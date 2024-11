El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, eligió este martes al congresista republicano Mike Waltz como su asesor de Seguridad Nacional, un hombre caracterizado por su clara postura en contra de países como China e Irán. Trump también nombró a la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, para que ocupe la secretaría del Departamento de Seguridad Nacional, y planea ofrecer la importante cartera de Secretario de Estado al senador de Florida Marco Rubio, según informó el diario The New York Times. De esta forma Trump sigue apostando por aliados y perfiles de línea dura para los puestos más importantes de su futuro gobierno antes de volver este miércoles a la Casa Blanca para reunirse con Joe Biden.

"La paz a través de la fuerza de EE.UU."

Trump describió a Waltz como "un experto en las amenazas que plantean China, Rusia, Irán y el terrorismo global". Waltz, de 50 años y representante por Florida, es el segundo republicano de la Cámara de Representantes elegido para integrar puestos de alto nivel en el próximo gabinete de Trump, que comenzará su segundo mandato el 20 de enero de 2025. Se suma a Elise Stefanik, elegida como embajadora del país ante la ONU.

Waltz pronunció un discurso elogiando al magnate conservador en la Convención Nacional Republicana de julio, en el que abogó por "la paz a través de la fuerza de Estados Unidos". El también empresario y exboina verde estadounidense, nombre con el que se conoce a los miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército, deberá abordar asuntos tan espinosos en la agenda de política exterior como las relaciones con China, ante la sombra de una guerra económica.

En enero de 2023 Waltz copresentó un proyecto de ley para autorizar el uso de la fuerza militar contra los cárteles de la droga mexicanos, a los que culpa de hacer entrar fentanilo por la frontera con Estados Unidos. Además es uno de los legisladores republicanos que escribieron en agosto pasado una carta al Comité Noruego del Nobel para apoyar la candidatura de la opositora venezolana María Corina Machado al Premio Nobel de la Paz.





Contra los migrantes

La elección de Kristi Noem en el Departamento de Seguridad Nacional indica que el líder republicano se tomó en serio su compromiso de tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal. Noem tendrá la tarea de supervisar una agencia en expansión que controla desde el sistema de Protección Fronteriza de Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas hasta la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y el Servicio Secreto de Estados Unidos.

La cadena CNN recuerda que Noem llegó a estar en la lista de candidatos de Trump para la vicepresidencia, pero su relación con el expresidente cambió después de la repercusión negativa que generó la publicación de su libro: No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward (No hay vuelta atrás: la verdad sobre lo que está mal con la política y cómo hacemos avanzar a Estados Unidos).

En el libro Noem reveló que tuvo que matar a "Cricket", su perro de raza pointer de 14 meses, cuando no mostraba signos de ser un perro de caza ideal. Al parecer la gobernadora relató que el perro era "imposible de entrenar", según extractos publicados en prensa, y argumentó más tarde que esas anécdotas tenían como objetivo demostrar que es capaz de realizar algunos de los trabajos más espantosos de la vida cuando es necesario.

Trump también eligió este martes al exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, como embajador de Estados Unidos en Israel. En 2017 Huckabee participó en la puesta de la primera piedra en uno de los nuevos asentamientos de Israel en Cisjordania. Sus vínculos con Israel son resultado de la cercanía creada en las últimas décadas de los evangélicos con ese país. El exgobernador se pronunció en los últimos meses respecto a la guerra en Medio Oriente y rechazó el alto el fuego como moneda de cambio para facilitar las negociaciones con Hamas.

De enemigos a aliados

Según el New York Times, el presidente electo también habría decidido nombrar al senador por Florida Marco Rubio, de origen cubano, como secretario de Estado. El vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado sería el primer latino en ocupar el cargo. Rubio, que habla un perfecto español, puede ser de gran apoyo para la política exterior de la administración Trump para Latinoamérica y sus objetivos estratégicos.

El republicano de Miami fue elegido para el Senado en 2010 y ha mantenido una posición como halcón en política exterior, adoptando líneas duras sobre China e Irán en particular y manifestando una posición favorable a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Además es muy crítico con los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El senador de 53 años y Trump fueron rivales en las primarias republicanas en 2016. Por aquel entonces la relación entre ambos era irreconciliable y los calificativos despectivos estaban a la orden del día. Rubio dijo de Trump que tenía las "manos pequeñas" y lo llamó "estafador". El magnate también se burlaba de él, con el apodo de "pequeño Marco". Pero en política la memoria es corta y pasaron de enemigos a aliados.

Las últimas piezas de Trump

Este lunes Trump nombró como jefe de la Agencia de Protección Ambiental a Lee Zeldin, un excongresista republicano de 44 años del estado de Nueva York. Lo describió como un luchador de las políticas de "Estados Unidos primero" que tomará decisiones para revertir las protecciones promulgadas por la administración del demócrata Joe Biden.

En la misma línea el magnate anunció a la congresista republicana Elise Stefanik, de 40 años, como embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas: "Es una combatiente increíblemente fuerte, dura e inteligente". Elegida para el Congreso en 2014 con sólo 30 años, Stefanik inicialmente se posicionó como una voz moderada, pero gradualmente se afirmó como pro-Trump.

Stefanik cobró protagonismo a nivel nacional por su fuerte defensa del expresidente en su primer proceso de impeachment en 2019, y se negó a certificar la votación cuando Biden ganó las elecciones en 2020. Israel saludó el nombramiento y su embajador ante la ONU, Danny Danon, felicitó a Stefanik. En la política estadounidense, el puesto de embajador ante la ONU suele servir como trampolín hacia cargos superiores.

El domingo el republicano de 78 años anunció que confiará el control fronterizo a Tom Homan, un defensor de la política de mano dura que ya estuvo al frente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Homan regresará con la misión de implementar la promesa de Trump de llevar a cabo la mayor deportación de migrantes en situación irregular en la historia de Estados Unidos.

Objetivo: evitar el Senado

Según la Constitución estadounidense, el Senado debe aprobar los nombramientos hechos por el presidente. Pero Trump ya dijo que intentará saltearse ese paso, pese a que los republicanos le arrebataron a los demócratas el control de la Cámara Alta. Para ello, pretende utilizar una cláusula constitucional que permite al presidente realizar nombramientos temporales cuando el Senado no sesiona.

El republicano, 45º y próximamente 47º presidente de Estados Unidos, será recibido por Biden el miércoles en la Casa Blanca. Hizo su primer nombramiento importante el jueves, cuando anunció a Susie Wiles como jefa de gabinete, la primera mujer en ocupar este cargo estratégico. Wiles fue la artífice de la exitosa campaña electoral con la que Trump ganó los siete estados clave y conquistó 312 grandes electores contra 226 de la vicepresidenta demócrata Kamala Harris.

Una semana después de las elecciones, EE.UU. sigue sin conocer el color que tendrá el Congreso, si rojo republicano o azul demócrata, aunque los conservadores, que han recuperado el Senado, lideran el escrutinio en la Cámara de Representantes y están a cuatro escaños de la mayoría en ese hemiciclo. De los 16 asientos aún en juego, los republicanos encabezan el escrutinio en nueve y los demócratas en siete. La mayoría de los escaños que aún están sin asignar se encuentran en California, el estado que más entrega.