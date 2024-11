Los tribunales de justicia no atienden hoy, por un paro que ayer ratificó el Sindicato de Trabajadores Judiciales, en reclamo por medidas administrativas que el Ejecutivo demora, como nombramientos para vacantes, ascensos y llamados a concursos. Y esta vez la protesta disparó la reacción adversa de los abogados, el gremio afectado directamente por la huelga. Y también los jueces se hicieron eco del reclamo sindical aunque para alinearlo en el enfrentamiento que la magistratura y la Corte Suprema sostienen contra el Gobierno de Maximiliano Pullaro.

El gremio de los empleados judiciales confirmó ayer su plan de lucha para el funcionamiento de los tribunales ordinarios y también para el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de Defensa Penal.

"Sin asistencia en los lugares de trabajo para toda la provincia, en reivindicación y defensa de la carrera judicial y la independencia del Poder Judicial. Solicitamos que el Poder Ejecutivo cumpla con sus promesas expresadas por los ministros Fabián Bastia y Pablo Olivares, en relación a la firma de decretos de ingreso, promoción y ascenso del personal y cobertura de cargos de funcionarios", planteó el gremio de manera oficial.

La decisión gremial agotó la comprensión de los letrados, que vieron así otro contratiempo para la continuidad de su labor cotidiana. El presidente del Colegio de Abogados de la 2ª Circunscripción, Lucas Galdeano, lo hizo evidente ayer.

"El paro es absolutamente desproporcionado. El gravamen que se genera en el servicio de justicia es irreparable. Hoy estamos todavía tratando de recuperar la agenda de audiencias y la funcionalidad del ejercicio judicial tras el impacto que generaron las medidas pasadas", se quejó.

El ámbito forense, en lo institucional, hasta aquí avalaba las medidas de fuerza del sindicato judicial por entender que los retroactivos salariales que el Ejecutivo le adeudaba justificaban un paro. Pero ahora que los empleados cobraron esas sumas retenidas, los letrados cambiaron de opinión.

"El pago de retroactivos era un reclamo atendible y legítimo. Cuando el Ejecutivo tomó la decisión de decretar el pago y lo efectivizó nosotros abrimos la esperanza de que era la solución del conflicto, porque lo vimos como un acercamiento", explicó Galdeano por LT8. Pero la semana pasada hubo otra medida de fuerza. "Entendimos con buena fe que el paro ya estaba decretado aunque ya les habían pagado, y era incómodo levantarlo. Pero ahora ratifican otro paro, y la Corte se pliega con esa misma lógica a través de la suspensión de términos, el efecto es gravísimo para el servicio de justicia, para la ciudadanía. No compartimos la medida por el nivel de afectación que genera", protestó el titular del Colegio.

El malestar cundió en las cinco entidades que representan al foro letrado en toda Santa Fe, y no solo contra el sindicato sino también contra la Corte por aplazar los vencimientos y fechas de trámites. "El conflicto entra en un punto de no retorno. El Ejecutivo atendió los reclamos en algún punto y está revisando las carpetas para los ascensos y titularizaciones; y está prevista la firma de decretos, según me confirman desde Secretaría de Justicia. No hay una negativa del Ejecutivo. Por eso el paro es desproporcionado", rezongó. "Hay que resolver derechos, expectativas de cobros, resolver audiencias que se fijaron hace tiempo. Reprogramarlas es muy gravoso. La paralización es total", cargó Galdeano.

Por otra parte, el Colegio de Magistrados sumó también su grano de pimienta al entuerto con la gestión Pullaro. Emitió un comunicado con el título "La independencia de la Justicia en riesgo", para denunciar que "todo el sistema de justicia santafesino se encuentra bajo constantes presiones por parte del poder político".

El mensaje enumera "las modificaciones en el sistema de concursos para la selección de fiscales, defensores y jueces, y el régimen disciplinario sobre fiscales y defensores, que vienen generando una gran cantidad de inconvenientes y problemas de funcionamiento y tienden a afectar la independencia del Poder Judicial. En el mismo sentido se vienen soportando continuos discursos de hostigamiento y descrédito". Por todo eso, hoy al mediodía los jueces hablarán en conferencia de prensa, con el apoyo de colegas y fiscales de otras provincias.