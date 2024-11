El subsecretario de Integración Socio-Urbana de Nación y presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, anunció que el relator radial de Boca Juniors, Daniel Mollo, será coordinador del partido libertario en el municipio de San Martín. Mollo, conocido por sus relatos cargados de gritos e insultos, fue concejal del macrismo y vicepresidente del Honorable Concejo Deliberante local, entre 2015 y 2019.

Las elecciones legislativas de 2025 empiezan a generar movimientos en los distintos partidos políticos de la provincia más grandes del país, pero la mayoría de los flashes apuntan a La Libertad Avanza, que tras casi un año de gobierno y con su interna más viva que nunca, buscará plantar bandera en tierra opositora, donde perdió siempre. En ese contexto, Pareja publicó una foto junto al relator que desplazará de la conducción libertaria de San Martín al concejal Marcelo Ballester. En la imagen, junto a ellos, también sonrió el diputado bonaerense de la Primera Sección, Ramón Vera.

Pareja, armador libertario en Buenos Aires e internamente alineado con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, continúa moviendo sus fichas en distritos gobernados por el peronismo. Días atrás, su lista 22 Crear + Libertad participó en las elecciones universitarias de La Plata, dentro de la facultad de Ciencias Económicas, y logró apenas 202 votos. En el municipio conducido por el peronista Fernando Moreira, La Libertad Avanza apeló a Mollo, que desde hace años participa de la vida política de San Martín, siempre en la vereda opuesta al kirchnerismo.

El relator del programa Boca de Selección, que sale por Radio del Plata, fue concejal de Cambiemos y vicepresidente del Concejo Deliberante de San Martín entre 2015 y 2019. En 2022, Mollo volvió a la carga e intentó ser candidato a intendente del partido sanmartiniano, y su campaña estuvo impulsada y apoyada por Luis Barrionuevo. Tras un fracaso rotundo, el relator se alineó con Consenso Federal para ocupar nuevamente una banca en el Concejo Deliberante, pero no logró.

"Nos hizo un gol el negro"

El 20 de noviembre de 2016, por la fecha 10 del Torneo Argentino, Boca Juniors recibió a Rosario Central, que conducido por Eduardo "Chacho" Coudet, tenía al colombiano Teófilo Gutiérrez como principal arma de ataque. "Teo", identificado con River Plate por su glorioso paso entre 2013 y 2015, hizo el gol del empate a los 15 minutos del primer tiempo, y para celebralo, trazó con su mano la banda de River por sobre la camiseta del "canalla". Mollo, que para entonces ya era concejal de San Martín por el macrismo, explotó en su cabina.

"¿El negro la agarró? La re puta madre que lo parió, nos hizo un gol el negro", insultó el relator, y mientras los jugadores del xeneize increpaban al colombiano, Mollo continuó: "Está haciendo la banda de River, mirá lo que está haciendo, no puede ser tan turro, está haciendo quilombo y lo tienen que echar. Se tiene que ir este negro pistolero, es una vergüenza. Lo tienen que echar o que le peguen un bife. Mediocre, caradura, patasucia, quién te creés que sos, negro cagón". Sus dichos recorrieron todos los portales y las redes sociales, y el repudio fue generalizado.A mitad de año, el libertario Mollo transmitió por radio dos partidos de la selección Argentina correspondientes a la Copa América, pero lo hizo sin los derechos radiales. Además de que el hecho fue denunciado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Mollo fue blanco de queja por parte de sus propios colegas.

Radio del Plata utilizó el espacio Boca de Selección, de Mollo, para transmitir dos partidos. Primero lo hizo en el debut ante Canadá, el día que Argentina ganó 2 a 0, y luego con la victoria 1 a 0 frente a Chile. Otras emisoras también habían sido advertidas por Conmebol por transmitir sin derechos.

"Pensé que podía colaborar desde las sombras"

Ni bien se conoció su oficialización como referente libertario en San Martín, Mollo habló en Radio UrbanaBA. Contó que se reunió con distintos dirigentes libertarios, y que su primera misión será apagar los incendios de la interna nacional, que también llega a los territorios. "Si hay alguna diferencia entre ellos trataré de juntarlos y que haya diálogo", aseguró Mollo, que confesó que fue parte del armado libertario desde antes que Milei sea presidente.

"El primero que trajo a Javier Milei a caminar la primera sección fui yo, y la primera vez que Milei bajó al Gran Buenos Aires fue en San Martín, por mi vinculo con él en los medios", dijo Mollo, que aseguró que trabajó hasta el ultimo día del armado de la lista libertaria. "Yo creía que no era el momento de estar en la lista, consideré que podía colaborar desde las sombras", remarcó el relator, que al ser consultado por su conocida amistad con Mauricio Macri, Mollo aseguró que el ex presidente "está feliz y me acompaña, porque está convencido de que Milei representa el cambio".