“Ser un escudo para, en lo posible, sustituir las ausencias y deserciones del Gobierno nacional.” La definición de Axel Kicillof llegó un par de horas antes de que su ministro de Economía, Pablo López, presentase los proyectos de ley que involucran al Presupuesto y la Impositiva Fiscal de 2025. Con un aumento del 36 por ciento sobre la inversión en funciones esenciales como educación, salud y seguridad, la Provincia apunta a sostener su rumbo a pesar de los brazos asfixiantes de Javier Milei.

En su presentación en la Legislatura, López fue contundente en los números. Se trata de un presupuesto de más de 34 billones de pesos que casi duplica la inversión a valores constantes en funciones esenciales respecto a 2019, año Kicillof tomó las riendas de la Provincia. A su vez, destina un 7,8 por ciento de su total a gastos de capital, lo que equivale a un monto récord de 2,4 billones de pesos, y acrecienta en más de un 70 por ciento a lo que se destinó en 2024.

El ministro expuso que, a pesar de los recortes discrecionales de parte de Milei y el incumplimiento de leyes que fueron denunciados antes la Corte Suprema de Justicia, como el caso del Fondo del Transporte o el FONID, la Provincia proyecta un superávit de 1,1 billones de pesos para este año. Todos estos palos en la rueda provincial durante 2024 estarán presentes en el nuevo presupuesto bajo el Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional.

Estas dificultades que transitó la Provincia en 2024 fueron remarcadas por Kicillof a lo largo de todo el año, pero también, durante la conferencia matutina en Gobernación, adelantó los problemas para proyectar el 2025. ¿Por qué? Porque el presupuesto provincial está anclado a las estimaciones macroeconómicas que hagan Luis Caputto y su equipo en su homónimo nacional que ya arribó al Congreso de la Nación para ser tratado por los legisladores nacionales y estima, entre otras cosas, una inflación de 18,3 por ciento para el año que viene.

“El presupuesto nacional es un presupuesto escrito en el aire”, arremetió el gobernador. Y, para graficarlo, tomó como ejemplo el primer artículo del proyecto que ya está en manos de los legisladores nacionales. “Ahí dice que el propio presupuesto está sujeto a modificaciones si cambian variables como los ingresos, diciendo que se bajarían impuestos si los ingresos suben o se ajustarán partidas si bajan, todo sin especificaciones”, advirtió.

Más allá de este contexto, López destacó que la guía económica que elaboró el Ejecutivo bonaerense “expresa la continuidad de este modelo gestión de la Provincia: productiva, inclusiva e integrada, garantizando un sendero fiscal sostenible”.

Respecto a este último punto vinculado a la Ley Fiscal Impositiva, y más allá de que aún no se hicieron públicos los montos de los impuestos para el año que viene, resaltó el retorno de los beneficios e incentivos al pago anticipado y al buen contribuyente. A su vez, anunció que no variará el alcance del impuesto de Ingresos Brutos y no se modifican las alícuotas. Tampoco se altera la estructura del Impuesto al Sello ni sus alícuotas.

López presentó, de cara a 2025, una inversión de 1,4 billones de pesos en asistencia social, más de 1,2 billones en salud, casi 1,3 billones en educación y más de 1,1 billones de pesos en seguridad.

La inversión en infraestructura contará con más de 1 billón de pesos por encima del presupuesto 2024, que tendrá como destino, entre otras obras, más de veinte que fueron abandonadas por Milei en las universidades nacionales.

A su vez, en lo que respecta al espectro de la producción y el trabajo, el ministro de Economía expuso que la partida del 2025 tendrá un incremento de más de 45 mil millones respecto a 2024, lo que incluye más de 5 mil millones para el Programa de Fortalecimiento de las Industrias y las Pymes y más de 3,7 mil millones de pesos destinados al desarrollo de actividades productivas cooperativas.

Luego de toda su exposición, López dejó un plano comparativo en materia de deuda para el final. Tomando únicamente los gastos no salariales de la Provincia, se constata que, en 2019, último año de gestión de María Eugenia Vidal, el porcentaje de estos recursos destinados al pago de la deuda pública pisaba el 22 por ciento. Para el 2025, sería solo del 7 por ciento.

Presupuesto leal

“Con esos elementos difusos tuvimos que escribir el presupuesto del año que viene, pero celebro y agradezco a todo el gabinete porque se hizo un trabajo muy fuerte para demostrar en el presupuesto que las prioridades que son la salud, la educación, la seguridad, la obra pública, generar trabajo y condiciones de bienestar, quedan garantizadas aún en esta situación complicada que hay que es el presupuesto liberal-libertario que forma parte de un gobierno que propuso destruir el Estado desde adentro", dijo Kicillof horas antes de la llegada de López a la Legislatura.

No hubo clima de excusa, pero si de puesta en valor. Uno de los que tomó la posta para jerarquizar este trabajo de la Provincia fue el diputado marplatense Gustavo Pulti. En su red X enumeró muchos de los valores presupuestados y lo encabezó con una definición: “El gobernador impulsa para el año que viene un presupuesto leal con los bonaerenses”.

“Leal con la obra pública, con la educación, con la salud, con la seguridad. Leal también con el trabajo y la producción a través del Banco Provincia, siempre presente con los que invierten y producen. Leal con el bolsillo de los bonaerenses a través de la Cuenta DNI”, agregó Pulti entre sus tuits.

En este sentido, recorrió gran parte de los números exhibidos por López. “Mientras se pierden 200.000 puestos de trabajo en Argentina por la recesión provocada por la reedición del monetarismo más arcaico, la provincia de Buenos Aires va a incrementar la protección social y alimentaria para los sectores más vulnerables”, resaltó el ex intendente de General Pueyrredón.

Efectivamente, se ampliará la cobertura del Servicio Alimentario Escolar y, por ende, habrá más de 400 mil millones de aumento para esta partida en 2025. Se destinarán más de 370 mil millones de pesos a la compra de alimentos para atender las necesidades de más de 1,5 millones de niños y 600 mil familias. Estos números, afirmó López, integran un monto que triplicó la inversión real del cuatrienio 2016-2019 cuando gobernó el PRO.

Esta modalidad de cobertura tendrá su correlato en salud. Se comprarán 500 mil vacunas contra el dengue, se mantendrá la cobertura del Instituto Provincial del Cáncer y los medicamentos oncológicos incorporados al Vandemécum en 2024 y habrá una inversión de 200 mil millones para la compra de medicamentos dentro del Programa de Medicamentos Bonaerenses.

En lo que respecta a la seguridad, se duplicará el monto invertido en 2024. De poco más de 534 mil millones de pesos, pasará a 1.157.075 millones de pesos. De esta manera, se sumarán 40 municipios a la Fuerza Barrial de Aproximación y se incorporarán 400 efectivos especializados contra el delito organizado, entre otras medidas. Se hará “sin blandir discursos con nostalgia procesista ni sobreactuaciones vende humo que terminan confundiendo talco con cocaína”, apuntó Pulti en sus redes.

En el plano de la educación, se continuará con la universalización de la jornada completa o extensiva en la escuela primaria, lo que demandará una inversión superior a los 90 mil millones de pesos. A su vez, se ampliará la obligatoriedad hasta la sala de 3 años y se sostendrá el crecimiento del Programa Puentes, que acerca el sistema universitario a múltiples municipios de la provincia de Buenos Aires.

Además, se sostendrá un hito y se sumará otro. En primer lugar, el nuevo presupuesto continuará incluyendo la perspectiva de género transversal. Pero, al mismo tiempo, será el primero con “perspectiva ambiental” y contará con una partida cercana a los 750 mil millones de pesos vinculado a políticas ambientales “como parte también de las políticas de inclusión social”.

Las obras que continúan

A lo largo de este 2024, Kicillof sacó pecho de continuar con el crecimiento de la obra pública ante el contundente parate de la obra pública nacional que trajo, como consecuencia, derrumbes históricos en la construcción, el despacho de cemento y la actividad económica. Incluso, en las conferencias semanales de los días lunes, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, instauró un segmento para anunciar nuevas licitaciones.

Y lo hace a pesar de los recortes en los recursos nacional. Por eso, López subrayó el rol del “endeudamiento responsable”. En el proyecto de ley del Presupuesto 2025, se estima que ingresarán a la Provincia 518 millones de dólares provenientes de Organismos Internacionales de Crédito, cuando entre 2016 y 2019 sólo llegaron fondos por 55 millones.

En este sentido, la Provincia hizo públicos algunos de los trabajos que tendrán continuidad o que serán iniciados desde cero a lo largo de 2025. Entre ellos, se proyecta la construcción de 4.500 viviendas, una política que tiene una alta demanda en el interior bonaerense y que pregona el arraiga.

También habrá obras dentro de la órbita de vialidad, con una inversión superior a los 420 mil millones de pesos. Las habrá en energía, con más de 155 mil millones de pesos que incluyen la ampliación del sistema de transporte y distribución de energía eléctrica, la construcción de una línea de 33kv, nuevas estaciones transformadoras y líneas de media y alta tensión en varios municipios.

En relación a obras hídricas, López anunció la continuidad de los trabajos en la planta potabilizadora región La Plata-Berisso-Ensenada, nuevos módulos potabilizantes en la Planta Patagonia-Bahía Blanca y la rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Mercedes.

La continuidad del Programa Escuelas a la Obra tendrá destinados más de 55 mil millones de pesos para la construcción de nuevas instituciones y refacciones de las que están, las obras en los Centros de Atención Primaria de la Salud dispondrán de casi 26 mil millones de pesos, y la conjunción de equipamiento policial más reformas de dependencias conllevarán una inversión superior a los 110 mil millones.

La mencionada inversión en infraestructura universitaria será de más de 18,2 mil millones, beneficiará a 250 mil estudiantes y docentes, y se ejecutarán en 20 universidades nacionales. Finalmente, una de las partidas será la del Plan de Infraestructura Penitenciaria, que invertirá más de 80 mil millones de pesos para tener más plazas en unidades penitenciarias y alcaidías.