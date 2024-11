El presidente Javier Milei, que estaba reunido en Casa Rosada con el ministro de Economía, Luis Caputo, esperando el índice de inflación de octubre, escribió en redes: " de confirmarse dos meses más esta inflación se bajará la devaluación mensual al 1%". En este contexto, el Gobierno sigue festejando la suba de los activos bursátiles.

El riesgo país terminó la jornada en 819 puntos, acumula una baja 17 por ciento en el mes y del 57 por ciento en lo que va del año. Algunos analistas aseguran que si perfora los 700 puntos el equipo económico estaría en condiciones de volver a los mercados de deuda soberana para refinanciar los vencimientos de capital. A su vez, los funcionarios plantean ahora que los controles al dólar no son un limitante para crecer, en una declaración que va en contra de todos los argumentos utilizados durante los últimos años.

Los dólares financieros se siguieron apreciando este martes. El dólar mep terminó en 1124 pesos, al bajar 0,6 por ciento. El blue cerró sin cambios en 1135 pesos y mantiene la brecha cambiaria por debajo del 14 por ciento. A nivel de las cotizaciones de las acciones, la bolsa porteña subió 1,2 por ciento, y los bonos soberanos en moneda extranjera llegaron a trepar hasta 1,6 por ciento.

El gobierno celebra en cada una de las apariciones públicas el optimismo de los inversores locales y extranjeros con la Argentina, mientras que plantea que la economía real comenzará a crecer a partir de ahora. Por caso, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo este martes que "se puede crecer con cepo", tal como ocurrió en Chile entre 1984 y el 1991, durante la presidencias del dictador Augusto Pinochet y la de Patricio Aylwin.

En ese sentido, el ministro de Economía afirmó que "Argentina crecerá 5 por ciento o más, aún con cepo, en el 2025". Además, mencionó que "el año que viene en algún momento se va a salir del cepo", pero evitó precisar fechas. Agregó que “no es cierto que con cepo no se puede crecer. Argentina, el año que viene, va a estar creciendo al 5 por ciento o más, aún con cepo". Lo dijo en una conferencia organizada por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

Para Caputo, la salida del cepo "es un tema de condiciones y no de tiempo", ya que la Argentina tiene que ganar competitividad "bajando impuestos" y no devaluando. "Con el tiempo, esas condiciones van a seguir mejorando. Queremos hacerlo cuando estemos 100 por ciento seguros de que no va a generar ningún problema en la economía", mencionó.

"Argentina nunca estuvo en un mejor momento para salir del cepo", sostuvo. Aunque, para 2024 el Producto Bruto Interno caerá entre 2 y 3por ciento en 2024, pero, según afirmó el funcionario, como consecuencia del "arrastre estadístico".

"Vamos a seguir mejorando la macro; vamos a seguir desregulando la micro; y vamos a seguir respetando la propiedad privada. Ya estamos bajando el más distorsivo de los impuestos que es el inflacionario", añadió.

Caputo dijo que desde el inicio de su mandato pensaba "ir a equilibrio fiscal el año uno" porque no había "credibilidad" ni margen para que el mercado "siga creyendo promesas". En ese sentido, adelantó que octubre cerró con un superávit financiero "importante".

"Se hizo algo que todos pensábamos que era prácticamente imposible y se derribó un gran mito", apuntó Caputo ante los empresarios y economistas. "Eso, de alguna manera, nos hizo recuperar parte de la credibilidad perdida durante tantas décadas y eso hace las cosas sean mucho más posibles hoy. A once meses de esa charla, puedo decirles que en octubre nuevamente vamos a estar en un superávit financiero", reveló el titular del Palacio de Hacienda.

En tanto, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, también aseguró que “la recesión ya pasó”. Lo dijo en el Marval Legal Forecast, un foro organizado por Marval, O'Farrell y Mairal, en dónde planteó que "la inseguridad jurídica deriva del desorden macro". "Dijimos desde el primer día lo que íbamos a hacer y no nos movimos un centímetro. Eso va a generar la credibilidad".

El funcionario consideró que el valle de actividad fue en abril, pero que en los últimos meses, "los indicadores vienen positivos". Y confió en que eso va a pasar a ser exponencial. "No van a ser todos los sectores ganadores, pero Argentina va a ser un lugar donde todos puedan competir", dijo.

Al mismo tiempo, agregó que se seguirá eliminando regulaciones. "Tenemos muchas regulaciones por desarmar, como la maraña del cepo". Para Quirno, "el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es el norte de lo que buscamos" y enfatizó que las condiciones de ese programa "tienen que ser las de toda la economía".