En un día en el que el Ejército israelí mató al menos a 44 palestinos en la Franja de Gaza, Catar confirmó este sábado la suspensión de sus esfuerzos de mediación entre Israel y Hamás por falta de avances en las negociaciones para una tregua.



"Catar notificó a las partes hace 10 días durante los recientes intentos de llegar a un acuerdo que suspendería sus esfuerzos de mediación en caso de que no se alcance un acuerdo en esa ronda y los reanudará, junto con sus socios, cuando se disponga de la seriedad necesaria para poner fin a la guerra brutal", dijo el portavoz del ministerio catarí de Exteriores, Majid al Ansari, según el Ministerio de Exteriores catarí.

"Ya no sirve"

"El Estado de Catar estará entonces a la vanguardia y hará todos los esfuerzos encomiables para poner fin a la guerra y devolver a los rehenes y prisioneros", aseveró.

Fuentes diplomáticas cataríes en El Cairo aseguraron que Doha informó a Israel y Hamás que se retira de la labor de mediación que ejerció durante más de un año porque "ya no sirve para el propósito" por el que había sido establecida.



"Este canal ha logrado un alto el fuego anteriormente y contribuido a mantener una tregua que condujo al intercambio de prisioneros y rehenes, mujeres y niños, en noviembre del año pasado", dijo Al Ansari. Aludía a la única tregua de una semana conseguida a finales de noviembre de 2023.



Las negociaciones se encuentran estancadas desde agosto pasado debido a acusaciones mutuas entre Israel y Hamás de obstaculizar el logro de un entendimiento.

En octubre pasado, los jefes de la inteligencia de Israel, Egipto y Estados Unidos -que también ejercen papel mediador-, así como el jefe del Gobierno catarí, mantuvieron una renovada ronda de negociaciones en Doha, pero tampoco ha tenido resultados.



"Hemos visto manipulación, especialmente al retractarse de los compromisos acordados a través de la mediación, así como explotación de las negociaciones para justificar la continuación de la guerra con fines políticos", añadió Al Ansari, sin especificar.



Catar no tiene relaciones políticas con Israel y desde 2012 acoge la oficina política de Hamás en Doha, donde residen varios líderes políticos del grupo, como su exjefe Jaled Mishal o el jefe de su equipo negociador, Jalil al Haya. También el ex líder político de la formación, Ismail Haniyeh, residía en la capital catarí antes de ser abatiado a finales de julio durante una visita a Teherán, en un ataque atribuido a Israel.



La ofensiva israelí

Mientras tanto los ataques del Ejército israelí mataron al menos a 44 palestinos en la Franja de Gaza en la última jornada, lo que hace 43.552 víctimas mortales de la ofensiva israelí el día que esta cumple 400 días, según el balance diario del Ministerio de Sanidad del enclave, dependiente de Hamas. Otras 81 personas resultaron heridas a lo largo de Gaza, elevando el cómputo total de heridos a 102.765 en más de 13 meses.

Estos datos no incluyen a los en torno a 10.000 cadáveres que siguen entre los escombros o en las carreteras según las estimaciones de Sanidad, y a los que los equipos de Defensa Civil aún no han podido llegar todavía. Esta situación se agrava especialmente en el norte de Gaza, donde Israel mantiene un asedio que no permite a este servicio de emergencias trabajar desde hace 18 días.

En la ciudad de Gaza, la agencia de noticias palestinaWafa denunció un bombardeo en el barrio oriental de Shujaiya en el que murieron al menos cinco palestinos. Este sábado, otro ataque israelí contra la capital mató a seis personas en una escuela que albergaba refugiados, entre ellos dos jóvenes periodistas y su padre. Los otros fallecidos fueron una pareja, en la que la mujer estaba embarazada, y su hijo, un niño. En Beit Hanoun, un proyectil de artillería mató este sábado a otras seis personas.

La organización islamista Hamás, que gobierna en la Franja de Gaza, acusó a Israel de bombardear hasta en nueve ocasiones las inmediaciones del Hospital de los Mártires de Al Aqsa de Deir al Balah, en el centro del enclave, causando en el último ataque este sábado dos muertos.



La agencia de noticias palestina confirmó que el ataque aéreo estaba dirigido contra el patio del hospital, donde centenares de personas se refugian en un enjambre de tiendas de campaña, como ocurre en la mayoría de clínicas y colegios de Gaza. El Gobierno de la Franja apuntó que el bombardeo mató a dos personas e hirió a otras 26, algunas de ellas de gravedad. Wafa añadió que tres de los heridos eran periodistas.

Mil milicianos en tres semanas

La actual ofensiva israelí en Gaza empezó luego de que el 7 de diciembre pasado milicianos de Hamas invadieran israel y mataran a cerca de 1200 personas y tomaran unos 250 rehenes, decenas de los cuales permanecen en Gaza.

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, Herzi Halevi, aseguró este sábado en un discurso a las tropas en la asediada ciudad de Yabalia, en el norte de Gaza, que las tropas han matado a unos 1.000 milicianos palestinos durante su ofensiva en la zona, que se extiende más de un mes.

"El hecho de que terminéis tres semanas aquí con aproximadamente 1.000 terroristas muertos y 1.000 terroristas capturados es un logro significativo que supone un duro golpe para Hamás", dijo Halevi en la ciudad.