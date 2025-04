Pulp anunció el próximo lanzamiento de su primer álbum en 24 años (el último fue We Love Life, de 2001), y compartió el single principal "Spike Island". El cantante Jarvis Cocker explicó que las ideas para el nuevo disco, titulado More, comenzaron en 2023, cuando la banda se embarcó en una gira de reunión que llegó a la Argentina en noviembre, cuando dieron un show en el Movistar Arena que los mostró en plena forma.

El músico explicó que empezaron con una nueva canción, "Hymn of the North", durante las pruebas de sonido antes de estrenarla en vivo al final de su segunda noche en el Sheffield Arena, en su ciudad natal. "Esto pareció abrir las compuertas", dijo, “y se nos ocurrieron el resto de las canciones de este álbum durante la primera mitad de 2024”. Y compartió algunos detalles: "Algunas recuperan ideas del siglo pasado. La música de una canción la compuso Richard Hawley. La música de otra fue escrita por Jason Buckle. La familia Eno hace coros en una canción. Hay arreglos de cuerda escritos por Richard Jones y tocados por el Elysian Collective".

Al parecer, la idea de "Spike Island" surgió del co-escritor Jason Buckle, que asistió al infame concierto de los Stone Roses en Spike Island y se sintió molesto por un DJ que no paraba de gritar: "¡Spike Island, reviví!". More fue grabado durante tres semanas por James Ford (colaborador de Arctic Monkeys y Fontaines DC) en el estudio Orbb de Walthamstow, Londres, a partir del 18 de noviembre de 2024. "Es el disco de Pulp que menos tiempo tardó en grabarse", afirma Cocker. "Obviamente, es algo que estaba listo para salir".

Una nueva imagen de prensa del grupo muestra que ahora son nueve, con Cocker, el guitarrista Mark Webber, la tecladista Candida Doyle y el batería Nick Banks junto a los nuevos miembros de gira.

Cocker aprovechó el anuncio para arremeter contra la amenaza de la inteligencia artificial (IA) para los músicos británicos, que han estado luchando contra las propuestas del gobierno de permitir que las empresas de IA utilicen obras protegidas por derechos de autor sin el permiso del artista.

"Esperamos que disfruten de la música. Fue escrita e interpretada por cuatro seres humanos del norte de Inglaterra, ayudados e instigados por otros cinco seres humanos de diversos lugares de las Islas Británicas. Durante el proceso no intervino ninguna IA". Sin embargo, en el videoclip de "Spike Island" sí se utilizó IA para animar las imágenes que se hicieron de la banda para su clásico de 1995 Different Class: "Muchas gracias a Rankin & Donald Milne por tomar las fotos originales que fueron la base para este video. Inteligencia humana en su mejor expresión", se lee al final.

Cocker afirma que "todas las imágenes en movimiento que aparecen en el video son el resultado de que yo introduzca una imagen fija y luego teclee una instrucción". "El fin de semana que empecé a trabajar en el video fue un momento extraño", afirma. "Salía de casa y seguía esperando extrañas transformaciones del entorno debido a las imágenes que generaba el ordenador. La experiencia me había marcado. No sé si ya me recuperé..." El mismo video presenta sobreimpresos en los que Cocker se ríe de su torpeza en el asunto, para concluir que "quizá tenemos que encontrar mejores maneras de mostrarnos vivos".

Dedicado a Steve Mackey, bajista de Pulp fallecido a los 56 años en marzo de 2023, el disco incluye once canciones:

1. “Spike Island”

2. “Tina”

3. “Grown Ups”

4. “Slow Jam”

5. “Farmers Market”

6. “My Sex”

7. “Got To Have Love”

8. “Background Noise”

9. “Partial Eclipse”

10. “The Hymn of the North”

11. “A Sunset”

Pulp apoyará el álbum en principio con una gira por el Reino Unido e Irlanda que comenzará el 7 de junio en Glasgow y seguirá por Dublín, Londres, Birmingham y Manchester, antes de concluir en su ciudad natal de Sheffield el 25 de julio.