La comunidad universitaria de Rosario volvió ayer a las calles en el marco de una jornada federal de protestas por mayor financiamiento para la educación superior, con una concentración en la Plaza San Martín al mediodía -que recibió a delegados de otras provincias del litoral- y un festival de música en las escalinatas de la Facultad de Medicina, por la tarde. “Hay que profundizar el diálogo, porque es ridículo recibir una propuesta de aumento del 1%”, dijo el secretario general de la Asociación del Personal de la UNR (Apur), Miguel Roldán, mientras el rector, Franco Bartolacci, agradeció a “la sociedad argentina que nos abrazó solidariamente a lo largo de todo este año, y nos permitió en condiciones muy precarias, poder llegar hasta acá”.

La jornada de protesta de las universidades de la región litoral del país se inició, en Rosario, con una concentración ayer al mediodía en la Plaza San Martín. Hasta allí llegaron delegaciones de Santa Fe, Rafaela y de las provincias de Entre Ríos y de Corrientes, en el marco de una actividad convocada por la federación de no docentes. También se congregaron estudiantes de la Federación Universitaria de Rosario (FUR), no docente de Apur, profesores y profesoras de Coad y el rector de la UNR, Bartolacci, así como representantes de la sede local de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

“Estamos llevando una unidad monolítica, hemos tenido algunos resultados positivos, como es que se hayan allanado autoridades que en principio eran adversas a tener un diálogo”, explicó Roldán, de Apur. El dirigente dijo que “se va a seguir profundizando el diálogo". "Tenemos que normalizar la paritaria y discutir un salario que nos acerca mucho más a este tiempo, porque es ridículo recibir un aumento del 1%”, se quejó el gremialista.

Los discursos de los oradores apuntaron, en unánime coincidencia, contra el gobierno del presidente Javier Milei y su política de “desfinanciamiento” de las universidades públicas, como parte de su plan de reducción del Estado, aun en áreas sensibles que cuentan con el apoyo de una buena parte de la sociedad.

Bartolacci dijo que preveía lo que podía ocurrir con las universidades con el ascenso de Milei al poder. “No solo no se pudo recomponer el desfase entre la inflación y los aumentos otorgados, no pudimos siquiera darle continuidad al funcionamiento del ámbito paritario”, dijo sobre los salarios docentes y no docentes. “Hay docenes que no recibieron aumento a lo largo de todo el año, y otros por debajo de lo otorgado por el mismo gobierno a otros ámbitos de la administración pública nacional”, señaló el rector en su discurso en la plaza. De esa manera, dijo, “se evidenció que nos les importa la situación de la educación superior, porque no les importa la educación superior ni la producción científica”.

Bartolacci se refirió a una “mezcla de prejuicios, mala fe e ignorancia” por parte de las autoridades gubernamentales, al recordar que durante el conflicto de este año “hubo manifestaciones (públicas) que mostraban la desconsideración hacia la comunidad universitaria y al sistema científico” del país.

En ese sentido, consideró que la estrategia discursiva del gobierno nacional apuntó a “generar un manto de sospecha” sobre el modo en que las universidades administran los recursos públicos, con el objetivo de “vaciarlas”.

“Todas las semanas -agregó- hubo que contestar alguna mentira, alguna difamación, que lo único que perseguía era generar una especie de manto de sospecha de lo que sucede en el ámbito universitario del país, para que nos desprestigie y ese sea el fundamento del desfinanciamiento y el vaciamiento del sistema”.

Desde Coad advirtieron que a pesar de las mejoras conseguidas las últimas semanas mediante la lucha de la comunidad universitaria, “el recorte sobre el poder adquisitivo de nuestros salarios es tal que, pese al aumento logrado en la garantía salarial, el 70% de la docencia universitaria sigue cobrando salarios por debajo de la línea de la pobreza”.

Además, el gremio docente llamó a “continuar visibilizando en cada región de la Argentina que sobran los motivos para seguir luchando”.

La movilización permitió “instalar en la sociedad la importancia de luchar por la universidad pública y gratuita”, dijeron desde Coad, el sindicato docente, pero “no obstante, el brutal ajuste del Gobierno no cesó ni morigeró”.

Por la tarde, el gremio docente y la comunidad educativa protagonizaron una acción de visibilización del conflicto en las escalinatas de la Facultad de Medicina, en Santa Fe y avenida Francia.

El festival por la educación pública contó con la presencia de bandas locales como Rosario Smowing y Mamita Peyote.