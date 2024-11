Los cuerpos de un padre y sus tres hijas fueron encontrados en el río Paraná, tras ser buscados desesperadamente desde el domingo pasado. Habrían muerto mientras intentaban cruzar a Misiones desde Paraguay en canoa.

Los cadáveres, que flotaban en las aguas y estaban atados, fueron encontrados por unos pescadores que navegaban en Mayor Otaño, Paraguay, al tiempo que alertaron a las autoridades. Según informaron medios del país limítrofe, las víctimas fueron identificadas como Rafael Ortiz, apodado "Bebito", y sus tres hijas: Emma de un año; Liz de cinco años y Fátima Ortiz Zorrilla de siete años.

El portal Más Encarnación indicó que los cuerpos se encontraban atados entre sí. Por su parte, de acuerdo a la reconstrucción hecha por la Justicia, Ortiz --29 años-- retiró a sus hijas de la casa de su ex pareja el viernes 1 de noviembre. Antes de marcharse la amenazó con tirarse al río junto a las niñas si ella no accedía a retomar el vínculo amoroso. La mujer, Nancy Mabel Zorrilla Torres, de 23 años, radicó la denuncia por la desaparición de su familia y aseguró que Rafael las devolvería el domingo 3 a las 16, cosa que no ocurrió.

Los investigadores sospechan que el hombre raptó a Emma, Fátima y Liz, las ató a su cuerpo y se lanzó a las aguas del Paraná en canoa. La autopsia reveló que la causa de las muertes fueron asfixia por sumersión o ahogamiento, mientras que Emma, la menor de las hermanas, tenía un traumatismo de cráneo y habría fallecido por un golpe antes de caer al Paraná.

El abuelo de las damnificadas, Felipe Ortiz Colina de 66 años, fue detenido al ser acusado de ayudar a su hijo para que se escape, ya que tenía intenciones de abandonar Paraguay.