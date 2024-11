La resistencia al vaciamiento del Estado continúa. Este jueves, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó protestas en todo el país para rechazar el programa de ajuste y privatizaciones impulsado por el gobierno de Javier Milei, que ya ha provocado el despido de miles de trabajadores estatales y un desplome inédito del poder adquisitivo de los ingresos del sector público. “Han aplicado un recorte salarial sin precedentes en las últimas décadas”, dijo a Página/12 Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, quien aseguró que habrá una nueva medida de fuerza antes de fin de mes.

La convocatoria fue realizada por ATE para rechazar el ofrecimiento del Gobierno en la paritaria estatal, de un exiguo 2% para el mes de noviembre, 1% para diciembre y un bono de 30.000 por única vez. La jornada comenzó a las 9 en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, continuó a las 11 en el Ministerio de Hacienda porteño y posteriormente se trasladó a las 13 al Ministerio de Economía de la Nación, en la Plaza de Mayo. La jornada de lucha convocada por el sindicato estatal tuvo réplicas en provincias de todo el país, en donde se registraron paros, asambleas y radios abiertas, entre otras manifestaciones. Además de exigir la recomposición de los salarios estatales, los reclamos de los trabajadores se centraron en la reincorporación de quienes fueron despedidos desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza, y en el rechazo al plan de vaciamiento de organismos y de privatización de empresas públicas, como Aerolíneas Argentinas o las compañías ferroviarias estatales.

En diálogo con este diario, Aguiar resaltó la contundencia que tuvo la medida de fuerza a nivel nacional. “Empieza a aparecer una novedad y es el consenso sobre las medidas de fuerza, que es distinto al que teníamos durante los primeros meses del gobierno de Milei”, aseguró el dirigente sindical y sostuvo que “además del consenso de los trabajadores en los organismos, hay un creciente consenso social y está directamente relacionado al deterioro grave en las condiciones de vida que está sufriendo toda la gente”. “Hay una sociedad que empieza a considerar justo los reclamos que llevamos adelante”, afirmó.

Aguiar aseguró que no tienen diálogo con el Gobierno más allá de la instancia formal de la paritaria y criticó la negativa de Milei a atender los reclamos de los trabajadores. “La pelea es por defender el Estado, porque no hay posibilidad de una convivencia democrática sin Estado y el Gobierno quiere destruirlo. En realidad, lo que quieren destruir es la democracia, y estos niveles de autoritarismo no son compatibles con la democracia”, planteó el secretario general de ATE, quien resaltó la gravedad de la pérdida de poder adquisitivo que los estatales han sufrido desde el inicio del gobierno de ultraderecha. “Han aplicado un recorte salarial sin precedentes en las últimas décadas: Nos han colocado a los estatales en la vidriera del ajuste”; denunció Aguiar. Al escenario de destrucción salarial se suma el plan de enajenación del patrimonio público que la gestión de La Libertad Avanza está decidido a ejecutar. “Van a vender más de 450 propiedades, inmuebles y edificios que son del Estado nacional”, dijo el dirigente. “Si no profundizamos el plan de lucha ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Tenemos que frenarlos”.

De cara a la continuidad de la lucha del gremio de estatales, y en el marco de la aceleración del ajuste impulsado por el Gobierno en diversas dependencias de la administración pública, Aguiar aseguró que se reunirá la conducción nacional de ATE “para convocar a un plenario federal de delegados y definir una medida de carácter general antes de fin de mes”. “Es la única manera que tenemos de quebrar la traición de la paritaria nacional”, explicó el secretario general del sindicato. “La última negociación se llevó a cabo en las sombras, siempre estuvo orientada a perjudicar a todos los trabajadores estatales”.

Informe: Juan Pablo Pucciarelli