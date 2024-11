Desde Barcelona

UNO Rodríguez en la puerta de cine en donde todavía dan nueva versión cinematográfica de El Conde de Montecristo. Francesa, casi tres horas de duración, con ese actor (Pierre Niney) que le gusta tanto. Y entonces Rodríguez se da cuenta de que no es que no tuvo tiempo para verla, sino demasiado tiempo para dudar si verla. Y es que hace poco vio reciente aproximación --también francesa, mismos guionistas-- a Los Tres Mosqueteros. Y empezaba muy bien; pero enseguida demasiadas libertades para con la trama original y esa Milady (aunque Rodríguez ame a Eva Green) más cerca de la Viuda Negra de Stan Lee & Co. que de la divorciada escarlata de Alexandre Dumas Inc. Y no: no está de humor para que le encajen casting (ir)respetuoso cupos étnico-genéricos. O vergonzantes reinvenciones modernas con galán de telenovela cafetera con aroma de mujer o algo así. Y, además, la verdad: probablemente cada generación tenga su Edmond Dantès; y el de Rodríguez es el Richard Chamberlain de 1975 (con Tony Curtis perfecto como malo malísimo catalán Fernand Mondego). Puesto a guiños cómplices, mejor ese Ezequiel Farragut en el Falconer de John Cheever quien --como Dantès-- se fuga de prisión pasando por el más vital de los cadáveres.

DOS Y, claro, Edmond Dantès es algo así como el eslabón perdido entre Hamlet y Bruce Wayne. Alguien quien clama y reclama venganza (y enseña a los niños a ser vengativos). Y ahora --mutación un tanto aberrante de ese linaje-- revuelve Donald Trump. Pero más que vengador se teme que sea --no es lo mismo-- vengativo. Trump (con apoyo de latinos y mujeres y afroamericanos y no-universitarios y musulmanes, temor a inmigración e inflación, y con mano libre y manga ancha para legislar unos bipolares Estados Desunidos) regresa with a vengeance. Sed de venganza y hambre de revancha y sin dejar muy en claro aún si se quiere/siente justiciero vengador o fanático fundamentalista en el arte del ajustar cuentas estrangulando con su corbata color rojo sangre. Y Trump reestrena con reforzada troupe (como la de los fieles y adoradores sirvientes del obsesivo Conde). Elenco que incorpora fichajes. Un Kennedy conspiranoide. Un cósmico Elon Musk (reeditando figura de todopoderosos tycoons Made in USA quienes eran, hasta la creación de la Reserva Federal, quienes tenían la sartén nacional por el mango, y vuelven a tenerla, y la victoria devino en another brick in the Wall Street eufórica). Y a vicepresidente Vance más que dispuesto no a morir por él sino a sobrevivirlo y continuar con la saga MAGA. Avengers assemble!

Y están los que atribuyen la derrota de Harris a sobreactuación feminista y acristalada hipersensibilidad woke produciendo el efecto secundario (pero principal) de que el norteamericano medio no quiera a mujer en una Casa Blanca con safe places con support animals en lugar de macho-búnkers con anchos guardaespaldas. Otros, ante hecho consumado y derrota consumida, ahora reconocen que no aguantaban su risa constante, sus sketches-campañeros sobre cómo pronunciar su nombre, su felicidad exagerada por apoyos de multimillonarias marca Oprah-Beyoncé-Taylor-J.Lo, su participación en Saturday Night Live (resultando en Tuesday Night Dead), sus vaivenes-deslices programáticos, o hasta el haberse prestado a conjura para "neutralizar" a Joe Biden, cuya momia atada a un caballo --gimió un demócrata en la CNN-- habría sacado más votos que Harris. Así, la parábola del convicted felon (no hay dudas de que allí todos tienen oportunidades) que le ganó a una attorney general. Y Kamala --à la Hillary rebotando en 2016 contra ese techo de cristal-- demoró en llamar/conceder victoria. Y cuando finalmente dio la cara, su sonrisa parecía petrificada: muy Sardonicus. Y comprendiendo que un trumpezón sí es caída y, estrellada, balbuceaba sobre ver las estrellas en la oscuridad con invernal lirismo kitsch de Juego de tronos.

Mientras era otro quien tenía santo y señal y visibilidad. Ese al que quienes lo admiran consideran un patriota extra strong, quienes le temen un autócrata, y los demás "todo un personaje". Rodríguez --lo siente-- no piensa que el comeback o el get back del Agent Orange y su onda expansiva vaya a afectarlo personalmente. No le afectó la primera vez tanto como ahora predicen tantos apocalípticos y desintegrados (y "Los americanos votan en masa al único candidato que impedía un nuevo asalto al Capitolio y una posible Guerra Civil", bromeó en serio El Mundo Today). Tampoco piensa en cómo incidirán las secuelas de su sequel en Europa/OTAN o en esos otros mandatarios que ahora felicitan entre reverencias. Rodríguez sólo piensa en si valdrá la pena/alegría ver ese nuevo Montecristo. Y, mientras decide, Rodríguez teoriza a Trump como Dantès revolucionado pasado de revoluciones: un revolucionario que viene a alterar lo instituido y, tal vez, mal auguran muchos, llevar a las urnas a la fosa común sobre la que erigir el mausoleo de una Secesión. Un Conde más Drácula que Montecristo volviendo de tumba política con colmillos más afilados que nunca. Trump en plan Segunda Venida asegura que "Dios salvó mi vida para cumplir la misión de hacer de grande a América" y que será "Dictador por un día" (y puesto a ponerse oracular y ominoso, Rodríguez teme que a la tercera vaya y venga la vencida, y que el magnicida de turno lo acribille y entonces...). Y en la televisión (hasta desde las ruinas de Valencia: de aquellos polvos, estos lodos; donde ya nadie invoca, por razones obvias, eso de "la máquina del fango") no dejan de hablar desde hace casi una semana de la riada desinformativa-intoxicante-fake news como clave para victoria más trumpicana que republicana. Y por eso Rodríguez --preguntándose si habrá movimiento político que no esté apoyado en medias verdades/mentiras-- salió a dar una vuelta. Y de ahí que, sin proponérselo, esté ahí: a las puertas de ese cine donde proyectan El Conde de Montecristo.

TRES Y le gusta el póster de la película. Le recuerda a ese cuadro tan famoso y romántico de Friedrich que se suele usar para portada de novelas de géneros diversos (incluyendo la de El Conde de Montecristo que leyó cuando era chico). Rodríguez volvió a la novela no hace mucho, en la colección de clásicos de Penguin. Y lo hizo porque el prólogo era de Jean-Yves Tadié --el gran especialista en el sedentario y reflexivo Proust-- quien no dudaba allí en consagrar a la novela como obra maestra de la literatura francesa y cumbre del hiperquinético y activo Dumas. Y Dumas escribió y publicó en 1844/45 esta folletinesca apología de la vendetta en memoria de su padre: general mestizo nacido en lo que sería Haití (hijo de conde y esclava) traicionado y encarcelado por un Napoleón celoso de su apostura para las mujeres y carisma entre las tropas y, tal vez, por comer mascotas. El padre murió devastado cuando el hijo era muy joven. Y El Conde de Montecristo es desquite que Dumas escribió (con su poco acreditado socio Auguste Moquet). Clásico instantáneo y best-seller internacional inspirando numerosas secuelas apócrifas pasticheras y ¡fake books! (Rodríguez gozó con la necrófila y también vengativa, pero contra el Conde, La mano del muerto, de 1854, cuyo autor real es el portugués Alfredo Possolo Hogan). Así que Rodríguez entra al cine, porque qué se puede hacer salvo ver películas de novela.

Y las últimas palabras de la novela de película de Dumas son Esperar y confiar.

Pues eso.