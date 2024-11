Hace un tiempo, un tiempo bastante largo, leí un texto de una neuróloga, creo que era estadounidense, sobre las mutaciones del gen LRRK2, causa bastante común de la enfermedad de Parkinson más clásica. Decía además que una mutación, G2019S, es especialmente frecuente en un notable porcentaje de pacientes judíos y bereberes del norte de África.

Confieso que he dedicado muchas horas de paciencia para recuperar el rastro de la científica en cuestión, pero no la he vuelto a encontrar. De todas maneras, es evidente que, de aquella lectura al día de hoy, los estudios sobre los temas genéticos han agregado quichicientas mutaciones en las tesis y monografías sobre las enfermedades neurológicas, lo cual sobrepasa en demasía las posibilidades de mi inteligencia para abarcarlas y comprenderlas, además de que tanta complicación perturba la simplicidad de mi pensamiento.

Pero cuento esta historia porque esta neuróloga --ojalá recordara su nombre o su apellido-- aseguraba que la mutación se debería a una situación de espeluzne sociotraumático vivida por los judíos de una zona de Europa Oriental durante el siglo XVII.

Después de varias vueltas y encontronazos en su historia, el Gran Ducado de Lituania y el Reino de Polonia se reunieron en Lublin el 1 de julio del año de 1569 para firmar un acta de unión, quedando así instituida la Mancomunidad de las Dos Naciones. Abarcaría, esta doble república, además de Lituania y Polonia, lo que hoy son Bielorrusia, Ucrania, Estonia, Letonia, la oblast --digamos la región-- de Kaliningrado y parte de las oblasts de Smolensk y Brians en Rusia. En verdad fue el Estado más grande y extendido de la península europea de esos tiempos y su organización podría considerarse como el esbozo de una primera monarquía parlamentaria o constitucional en aquella época en que primaban los reyes absolutos.

Me sería muy difícil explicar, porque siempre me ha sido imposible abarcar y entendertodas las guerras, batallas, conflictos, negociaciones, seducciones políticas y traiciones que se dieron entre estas Dos Naciones, adalides orientales del catolicismo papal, las razones de sus guerras contra los suecos que querían pegar el salto por encima del Mar Báltico, contra los otomanos musulmanes, contra los livonios y las órdenes teutonas que se habían plegado a la reforma de Lutero, contra el zarato de los rusos ortodoxos, contra los cosacos que eran de tradición nómade e independiente y decidían dónde ponían sus sostenes según lo indicaban tanto el momento como las posiciones que se les hubieran cedido en el orden militar, y también contra los tártaros de Crimea que los acompañaban.

En el año de 1648, el hetman --altísimo grado militar-- cosaco Bogdan Jmielnitskyi se rebeló contra la autoridad del rey de Polonia y de la aristocracia parlamentaria que regía a las Dos Naciones y dirigió sus unidades cosacas desde el cuartel de Zaporizhia hacia el norte, para urgir a los campesinos a que tomaran las armas contra los magnates lituanos y la alta nobleza polaca. Derrotaron al ejército polaco en la batalla de Aguas Amarillas y continuaron una serie de acciones que se fueron extendiendo por todo el territorio. Miles de voluntarios que se unieron a las fuerzas del caudillo Jmielnitskyi cometieron todo tipo de atrocidades contra minorías étnicas y religiosas, contra los colonos polacos, los nobles, los católicos y los judíos. Y no es que no haya habido destemplanzas por parte de todas las facciones en conflicto en cuanto al tratamiento del enemigo vencido. Los polacos empalaron, ahorcaron, cortaron cabezas, descalabraron y arrancaron los ojos a cualquier sospechoso de simpatizar con los cosacos, como así tambiéna los ucranianos rebeldes. Según la historia judía de esos años, cuando los cosacos atacaban una ciudad polaca, prometían el perdón a los gobernantes si les entregaban a los judíos, pero una vez abiertos los portones y asesinados los judíos, los polacos corrían la misma suerte y la ciudad era destruida. Los cronistas judíos recuerdan, en esos días, las más pavorosas masacres de que se pudiera tener memoria, hayan sido cien mil o doscientos mil los que perecieron. Dicen que los desollaban vivos, que serruchaban sus cuerpos, que los asaban sobre las brasas o que los quemaban con agua hirviendo.

Usted ya sabe, consecuente lector de mis historias, que yo no entiendo nada de política ni mucho menos de biología genética, así que me pregunto cuanto más podré atiborrarlo con mis desvaríos y mis elucubraciones metafóricas que, aunque no exentas de certezas históricas, no pretenden ser mucho más que una pura literatura modestamente destinada a neblinar un poco las ofertas actuales de la realidad franca y desnuda.

Estos pensamientos que importunan mi cabeza jamás me habría atrevido a sincerarlos sobre los papeles con tinta --o empantallarlos en la literatura binaria de las redes-- si no hubiera escuchado a una periodista muy bonita, muy judía, muy mediática y distendidamente denunciadora, emitir un avezado juicio sobre la calidad o incalidad de la condición judía del excanciller Héctor Timerman, fallecido antes de lo debido por manejos o desmanejos, intencionados o no, de estamentos del poder político que no le permitieron llegar a tiempo al tratamiento que su cáncer necesitaba.

Digo, si aquellos tiempos de humillación, martirio y exterminio del siglo XVII pudieran haber sido la causa, según la tesis de la neuróloga que cito, de mutaciones genéticas, me siento habilitada para preguntarme cómo y cuánto, la catástrofe, la jurbn --palabra del hebreo o del ídish que usaron los judíos al final de la Segunda Guerra para decir destrucción y que hoy suplantamos por holocausto o shoá-- cómo y cuánto, digo, habrá incidido en el devenir biológico, genético, espiritual y moral de los sobrevivientes de este nuevo y superior espanto.

Recostada en la libertad mansa de la metáfora y el poder conciliador de los símbolos, me pregunto si será posible que, afectados por la fiereza nazi de la shoá, sectores del pueblo judío hayan mutado, hasta el punto de perder condiciones inherentes a su calidad de judíos; judíos que ya no son los herederos de Baruch Spinoza, ni continuadores de Martin Buber ni pensadores de la naturaleza moral que germina en el encuentro con el Otro como lo filosofó Emmanuel Levinas ni sostenedores de la razón humanista que difundieron nuestros abuelos migrantes.

O tal vez no se trate de una mutación sino del saltapatrás, un cromosoma pícaro muy recelado por las castas coloniales de nuestra América. La complicada cruza de conquistadores blancos con indígenas de la tierra y esclavos negros dio lugar a una sociedad estratificada en la que, según las nuevas condiciones de mestizos, mulatos, zambos, tercerones o cuarterones, se determinaba un lugar en la escala social. Familias hubo que fueron blanqueando finamente a su prole con el pasar de las generaciones, pero un día, la inusitada manifestación del cromosoma olvidado que seguía al acecho, denunciaba resquicios raciales, ocultados durante generaciones, en la piel oscura, los ojos aindiados o el pelo mota de un recién nacido. Quizá sea un saltapatras, me digo, el que se haya mantenido expectante durante siglos o milenios y de pronto se haya asomado en un judío nuevo portando cromosomas con resquicios antiguos de modos bíblicos para la conquista de Canaán, shofares que derrumban murallas, auspiciados por las fuerzas del cielo de un dios inmobiliario que, para proteger a su pueblo elegido, asegura que eliminará de debajo del cielo al maligno, al que encarna en el personaje bíblico de Amalec, y en toda su nación amalequita.

“Y Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación”, dice Moisés en Éxodo 17:16 y... “Cuando Jehová tu Dios te hubiere dado reposo de tus enemigos en la tierra que te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalecde debajo del cielo. No lo olvides” dice el Deuteronomio 25:19. Y el judío poseído por el saltapatrás lo ve a Amalec y a los amalequitas en todo pueblo que se interponga en su expansión cananea y en las ideas que anatemicen la soberbia de las derechosas definiciones políticas e ideológicas de las autopercibidas dirigencias comunitarias.