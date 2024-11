Diecinueve años, dos meses y diez días después, Lionel Messi vuelve al punto de partida. El 3 de septiembre de 2005, el capitán de la Selección Argentina campeona del mundo y bicampeona de América jugó en el estadio Defensores del Chaco de Asunción del Paraguay su primer partido por las Eliminatorias Sudamericanas. Y aquella vez no le fue bien: ese seleccionado que dirigía José Pekerman perdió 1 a 0 y Messi ingresó en los últimos diez minutos en reemplazo de César "Chelito" Delgado. Casi dos décadas más tarde y con toda la gloria del fútbol encima, es posible que la suerte pueda ser diferente.

Al encuentro que se jugará este jueves desde las 20:30 en el máximo escenario deportivo de la capital paraguaya y que televisarán Telefé y TyC Sports, el equipo que dirige Lionel Scaloni llega primero en la tabla de las actuales Eliminatorias con 22 puntos y luego de un festival de Messi con tres goles y dos asistencias en el 6 a 0 a Bolivia en el Monumental. Pero sabe que deberá sudar la gota gorda para superar al agrandado representativo guaraní que bajo la dirección de Gustavo Alfaro recuperó la autoestima y los buenos resultados y cree que puede llegar al Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.



Con trece puntos, Paraguay ocupa la última de las seis plazas directas que tiene Sudamérica para la próxima Copa del Mundo. Y tratará de avanzar en las posiciones a expensas de la mejor selección de la actualidad. En la ventana de octubre, el conjunto de Alfaro sacó un empate en cero de visitante ante Ecuador y dio vuelta el partido ante Venezuela en Asunción que perdía 1 a 0 y terminó ganando 2 a 1 con dos goles de Antonio Sanabria (Torino de Italia) en el segundo tiempo. En septiembre, hizo lo mismo: igualó 0 a 0 con Uruguay en el estadio Centenario y venció 1 a 0 a un Brasil muy desteñido en el Defensores del Chaco.

Aunque Scaloni no quiso confirmar la formación y siempre puede haber una sorpresa de último momento, el once argentino parece no encerrar misterios: Emiliano "Dibu"Martínez volverá a la titularidad del arco luego de los dos partidos de suspensión que purgó en el turno anterior y el fondo será el mismo de siempre con Nahuel Molina, "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández parecen una fija en la media cancha y arriba Lionel Messi y Julián Alvarez están asegurados.

Si Scaloni se decantara por el 4-3-3 es muy posible que Lautaro Martínez vuelva a componer la dupla de ataque con Julián Alvarez. Pero si eligiera el 4-4-2 tal vez salga Lautaro y entren Gio Lo Celso o Thiago Almada. El técnico tomará la última decisión en horas del mediodía.

Por el lado de los paraguayos, irían de arranque dos argentinos con pasado en Boca: Agustín Sández, el lateral izquierdo que actualmente se desempeña en Rosario Central, y el volante central Andrés Cubas, quien se inició futbolísticamente en Boca, tuvo pasos por Defensa y Justicia y Talleres de Córdoba y ahora juega en el Vancouver Whitecaps de la MLS estadounidense.

De los últimos cinco enfrentamientos por Eliminatorias y Copas América, Argentina apenas pudo ganar dos y en ambos casos por 1 a 0: en la Copa de 2021 en Brasil con gol de Alejandro "Papu" Gómez y en la ida de estas Eliminatorias en el Monumental con tanto de Otamendi. Los otros tres finalizaron empatados. Lo que demuestra que aunque juegue Messi y vuelva "Dibu" Martínez, no será sencillo superar a los paraguayos de Alfaro en la noche cálida y húmeda de Asunción.