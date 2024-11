El periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, cuestionó en su editorial de la 750 al ajuste del Gobierno de Javier Milei en el área de discapacidad y afirmó que estas políticas “reflejan lo más abyecto de la condición humana: el desprecio, el odio, la imbecilidad que define a Milei cuando insulta diciendo disparates irrepetibles contra las personas que no disponen de todas sus facultades”.



El editorial de Víctor Hugo Morales

Daniel Arzúa es una persona en silla de ruedas, alguien a quien conozco y admiro como un luchador ejemplar en el periodismo.

Sucede que, otra vez, las personas con discapacidad sufren la embestida bestial del neoliberalismo. La casta de la crueldad no podía fallar. Se tenía que repetir lo de las siete marchas contra Macri, marchas de bastones blancos, muletas y sillas de ruedas.

Ahora hay algo distinto: no marchan. Se pasan buena parte del día haciendo cola frente a la Agencia Nacional de Discapacidad, donde Diego Spagnuolo, que antes era el abogado de Milei, es ahora el capo en el lugar.

La casta de la crueldad no es solo el título de un libro. La "política de la crueldad", como titula Página|12, no es solo un título. Reflejan lo más abyecto de la condición humana: el desprecio, el odio, la imbecilidad que define a Milei cuando insulta diciendo disparates irrepetibles contra las personas que no disponen de todas sus facultades.

Y está la mafia de Clarín, este fin de semana, puso como título "CFK insultó a Milei", porque le dijo "idiota". Idiota es un engreído sin fundamento. Pero dejó pasar el menosprecio de Milei por las personas con dificultades físicas.

Marina Chena, en La Tinta, recuerda una frase de John Berger: "Las tiranías no son solo crueles, ejemplifican la crueldad, fomentan la capacidad para serlo y la indiferencia frente a ellos de los tiranizados. La indiferencia de los tiranizados duele como la crueldad ejercida por la tiranía".

El desdén de ahora, la desconsideración cotidiana en la puerta de la Agencia de Discapacidad, son una postal más de la atrocidad moral del gobierno actual y de todo aquello que lo sostiene.

Como en el 2001, la mafia de Clarín dice que esto va sensacional, que la economía es un éxito, que se viene el préstamo de Trump. El viejo sistema de pedir plata para que la pague el pueblo, en alimentos que no puede consumir, medicamentos que no se puede dar y educación que se pierde.

El sistema de las "M" (Menem, Macri, Milei, Magnetto) es contra el pueblo. Solo hay que esperar el turno para padecerlo.