La periodista y conductora Cynthia García analizó el rol de los medios de comunicación monopólicos en la “construcción” de una figura “corrupta” de la exvicepresidenta Cristina Kirchner, a horas de que se sepa la confirmación o modificación de la condena en la causa Vialidad.

“Todo Comodoro Py ha montado un circo sobre lo que probablemente sea la confirmación de la condena de la expresidenta, que tiene que ver con la construcción de una Cristina corrupta, a la que le niegan su rol de víctima, la construcción de Cristina mujer, que hoy preside el PJ, con la necesidad de reordenamiento que necesita el armado político frente a este contexto odiante”, explicó en su reflexión conceptual en la 750.

Y agregó: “Un odio hacia lo popular, fogoneado por los medios de comunicación monopólicos, que son grupos políticos sin control democrático”, sostuvo.

“Para Clarín, Cristina es una chorra que merece estar presa. Esa es la construcción dominante, con mucha responsabilidad del Grupo Clarín y sus satélites mediáticos que abonan a esta línea”, señaló.

“La bajada ha sido perseguir a Cristina. Nunca han dejado de perseguirla. ¿Y la persiguen porque realmente creen que hubo sobreprecios en la causa Vialidad? No. La persiguen por todo lo que no quieren que vuelva. No quieren que retorne un gobierno kirchnerista que pujó e hizo mella sobre la distribución de la riqueza. No le perdonan haber raleado sobre la distribución de la riqueza. El kirchnerismo, mal que les guste, pujó por la distribución de la riqueza, aquel precepto del peronismo”, sostuvo.



“¿En qué sociedad estamos hoy? En una que no puede pagar las tarifas de luz. En ese nivel de deterioro económico estamos. Por eso fortalecen la persecución contra Cristina Kirchner. Porque el gobierno kirchnerista garantiza que haya puja. Pero es mejor hablar de una Cristina chorra, construir una Cristina odiada”, dijo.

“No es que sea sorprendente, es que es constante la construcción del odio como constante a lo largo de la historia, y esto no empieza con Cristina. A Cristina la quieren construir odiante porque odian al pueblo cuyos anhelos de libertad y de igualdad esos líderes expresan”, cerró.