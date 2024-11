El Gobierno anunció el fin del Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, mejor conocido como "Procrear", un plan que otorgaba créditos para la construcción de viviendas, reconocido además por ser una de las principales políticas públicas de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. La nueva medida, que no fue formalizada aún en el Boletín Oficial, fue anticipada por el vocero presidencial Manuel Adorni en sus redes.



"Dos novedades económicas: a partir de mañana el plan Procrear tal y como lo conocemos dejará de existir. Además de esto, se comenzarán a permitir las “hipotecas divisibles” para proyectos inmobiliarios en desarrollo. Gran gestión de (el ministro de Economía) Luis Caputo. Fin", escribió este martes por la noche el funcionario cercano al presidente Javier Milei.

Aunque el anuncio se hizo en las últimas horas, la decisión de finalizar el programa se había tomado apenas inició la gestión de Milei. Los últimos créditos fueron otorgados a fines de 2023 y muchas obras iniciadas quedaron sin financiamiento a poco de terminarse. En otros casos, los beneficiarios de los créditos debieron cambiar las condiciones del préstamo otorgado y pasar a un régimen de crédito personal.

En medio de la severa crisis habitacional que atraviesa el país, empujada por la depresión de los salarios, los despidos en aumento, la paralización de la obra pública y la inflación galopante de los últimos meses, el anuncio ensombrece las esperanzas de cientos de miles de personas que soñaban con la casa propia y digna.

Cómo era el programa Procrear

Dejar la casa de los padres, no tener que alquilar un departamento por la mitad de un sueldo y vivir bajo un techo propio y en condiciones dignas, es un sueño cada vez más lejano para la mayoría de los argentinos.

Sin embargo, pese a la crisis habitacional de los últimos años, hasta fines de 2023 existía el programa Procrear, un plan público de créditos a tasa subsidiada para la contstrucción y compra de viviendas familiares.



Con el doble objetivo de mejorar las condiciones generales de acceso a la vivienda en todo el país y crear nuevos puestos de trabajo, hasta el año pasado se implementaron diferentes políticas públicas con impacto de mediano y largo plazo.

En ese sentido, durante y después de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, se crearon varios programas para facilitar tanto el financiamiento de la compra de una casa nueva como el acceso a créditos para su construcción, refacción y/o ampliación.



En 2012, a partir del DNU Nº 902/2012, se puso en marcha Procrear, una política pública de Desarrollo urbano, territorial y habitcional. Con los años se dividió en Procrear II y Casa Propia, con fines diferenciados, pero similares.



Hasta fines de 2023, Procrear II ofrecía tres programas:

Desarrollo Urbanístico : permitía acceder a créditos para la compra de viviendas construidas en predios urbanísticos de todo el país.

: permitía acceder a créditos para la compra de viviendas construidas en predios urbanísticos de todo el país. Lotes para la construcción : ofrecía financiación para la compra de un lote y habilita un crédito complementario para construir una casa.

: ofrecía financiación para la compra de un lote y habilita un crédito complementario para construir una casa. Mejoramiento de Gas: brindaba créditos para instalar una red de gas de hasta tres bocas.

Los dos primeros, eran a tasa cero y con plazos de devolución de hasta 30 años. En los últimos años se incorporó el Coeficiente Casa Propia en reemplazo de los Créditos UVA, lo que permitió que a las personas que se les otorgaba un crédito no se les dispare mes a mes una cuota que se volvía impagable, generando deudas insostenibles.

Entre los requisitos para los beneficiarios figuraban: contar con DNI; ser argentino o extranjero con residencia permanente; tener entre 18 y 64 años; no tener bienes inmuebles registrados; no registrar antecedentes financieros desfavorables y contar con ingresos formales, jubilaciones y/o pensiones.



En cuanto al programa Casa Propia, que abarcaba las líneas Construcción y Refacción, se ofrecían créditos para la construcción de viviendas nuevas de hasta 60 metros cuadrados en lote propio, con un plazo máximo de devolución de 30 años y tasa cero; y por el otro, acceso a un crédito para la compra de materiales y contratación de mano de obra, con un plazo de devolución de 36 meses y tasa cero. Los requisitos eran similares a los del programa anterior.

Según denunciaron distintos funcionarios públicos en los últimos meses, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la "motosierra" de Javier Milei recortó las partidas para la continuidad de las obras que se habían iniciado antes de la llegada al poder del gobierno de La Libertad Avanza.

En el inicio de su gestión, Milei anticipó el freno total de las obras públicas en pos de conseguir el superavit. El titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, sostuvo a BuenosAires12 en julio pasado que ya habían perdido unos cien mil puestos de trabajo directos y otro tanto de indirectos.

Qué beneficios otorgó Procrear

Según el último informe publicado en el sitio web oficial de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, entre abril de 2021 y agosto de 2023, gracias a Procrear II se liquidaron 65 mil créditos con destino construcción de viviendas. Además, se se construyeron más de 4 millones de metros cuadrados, lo que impactó en la generación y el sostenimiento del empleo formal. Por otro lado, según destacan, se terminaron el 83 por ciento de las viviendas en el marco de los créditos para la construcción.

Los datos fueron provistos por el Banco Hipotecario, en su carácter de fiduciario del Programa. Asimismo, se precisa en el documento que para en ese período, se aplicó el Coeficiente Casa Propia de actualización crediticia, que tiene en cuenta la evolución de los salarios de las familias adjudicatarias.



En tanto, el programa Programa II puso a disposición distintos prototipos de vivienda para que pudieran ser elegidos por las y los beneficiarios —elegidos por sorteo tras una preinscripción para la cual debían cumplir con una serie de requisitos—. Algunos de esos modelos habían resultado ganadores del Concurso de Proyectos Habitacionales, que fue promovido por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y organizado junto al CAPBA.

Asimismo, según el perfil de beneficiarios de las líneas Casa Propia Construcción y Desarrollos Urbanísticos del Programa Procrear que elaboró el Gobierno, se pudo determinar:

que el 85% de los beneficiarios son menores de 45 años, mientras que la edad promedio es de 38 años .

. que el 52% de los beneficiarios tiene hijos menores a cargo , y el 90% de estas familias tiene 2 hijos o menos.

, y el 90% de estas familias tiene 2 hijos o menos. las mujeres son jefas del hogar en el 57% de los casos de familias con hijos.

en el 57% de los casos de familias con hijos. que el 62% de los beneficiarios alquilaban antes de acceder a la solución habitacional.

antes de acceder a la solución habitacional. y que el 85% cuenta con un trabajo en relación de dependencia.

Este análisis se realizó con una muestra de 59.496 personas que recibieron el crédito Casa Propia Construcción entre junio de 2021 y diciembre de 2022; y una muestra de 19.934 beneficiarios/as de la línea Desarrollos Urbanísticos acumulados desde las primeras entregas de la línea (2015) hasta marzo de 2023.



El ex ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Magiotti, criticó el desfinanciamiento del programa Procrear del gobierno de Milei al sostener que "les viene dando respuesta a los argentinos que tienen la necesidad de una vivienda". En declaraciones con Radio Universidad, remarcó que la política pública "una cobrabilidad de casi el 99 por ciento", ya que "todas familias que tienen su ingreso declarado, un recibo de sueldo y que todos los meses pagan la cuota de su casa”.

El ex funcionario informó a fines de diciembre —antes del final del mandato de Alberto Fernández— que durante los últimos cuatro años de gestión se habían alcanzado "muchos avances en términos de oportunidades y equidad para empezar a solucionar el déficit habitacional que tiene nuestra Argentina". Entre ellos, destacó la entrega de 141.612 viviendas en todo el país.



“En nuestra gestión de gobierno entregamos casi 142.000 viviendas y había 96.000 en construcción. Más 24.000, si no recuerdo mal, convenios firmados para construcción de viviendas, con todos los programas del Ministerio. Más de 64.000 familias lograron hacer su vivienda en un terreno propio o en el terreno de los padres. Y una cosa importante: se arrancaban los créditos de construcción a partir de un salario mínimo vital y móvil, con una cuota que era como máximo del 25 por cierto de su ingreso”, señaló durante la entrevista.



En esta línea, Maggiotti sostuvo que "había departamentos prácticamente para entregar", que estaban casi al 95 por ciento terminados. "Faltaba hacer el sorteo para ver quiénes eran los adjudicatarios", indicó.

"Hay construcciones que estaban comenzando al día, el 20, el 30 o el 50 por ciento: en 2024, se deberían terminar casi 50.000 viviendas, que era la que se venían financiando desde Estado nacional”, sostuvo el también ex intendente de Navarro.

Por otro lado, consideró la "posibilidad de que les entreguen la finalización de la obra a los gobernadores o a los municipios para que se hagan cargo con recursos propios".

"No es lo mismo una obra en un municipio de una determinada característica grande, con más recursos, que esté al 90 por ciento, que una obra que esté comenzando en un municipio más chico. Pero también hay que tener en cuenta que las provincias y los municipios se están haciendo cargo de muchas de las cuestiones que antes se hacían desde el Gobierno nacional, del financiamiento de muchos programas. No veo que algún municipio o alguna provincia lo pueda hacer, no creo que sea una cuestión fácil ni de rápida solución”, concluyó.