En pleno desarrollo del Cyber Monday, Amazon tampoco quiso quedarse atrás ni quiere olvidarse de la Argentina. Después de su promoción de tarifa plana de envíos de tan solo 5 dólares a fines de septiembre, ahora los ofrecerá totalmente gratuitos a partir de los 99 dólares en productos elegibles desde los Estados Unidos. ¿Qué es lo que se puede comprar?



A pesar de que el gigante del comercio electrónico no desembarcó oficialmente en el país, se trata de otro guiño hacia los argentinos y argentinas que desean artículos importados que no se pueden comprar en el país —porque no se venden o consiguen— o que son excesivamente caros por cuestiones de importación.

Lo beneficioso de esta opción es que se puede hacer una gran compra de varios artículos hasta sumar los 99 del tope mínimo y el costo de envío, que suele varias según artículo y peso, quedará a cargo de Amazon que se maneja mediante couriers privados como DHL o UPS.

Según lo observado, lo que se busca es que se puedan acumular varios ítems pequeños, llegar al monto y ejecutar la compra. La mayoría de las ofertas rondan entre los 10 y los 50 dólares.

Cómo comprar en Amazon con envíos gratis a Argentina

Según lo precisado por Amazon, para comprar y adquirir los productos con posibilidad de envío gratis a la Argentina hay que seguir los siguientes pasos:



"Los pedidos que se envíen a un destino internacional elegible con al menos el monto mínimo en dólares —para Argentina, 99 dólares— establecido para los artículos válidos califican para el envío internacional gratis", expresaron desde la compañía oficialmente.

Y agregaron: "La promoción está disponible en productos seleccionados con un valor total de pedido de 99 USD o más. No todos los artículos son válidos para el servicio de envío internacional gratis. Cuando se tenga un carrito con artículos seleccionados y se alcance o se supere el monto mínimo para acceder a la promoción, se verá la opción 'Envío gratis' en el momento del pago".

1. Establecer la dirección de entrega en Argentina.



2. Agregar al carrito de compra los productos seleccionados enviados por Amazon (contienen el mensaje “Envío GRATIS” al lado del precio del producto).



3. Revisar el carrito de compras para ver si el pedido cumple con los requisitos para los servicios de envío gratis.



4. Si tu pedido cumple con los requisitos, se preseleccionará “Envío de AmazonGlobal GRATIS” en el momento de pagar.



Qué se puede comprar en Amazon con envíos gratis: ¿incluyen los impuestos?

A diferencia de la tarifa plana, se modificaron los rubros que son elegibles para acceder al envío gratis internacional de Amazon. Sin embargo, los productos y las categorías se pueden combinar en una sola compra y envío. Es decir, se puede comprar una batería portátil, un artículo de cocina y una cámara de fotos, todo en una sola transacción, por ejemplo.



Sobre los envíos, la compañía remarcó que el tiempo de entrega estimado "se proporcionará en el momento del pago y varía según la disponibilidad de los artículos y la dirección de entrega".

Los rubros son:

Libros (no tienen impuestos)

Vestimenta.



PC

Hogar (decoración).



(decoración). Belleza (máscaras, serums, organizadores).

(máscaras, serums, organizadores). Cuidado personal (irrigadores dentales, máquinas de afeitar, depiladoras).

(irrigadores dentales, máquinas de afeitar, depiladoras). Mejoras del hogar (herramientas, cabezales de ducha, detectores de dióxido de carbono).

(herramientas, cabezales de ducha, detectores de dióxido de carbono). Inalámbricos (auriculares, joysticks, baterías portátiles).

(auriculares, joysticks, baterías portátiles). Automotriz

Electrónicos (asistentes de voz, cámaras de seguridad, bombillas y focos inteligentes).

(asistentes de voz, cámaras de seguridad, bombillas y focos inteligentes). Juguetes .

. Zapatos y zapatillas.

Ahora, ¿qué sucede con los impuestos? Desde Amazon señalan que el monto total de la compra "incluye la estimación y el pago de todos los aranceles aduaneros, impuestos y tasas en tu nombre (tarifas de importación) ante las autoridades aduaneras correspondientes".

Sin embargo, reconocen que "es posible que no represente el monto real que se pague a las autoridades de la aduana" y que de no corresponder o si las tasas de aduana son menores, se hará un reembolso y se notificará por mail.

"Si corresponde algún reembolso, se te reembolsará automáticamente la diferencia al método de pago que utilizaste para el pedido. Recibirás un aviso por correo electrónico en el que se confirma el monto del reembolso", detallaron.

Cómo conviene pagar: dólar tarjeta o dólar MEP

En caso de que un usuario decida concretar la compra, la misma se efectuará únicamente a través de tarjeta de crédito, pero hay dos caminos a elegir para pagar el gasto en dólares.

Por un lado, si se decide pagar en pesos, el banco emisor cobrará el precio total al valor del "dólar tarjeta" que incluye el Impuesto PAÍS y demás percepciones que correspondan (Impuesto a las ganancias e ingresos brutos según la jurisdicción). Actualmente, la cotización de este tipo de divisa es una de las más caras y ronda los $ 1622.

La opción "mas conveniente" de abono sería a través de dólar MEP, conocido también como "dólar bolsa", cuya cotización surge de la compra de un bono financiero en pesos y la venta de este mismo utilizando su especie en dólares, operando siempre dentro del mercado argentino.



Con un valor de $1150 por dólar, a quienes ahorren a través de billeteras virtuales o bancos, se recomienda pagar el saldo en dólares (desde homebanking si el consumidor tiene caja de ahorro en dólares) entre el cierre y vencimiento, y de esta forma ahorrar que el banco "pesifique" la deuda en dólares. Luego de efectuado el pago, se debe solicitar el "stop debit".

Consejos para comprar en Amazon

Para comprar con tranquilidad y aprovechar la promoción lo mejor es considerar las siguientes cuestiones: