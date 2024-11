El cantante y compositor argentino conocido como Dillom fue protagonista de un picante cruce durante un vuelo comercial con el usuario de X que se hace llamar "La Pistarini". Resulta que el twittero ultraderechista había subido a la red social una foto del cantante sentado en el avión, acompañada de insultos hacia su persona. El momento en el que el cantante se acercó a increparlo se volvió viral.

"Lo último que me faltaba, coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom", había escrito en su cuenta el usuario @La_Pistarini, quien en posteos anteriores había manifestado opiniones en contra de los inmigrantes, a favor de Javier Milei y Donald Trump. Sin embargo, no tuvo en cuenta que el rapero de 23 años advirtió enseguida ese contenido y quedarse en silencio no era una opción.

@La_Pistarini insultó a Dillom en redes sociales. Imagen: redes sociales.

Primero, Dillom comentó el mismo posteo e invitó al twittero a un intercambio cara a cara. "Deci q no tenes foto de la cara sino te busco y te doy un sopapo (sic)", comentó el rapero y aseguró que ante una primera ronda de preguntas respecto a quién había sido el autor del contenido "no se hizo cargo ninguno".

Con celular en mano y después de intercambiar mensajes con algunos de sus seguidores, que lo ayudaron a identificar al provocador, el autor del hit "Cirujía" se levantó de su asiento para dar con él. "¿Vos sos Pistarini? ¿El que sube fotos mías a Twitter? ¿Tenés algún problema?", le dijo Dillom al twittero libertario.

"Ninguno capo, andá tranquilo", le respondió el hombre, que siempre permaneció sentado en su butaca, intentó dejar de ser grabado al tapar con su mano la cámara y estaba visiblemente incómodo por la reacción del cantante.

"Te arranco la cabeza, ah mira que guapo que sos, pelotudo, portate bien, ¿dale?", fueron las últimas palabras de Dillom para cerrar el intercambio. "Así de guapos son en persona", fue la reflexión final del artista unos momentos más tarde.

La respuesta de Dillom al insulto de @La_Pistarini. Imagen: redes sociales.

Después del cruce, el Dillom eligió cerrar el momento con humor: "Uno paga wifi en el avión para darse cuenta que un salame le sacó una foto servicio 10/10". A pesar del momento de tensión, los usuarios en redes sociales avalaron la reacción del cantante y destacaron la cobardía de quienes publican agresiones de manera on line, pero en persona no se hacen cargo de sus actos.