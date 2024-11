Hoy a las 17.30 se presenta el libro Como un puñal...cuentos philosos junto con la segunda edición de Intramuros por Bernardo Rajmil, en la sede del Colegio de Arquitectura y Urbanismo D2, Av. Belgrano 646. "Estudié medicina para huir de las incertezas de la ficcion, hasta que me topé con las incertidumbres de la ciencia. Hoy me encuentro oscilando entre penumbras y manoteando a ciegas algunas claridades. Como un puñal es una muestra de dudas y certezas que me atrevo a compartir con quienes se animen a leerlo sin temor a herirse en el intento", dijo el autor.