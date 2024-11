La primera señal de alarma surgió cuando, a principios de este año y en plena disputa con Ignacio Torres por los fondos provinciales, Javier Milei subió un posteo a Twitter en el cual lo llamó "Down" como un insulto. "¿Cuánto odio puede haber en una persona que con sorna tuitea riéndose de un chico con síndrome de Down?", lo cuestionó en su momento el gobernador de Chubut, en sintonía con el repudio generalizado de las organizaciones del colectivo.

Pero el Presidente no aprendió. Esta semana, durante una entrevista televisiva con su novia Yuyito González, lo hizo de nuevo: utilizó los términos “minusválidos” y “problema mental” de forma despectiva para referirse "a la izquierda", o sea, a los "zurdos de mierda", como los suele llamar.

Desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) volvieron a emitir un comunicado expresando su preocupación. "Estas palabras, especialmente cuando provienen de una figura de tan alta responsabilidad, refuerzan miradas obsoletas y excluyentes que perpetúan el estigma y la exclusión hacia personas con discapacidad, sujetos de derechos que merecen un trato digno y respetuoso", dijeron.

También, en un ejercicio paciente de docencia, intentaron explicarle a Milei por qué debe de dejar de hacerlo. "Queremos aprovechar la ocasión para explicar que el término «minusvalía» se relaciona con una percepción de “menor valor” o “inferioridad” y, aunque fue utilizado en el pasado, hoy se considera desactualizado y peyorativo. Una condición no implica “valer menos” ni es algo negativo en sí mismo. En cuanto a la referencia a la discapacidad como descalificación, agregamos que no es un insulto y que el término discapacidad no refiere a una limitación intrínseca de la persona; más bien, se relaciona con las barreras que el entorno impone, obstaculizando su participación plena en la sociedad", le contestaron.

"Lo que no termina de entender el Presidente es que cuando él irrumpe utilizando estos términos, no está insultando, está discriminando. Y si discrimina, atrasa y vuelve atrás muchos años de conquistas de nuestros hijos e hijas con síndrome de Down, en particular o con alguna condición neurodiversa, que están dando la batalla", le dijo a Página/12 Sabrina Herreros, directiva de ASDRA.

"Nosotros, los padres, organizados en asociaciones, vamos a seguir acompañando esta lucha por defender los derechos de nuestros hijos. Porque lo merecen porque son personas y todos tenemos el derecho de vivir y convivir en este mundo, gobierne quien nos gobierne", agregó.

"Recordamos que no es la primera vez que el presidente Javier Milei recurre a expresiones discriminatorias hacia las personas con discapacidad, incluidas las personas con síndrome de Down, como en sus comentarios utilizando el término “mogólico” o con burlas a otras figuras políticas en sus redes sociales. Estos comentarios son inaceptables desde cualquier ámbito, pero más aún viniendo de una persona pública. Las palabras de quien ocupa un cargo de responsabilidad no son triviales: crean realidades, refuerzan estereotipos y afectan a quienes ya enfrentan barreras", sostuvieron.

"Desde ASDRA y la Red T21, continuamos a disposición para dar un espacio de diálogo, tal como solicitamos a las autoridades respecto a las dificultades que enfrentan actualmente las personas con discapacidad en su inclusión laboral, ingresos y acceso a prestaciones básicas. Recordamos que aún no recibimos respuesta a la última comunicación, entregada el pasado 27 de septiembre", finaliza el comunicado.