La tan mentada motosierra del presidente Javier Milei parece no ser para todos, y menos para los cargos políticos que dependen de Presidencia. “Si bien hubo una reducción del 20 por ciento en el organigrama general del Estado, se incrementó en un 159 por ciento los cargos que quedaron bajo control del presidente”, aseguró a PáginaI12 el politólogo Pablo Salinas, apuntando a las conclusiones que le dejó el informe que realizó comparando la plantilla política del ex presidente Alberto Fernándeque se duplicó en once meses de gobierno.