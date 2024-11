La desvinculación de Matías Lequi como técnico de Central encontró anoche un argumento más, por si hacía falta. Central no fue menos que San Lorenzo pero sufrió una nueva derrota en el Gigante. La diferencia fue un golazo desde fuera del área de Nahuel Bustos y hubo malestar con Andrés Merlos por una inexplicable decisión de no convalidar un gol de Ignacio Malcorra. Miguel Russo volvió al Gigante en su rol de entrenador de San Lorenzo y recibió la ovación de los canayas.

Empezó mejor Central y terminó mejor San Lorenzo. Así transitó el primer tiempo en el Gigante, con el canaya imponiendo juego en el mediocampo y generó una jugada de gol que concretó Malcorra con zurdazo cruzado al pisar el área. Pero Merlos sancionó una infracción inexistente de Ibarra sobre Bustos al recuperar la pelota el volante canaya.

El partido tuvo pocas emociones porque en general fue mal jugado por ambos. Central no encontró en Gómez peso ofensivo y Copetti tuvo muy poco contacto con la pelota. Lo que hacían Ibarra y Martínez en el mediocampo era lo mejor.

Pero la visita se animó a tomar riesgos en los últimos quince minutos, metió a Central en su área y Broun debió intervir para desviar sobre su derecha un remate de Remedi. Aunque la más clara fue de Bustos, al enganchar hacia adentro, aunque su disparo se desvió en Barbieri y la pelota se fue por el segundo palo.

Lequi intentó en el segundo tiempo tener más profundidad en ataque con el ingreso de Campaz. Central se instaló en campo de San Lorenzo pero pocas veces logró crear jugadas en los últimos metros. Algunos centros que Gómez resolvió bien y lo tuvo Copetti con derechazo cruzado que desvió en buena reacción el uno visitante.

San Lorenzo estuvo cómodo con su juego de contraataque. Y sorprendió al canaya en una jugada que no llevaba riesgo. Pero Ibarra perdió la pelota sobre el área grande y Bustos sacó un espectucular derechazo cruzado que no pudo atajar Broun a pesar de su esfuerzo.

El partido se jugó en campo de San Lorenzo desde el gol de Bustos. La visita lo intentó de contragolpe y falló. En su búsqueda del empate Central no hizo más que lanzar centros y tentar al azar. Pero Gómez resolvió con seguridad todas las pelotas. Un cabezazo al travesaño de Martínez Dupuy fue todo lo del canaya. El equipo ganó un solo partido de los últimos nueve.

0 Central

Broun

Coronel

Giménez

Barbieri

Sández

Ibarra

M. Martínez

Gómez

Duarte

Malcorra

Copetti

DT: Matías Lequi

1 San Lorenzo

Gómez

Luján

Romaña

Campi

Báez

Remedi

Sosa

Cerutti

Bustos

Leguizamón

Cuello

DT: Miguel Ángel Russo

Gol: ST: 26m Bustos (SL)

Cambios: ST: 13m Campaz por Gómez (C), 16m Vombergar por Cuello (SL), 21m Barrios por Leguizamón (SL), 28m Segovia y Martínez Dupuy por Duarte y Barbieri (C), 32m Reali y Blanco por Bustos y Cerutti (SL) y 36m Giaccone por Coronel (C).

Arbitro: Andrés Merlos

Cancha: Central