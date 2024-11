"Es muy importante esta decisión porque hasta ahora la Provincia no se había involucrado de manera directa en el financiamiento de las universidades emplazadas en su territorio", dice Daniel Vega, que advierte que prácticamente la totalidad de los profesionales y científicos de los que se nutre la Provincia son formados en las universidades bonaerenses.

Vega es el rector de la Universidad Nacional del Sur (UNS), de Bahía Blanca, que en 2023 tenía aprobada la construcción tres obras de infraestructura fundamentales para el desarrollo de la casa de estudios, una de ellas licitada y la otra en etapa de adjudicación. Según explica a Buenos Aires/12, todas esas obras "quedaron fuera del paquete de obras a financiar por parte del Estado nacional", que argumentó que estas "no contaban con un grado de avance significativo". Sin embargo, las que sí lo tenían tampoco fueron continuadas.

En el caso particular de la UNS, Vega celebra la decisión a partir de la cual el Gobierno provincial se hará cargo de las obras que abandonó el Estado nacional y destaca la construcción del edificio para el Departamento de Ciencias de la Salud, obra que se tornará "muy importante y fundamental" para la institución, ya que actualmente el Departamento de Ciencias de la Salud funciona en un edificio alquilado, dentro del Hospital Militar del V cuerpo del ejército.

"Eso conlleva muchas complejidades, porque este hospital está alejado del campus universitario y dificulta mucho la articulación con el resto de la vida universitaria", advierte Vega, que agrega que el de Ciencias de la Salud "es uno de los que más ha crecido y concentra gran parte de los estuadintes de la UNS".

Amplía el rector de la UNS: "La construcción de este edificio dentro del campus no sólo nos permitirá dejar de pagar alquiler, sino que además permitirá que el área de salud se integre mejor con el resto de las unidades académicas y potencie el área de investigación, apoyándose en otras unidades académicas e institutos más consolidados de la UNS".

El convenio que la casa de estudios firmó con la Provincia contempla la construcción de la primera etapa del edificio para el Departamento de Ciencias de la Salud, que será de más de 1000 metros cuadrados y permitirá el dictado de carreras que hoy cuentan con más de 5000 estudiantes. El edificio, a su vez, prevé la construcción de aulas para el aprendizaje basado en problemas y laboratorios de competencias profesionales, además de la simulación clínica, ya que las autoridades instalarán un equipamiento para simulación que ya adquirieron.

Luego de remarcar que los profesionales y científicos contribuyen al crecimiento productivo, hacen ciencia de primer nivel internacional, agregan valor a la producción provincial y "todos los días le mejoran la calidad de vida a sus ciudadanos", el rector de la UNS sentencia: "Sin dudas es una muy grata noticia que la Provincia tome un rol protagónico en el financiamiento del sistema y que apueste a un crecimiento basado en la educación, la ciencia, la tecnología y la sociedad del conocimiento, tal como han hecho los países más avanzados del mundo".

El Estado bonaerense reactivará 38 obras de infraestructura que fueron paralizadas y abandonadas por Javier Milei en las universidades nacionales. Lo hará a través del Programa de Infraestructura Universitaria, mediante el cual invertirá más de 26 mil millones de pesos para las casas de estudio situadas en territorio bonaerense.

Además de las obras en Bahía Blanca también se destacan la finalización de la Biblioteca Central - Edificio Manzana Navarro en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP); el nuevo edificio con aulas y natatorio para la carrera de Educación Física en la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPaz); la construcción del segundo nivel del Edificio - Facultad Regional de Haedo en la Universidad Nacional de Moreno (UNM); la Escuela de Artes y Oficios en la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) y la ampliación del Laboratorio de materiales de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ)

También se acondicionará el campus de la sede de Villa Lynch de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref); se avanzará con la colocación del nuevo ascensor del edificio de aulas de la sede Baradero de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSAdA); y se ampliará el Edificio de aulas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Alfredo Alfonso, rector de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), dice a este diario que la continuidad de las obras de infraestructura que llevará adelante el Gobierno de Kicillof "permite sentir que hay un Estado preocupado por la situación de las universidades". Alfonso, que indica que "las obras desarrollan calidad educativa", cuenta a BuenosAires/12 que, en el caso de la universidad quilmeña, el convenio firmado con la Provincia apunta a una obra de laboratorios y aulas para desarrollos de la biotecnología, la ingeniería en alimentos, y la ingeniería en automatización y control. "Es algo que se necesita desde hace muchos años, por eso es una decisión muy importante para nosotros, ya que genera un gran impacto y renueva las expectativas", grafica el rector de la UNQ.

Alfonso encuadra como "fundamental" el hecho de que la provincia de Buenos Aires, que reúne el 40 por ciento de la industria del país y el 38 por ciento de sus habitantes, "se preocupe por resolver un problema que correspondía al Gobierno nacional". El rector lamenta que el Gobierno nacional no se haga cargo de obras que estaban en un 95 por ciento, porque "cuando se para una obra es más cara continuarla", y eso representa "un costo extra para el Estado, que genera una deuda que luego hay que pagar de alguna manera". Dice Alfonso: "Por eso es muy importante que la Provincia haya tomado esta decisión, ahora sentimos que tenemos un Estado provincial que se preocupa por nuestra situación".

El rector sostiene que el Gobierno de Javier Milei no acompaña el presupuesto universitario que incluye obras universitarias, becas estudiantiles, mejores condiciones salariales y gastos de funcionamiento asegurados "porque no quieren este modelo de universidad". Alfonso cree que es un modelo "exitoso", porque tiene 106 años de vigencia y casi 75 años de gratuidad, pero advierte que los libertarios "tienen un problema de lectura política, ideológica y también de fuerte prejuicio y desconocimiento".

Al ser consultado sobre qué futuro visualiza si Milei y compañía no cambian el rumbo, Alfonso asegura: "Si siguen así, el sistema universitario se va a ir disecando, perderá la calidad educativa que tiene, perderá la potencialidad de formar profesionales en la sociedad del conocimiento, que son fundamentales y que necesitamos como sociedad, y lo peor de todo es que el país terminará comprando ese conocimiento a precios mucho más caros que la inversión que corresponde al presupuesto de las universidades".

El Gobierno nacional libertario eligió como blanco de ataque las universidades nacionales, y pese a que millones de personas se movilizaron en dos marchas federales, el Presidente fue a fondo y vetó la Ley de Financiamiento Universitario, que destinaba 738.595 millones de pesos para financiar a la educación superior. La pérdida del poder adquisitivo en los salarios de docentes y no docentes rondó el 30 por ciento y el panorama sólo parecía oscurecerse, pero la reactivación de las obras que encabezará la gestión provincial trajo esperanza para las autoridades universitarias.

Jorge Calzoni es rector de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), y ante la incertidumbre por la paralización de las obras de infraestructura que estaban pendientes y con contratos firmados, explica que "es clave retomarlas el próximo año y poder hacer aunque sea alguna parte". En el caso de la UNDAV, la obra que retomará el Estado provincial es la de la escuela de oficios. "Es en un galpón que ya habíamos comprado, y que nos va a permitir darle varios usos porque los espacios que tenemos ya nos quedaron muy chicos", destaca Calzoni, que remarca: "Acompañar y apoyar a las universidades en este momento es un gesto político muy grande, y el gobernador bonaerense siempre lo ha hecho".

El rector de la UNDAV destaca, como ejemplo, el Programa Puentes, que acerca la educación terciaria a los municipios del interior y que ya inauguró 30 centros universitarios en dos años. "También hay un área que se desarrolló especialmente desde la Provincia para articular con las universidades, algo que no existía hasta ahora, entonces el anuncio de las obras lo que hace es corroborar que realmente al Gobierno provincial le importan las universidades", añade Calzoni.

Daniel Vega, Alfredo Alfonso, Jorge Calzoni y Walter Wallach.

Gracias al programa de Infraestructura Universitaria provincial, la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHur) finalizará su campo de deportes. Walter Wallach, rector de la universidad, asegura a BuenosAires/12 que se trata de una obra "muy necesaria" para la carrera de Profesorado de Educación Física, y para todas las actividades deportivas de extensión universitaria, de la que participan estudiantes y la comunidad en general.

Wallach destaca que el vínculo entre las universidades y las provincias en las que están insertas se torna fundamental para las casas de estudio, y aclara que "es algo más natural en aquellas provincias que tienen una o dos universidades". Por lo señalado, el rector cree que la decisión del Gobierno provincial es "sumamente valiosa y bienvenida", ya que Buenos Aires tiene 25 universidades asentadas en su territorio, por lo que la articulación "no es tan común". "Es un gesto muy importante del Estado bonaerense el hecho de hacerse cargo de obras desfinanciadas en las universidades nacionales de su territorio", agrega el rector de la UNAHur.

"Sin lugar a dudas este anuncio es la decisión política de respaldar a la educación universitaria pública, que tiene mucho que ver con el futuro y con el desarrollo de la provincia de Buenos Aires", había dicho Alfredo Lazzeretti tras el anuncio del gobernador en San Martín. El rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) explica que "donde existe una universidad, existe investigación, existe vinculación con el medio socioeconómico productivo, hay transferencia de tecnología, y hay formación de profesionales". "Teniendo en claro que vamos hacia una sociedad donde la economía va a demandar cada vez más trabajadores con mayor cantidad de conocimiento e información, poder garantizar el correcto funcionamiento de las universidades nacionales es una apuesta estratégica sumamente inteligente", destaca.

"La actitud de la provincia de Buenos Aires, de contribuir para poder resolver y terminar estas obras inconclusas, nos parece altamente positivo, porque son acciones que tendrán un impacto importante para las distintas comunidades universitarias, tanto de docente como no docentes y por supuesto para nuestros estudiantes", resalta el rector.

Jerónimo Ainchil, rector de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSAdA), dice a este diario que "además del hecho concreto, el simbólico de la decisión del gobernador Kicillof de acompañar a las universidades es algo a destacar". El convenio firmado con la Provincia permitirá a UNSAdA finalizar una obra de aulas iniciada en 2021, que están ubicadas en la ciudad de Baradero. "El impacto será inmediato porque se va a aplicar en terminaciones vinculadas a la accesibilidad", sostiene el rector, que sentencia: "Lo que hizo la Provincia es la certeza de que sin universidades públicas no hay crecimiento posible, ni individual ni en conjunto, y que la construcción de futuro se puede hacer con esfuerzos y compromisos decididos y claros".

Germán Pinazo es vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), y en diálogo con este diario, asegura que "la decisión de invertir en educación universitaria, cuando además es de jurisdicción nacional, es un gesto muy osado del gobernador, y muy a la altura del momento histórico".

"El anuncio es una muy buena noticia porque se da en un contexto de ajuste presupuestario inédito en la historia de la democracia", explica el vicerrector a BuenosAires/12, y hace especial hincapié en que "la línea presupuestaria nacional vinculada a infraestructura se ha ejecutado en 0 por ciento". Por ese motivo, Pinazo cree que "es muy importante simbólica y materialmente" que el gobierno de la provincia de Buenos Aires anuncie el programa de obras, porque "pone el tema en agenda y visibiliza su importancia", pero también en términos materiales, "porque permite continuar con obras que hacen a la vida cotidiana de las universidades y que son muy importantes", detalla una de las autoridades de la UNGS.

En la casa de estudios que él trabaja se construirán aulas y terminarán parte del jardín de infantes y de la sala de juegos que funciona en la universidad. "La importancia de la construcción de aulas es evidente, pero algo no evidente es que cuando la matrícula crece y nosotros tenemos que alquilar aulas, eso termina siendo un gasto que no teníamos previsto", subraya Pinazo, que advierte que "en un contexto donde también se ha recortado la cuota para el funcionamiento, ese un gasto que muchas veces no se puede solventar".