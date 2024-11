Juan Carlos Siber, el tuitero mileísta que hostigó al cantante Dillom en pleno vuelo a España y fue humillado por el artista, dio su versión de los hechos. El militante digital, conocido como La Pistarini, hizo un descargo en su hábitat natural, la red social X, en la que remarcó: "No me arrepiento de NADA de lo que sucedió, mantengo al 100% mi postura sobre mis dichos, yo ejercí mi derecho a expresarme y Dillom por su lado hizo lo mismo".

El incidente ocurrió el jueves pasado cuando La Pistarini tuiteó una foto de Dillom sentado en el avión, con la frase "lo último que me faltaba, coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom". El artista lo encaró, al tiempo que lo grabó. "¿Vos sos Pistarini? ¿El que sube fotos mías a Twitter? ¿Tenés algún problema?", le dijo. El otro tuvo que aguantarse la reprimenda.

"Estábamos en un avión en el medio del Atlántico, no iba a ejercer violencia física teniendo en cuenta todas las consecuencias que eso podría traer para ambos, siempre mantuve la calma", sostuvo Siber/Pistarini. "Desde el momento uno, cuando Dillom prende la cámara y me pregunta si yo era la persona del tweet y si me gustaba sacarle fotos, dije siempre que si haciéndome responsable de todo, como siempre", añadió.

Según el tuitero militante: "En el vídeo se ve claramente cuando Dillom intenta agredirme, automáticamente y por reflejo pongo la mano para evitar el contacto, cosa que logré y al instante se cae su teléfono. En ese momento levanta el teléfono, dice una frase más y se retira, ahí termina nuestro intercambio".

Después de criticar a varios periodistas, agradecer a sus amigos y expresar alguna frase soez, se mostró incólume en sus convicciones: "Por último y para terminar, NUNCA van a poder quebrarme la moral. Sigan y sigan inventando estupideces".

Lo que que queda claro es que no tiene mucho apego a eso de que el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro.

