Entre la incertidumbre sobre su futuro en la Fórmula 1 y en la previa del Gran Premio de Las Vegas, Franco Colapinto aprovechó su tiempo libre para ponerse a punto y llegar de la mejor forma a su próxima carrera de una manera muy particular. El piloto de Williams dejó de lado el monoplaza para subirse a una bicicleta, se sacó varias fotos y parte del trayecto sobre las dos ruedas lo compartió en su cuenta de Instagram.

La imagen que llamó la atención fue la del corredor con una cabra que se cruzó en su recorrido. "Me encontré un goat y nos hicimos una selfie", publicó Colapinto, mostrando la escena junto al animal haciendo referencia al término GOAT ("Greatest of all time", en inglés, que significa "el mejor de todos los tiempos").

Junto a esa foto, publicó otra más dándole de tomar a la cabra y dos videos circulando en bicicleta con otra persona que iba filmando su pedaleo. Si bien se puede observar un hermoso paisaje con montañas de fondo, el pilarense no compartió la ubicación de la ruta por la cual circuló.

Las divertidas imágenes se viralizaron inmediatamente y los comentarios de personalidades no tardaron en llegar. Uno de ellos fue el del británico Freddy Ovett, quien le hizo una pregunta: "¿Entrenando para nuestro viaje?", y el argentino le respondió: "Ya casi está, amigo, dame un par de días más".

Imagen: Instagram @francolapinto.

La escudería Williams no se quedó atrás y también le dedicó un mensaje: "Temporada de ciclismo". A su vez, la leyenda del ciclismo argentino Juan Curuchet, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 posteó: "El mejor deporte para lograr un mejor estado físico y rendimiento".

La figura del automovilismo Marcos Di Palma, también amante del ciclismo, brindó su opinión, fiel a su estilo. "¡Franco no tengo ninguna duda que en auto sos 1000 veces mejor que yo, pero en bicicleta me animo a ganarte! Decime cuándo y dónde, y ahí estaré", desafió.

Imagen: Instagram @francolapinto.

¿Cuándo será la próxima carrera de Franco Colapinto?

El último fin de semana de noviembre se realizará el Gran Premio de Las Vegas, la próxima fecha de Fórmula 1, con una nueva presencia del argentino.

Se realiza en el circuito callejero Las Vegas Strip Circuit de Las Vegas, Nevada. Es parte del calendario de la Fórmula 1 desde 2023, por lo que esta será la segunda oportunidad en que sea escenario de un GP de la máxima categoría del automovilismo mundial.

El circuito tiene una longitud de 6.201 kilometros. Consta de 17 curvas y 50 vueltas, por lo que la distancia total de carrera se acerca a los 310.000 kilometros. Los pilotos pasan por lugares icónicos como el Caesars Palace, el Bellagio y el Venetian. El año pasado Oscar Piastri de McLaren hizo la mejor vuelta tras registrar 1:35.490.

Cronograma con días y horarios del GP de Las Vegas

Jueves 21 de noviembre

23:30 | Práctica libre 1

Viernes 22 de noviembre

03:00 | Práctica libre 2

23:30 | Práctica libre 3

Sábado 23 de noviembre

03:00 | Clasificación

Domingo 24 de noviembre

03:00 | Carrera

