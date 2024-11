"El drag es política pura", asegura una de las protagonistas de Darlo todo, el documental de Germán Tano Nieto sobre el movimiento drag queen, a partir del concurso Miss Lip Sync Battle de 2019 en el bar Peuteo. "Drag queen es ser una obra de arte en movimiento", agrega ella sobre la movida que llamó la atención del Tano, quien empezó a frecuentar la movida y hoy cuenta, entusiasmado: "Las drag queen hacían su performance, y ahí la flasheé. La primera vez que vi un show entendí todo. Estaba pasando algo: un domingo a las doce de la noche en un lugar pequeño de Palermo veías unas performances increíbles, súper bailarinas, talentosas artistas en un escenario, cuerpo a cuerpo con la gente haciendo competencias. Drag queens que por ahí era la primera vez que se montaban pero ahí lo dejaban todo".

El documental refleja toda la competencia de ese año, hasta la coronación de la reina, pero también se remonta al crecimiento de la movida hace algunas décadas con imágenes de archivo, el nacimiento de las drag queens que le dieron visibilidad a la movida, y la federalización de un movimiento que crece a diario. "Yo que venía del punk, del Salón Pueyrredón, voy ahí y encuentro algo inclusive más punk que un montón de bandas. Era recontra zarpada la movida", compara el Tano.

Es que en ese mundo de exuberancia y libertad, cada cual puede ser lo que quiera sin temor a ser juzgadx. "Es su bajada: que el drag es política, que tiene algo de resistencia, militancia, activismo, de visibilidad muy importante. Es una exacerbación de la feminidad, que es una crítica a las masculinidades y los machismos", analiza el director del documental que el martes 12 y el miércoles 13/11 tiene funciones a las 21 en el Cine Gaumont (con posibilidad de extender su estancia en la cartelera), y que el miércoles 20/11 se va a poder ver en el Teatro Municipal de Morón, en el marco del Festival Retratos Queer.

El Tano tiene una trayectoria en televisión, reconocida sobre todo por ser uno de los conductores de Banda soporte, y venía trabajando en documentales en Canal Encuentro, sobre todo de temáticas rockeras: "Hice un programa con Palo Pandolfo, Quizás porque, otro que se llamó Grandes conciertos, otro con Bobby Flores llamado Ojos de videotape, que salió en la TV pública". Recuerda que también acompañó a Pandolfo a ver Transformación, un documental sobre la grabación del disco del mismo nombre del ex Visitantes. "Empecé a pensar algo que no fuera para tele, para proyectar en alguna sala, pero no quería caer de nuevo en la música. Y cuando apareció esto que tiene mucho que ver con lo artístico y con la música, pero no es una banda de rock, me entusiasmó", afirma. Y dice que tomó como inspiración Paris is burning, documental que habla del nacimiento de la cultura ballroom en Nueva York.

"En este mundo, que a mí me abrazó sin preguntarme si era gay o bisexual o drag, esas cosas queer están buenísimas", destaca. "Ellas tienen recontra claro el no etiquetar. Y nosotros, quizás, somos más de etiquetar. Me refiero a quienes no estuvimos en el colectivo LGBT toda la vida o venimos de otro palo. Yo flasheé con eso y me gusta ese lado de la vereda, donde no hay etiquetas y está todo bien. Las chicas son las chicas, punto. Me pareció muy genuino", sostiene el conductor y resalta lo que dice una de las chicas: que en este universo "cada una puede ser lo que quiera, sacarse la timidez y los prejuicios y darlo todo".

Para contar sus experiencias, sensaciones y apuestas de felicidad en conjunto, Darlo todo le da voz a las protagonistas: Cristal Fluo, Miuka Underground, Psico Queen, Nikka Lorach, Shampein, Viktoria Fuego, Eva Fox, Sr PEUTEO, Coral Barcos, Juan de Palma. Y también referentas como La Barby, entre otras, o archivos de Sir James y RuPaul. La propuesta del Tano se da en la elección de esas voces, en el armado de las historias y en respetar que puedan decir lo que quieren decir sin necesidad de ser interpretadas. "Ser drag es la libertad de poder expresarte, es querer mostrarle un pedacito de lo que somos al mundo", declara una de las chicas. Y otra suma: "Es eso que tenemos adentro y tanto nos costó sacar por cosas de la sociedad".

Al Tano le interesaba "que la voz fuera de ellas", que es muy diversa también. En el documental "hay algunas drag queens que ya hicieron la transición, otras que estaban en camino y hoy son mujeres, otras que aparecen sin estar montadas, otras que se van montando a lo largo del documental", adelanta, y confiesa que a medida que se metía cada vez más en ese mundo, le surgían más preguntas. "Se te abre otro portal. Hay drags con barba, peladas, hay drags que hacen personajes más humorísticos... Son distintas categorías, es bastante amplio el abanico", detalla el autor de este film que ya se presentó el año pasado en la 10° edición del Festival Asterisco y este año en el Out Fest de Lima.

El concurso Miss Lip Sync Battle de Peuteo (que se sigue realizando todos los años) es el ejemplo que el autor y director eligió para hablar de algo más que esos domingos en los que hay una excusa para celebrarse: el Tano quería mostrar otro under argento, un semillero de talentos y artistas que van ganando terreno. "En el documental se habla del concurso nacional de drag queens de Tucumán", cita. "Lo que pasa es que en Buenos Aires tienen más posibilidades de trabajar, porque hay más circuito, y quise mostrar que hay un semillero. Que más allá de que se pueden ver artistas drag en la calle Corrientes o en la fiesta Plop, hay un under del drag. Hay otros lugares de Argentina donde pasan cosas, y a mí me gusta celebrar el under como lugar de experimentación. Hoy las redes sociales permiten a muchos artistas mostrarse ahí, y eso también está bueno”, destaca el también productor de Bendita.

El documental tiene una sección de "diccionario", en el que las drags explican las palabras que utilizan y el sentido que les dan. Y, como en cualquier lugar, para moverse allí hay que saber qué se está diciendo cuando se habla. "La cotidianidad con las drag durante un año me hizo dar cuenta", confiesa el Tano. "Cuando empecé a hacerles las entrevistas, al final les preguntaba qué significaban algunas palabras. Y me empecé a relacionar con la terminología, con este universo y los códigos del mundo drag. Es lo que pasa con los jóvenes hoy, que uno se queda regulando sobre qué significa una terminología que va pasando de pibe a pibe. En este caso, de drag a drag", concluye entre risas.





