En el Defensores del Chaco, la selección argentina será más visitante que nunca. La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) prohibió "por seguridad" el ingreso a la tribuna local de sus estadios a hinchas con camisetas del equipo rival o alusivas a jugadores visitantes para el partido de este jueves contra el conjunto albiceleste y los siguientes encuentros por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026.

El gerente de Licencias de la APF, Fernando Villasboa confirmó que "nosotros ya advertimos y avisamos de que en los sectores del público local no vamos a permitir el acceso de esas camisetas que no sean de Paraguay, o de repente neutras, pero del rival no vamos a permitir", y agregó que la medida se aplicó por primera vez cuando la Albirroja recibió a Brasil el pasado 10 de septiembre.

La Scaloneta visitará Asunción este jueves por la fecha 11 en el estadio Defensores del Chaco, en cuya zona local no se permitirán camisetas albicelestes, ni prendas de clubes argentinos, o "camisetas de clubes que contengan nombres de jugadores del equipo rival", precisó Villasboa.

La camiseta guaraní, y de fondo el Defensores del Chaco. @Albirroja.

En esa línea, añadió que "no es una cuestión contra ningún jugador, nosotros somos muy respetuosos de la carrera de todos los futbolistas. Solamente que la localía para nosotros es muy importante".



Cabe destacar que aquellas personas que deseen usar camisetas de la selección argentina o relacionadas con sus jugadores deberán ubicarse en el sector visitante, donde estarán ubicados los hinchas del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Villasboa destacó además que la medida también se tomó por "patriotismo interno" para "teñir el Defensores del Chaco de los colores patrios, del rojo, el blanco y el azul". De los 35.000 lugares disponibles en el estadio, 1.700 se asignaron al público visitante y los restantes 33.300 para los locales.

"Sabemos que puede haber una camiseta de Messi", reconoció Alfaro

El DT argentino de Paraguay, Gustavo Alfaro, le restó importancia a la prohibición de camisetas de equipos rivales, entre ellas la de Messi, en las tribunas asignadas a los hinchas locales.

Alfaro, entrenador de la selección paraguaya. @Albirroja.

"Hay que vivirlo con la intensidad como se vive un partido donde está el campeón del mundo y un equipo que quiere volver a una copa del mundo y ojalá se viva como una fiesta", consideró “Lechuga”, en conferencia de prensa.



"Ahora, yo no quisiera que por una camiseta tengamos un foco de conflicto donde no tiene que existir", admitió. "Nosotros sabemos que puede haber una camiseta de Messi, pero mañana el paraguayo, te lo aseguro, va con la camiseta de Paraguay", sentenció.

