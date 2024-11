Tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que refleja el avance de la ultraderecha y el conservadurismo, cada vez más mujeres sienten amenazados sus derechos. En ese contexto, varias estadounidenses comenzaron a interiorisarse por el movimiento 4B, una iniciativa feminista radical que rechaza el matrimonio, las citas, el parto y las relaciones sexuales con hombres.

Luego de las elecciones del 5 de noviembre, esta corriente, que es originaria de Corea del Sur, ha cobrado fuerza en las redes sociales como una afirmación de resistencia: en los últimos días, el término "movimiento 4B" se convirtió en uno de los más buscados en Google, con más de 500.000 búsquedas sólo 48 horas.

"Señoras, tenemos que empezar a considerar el movimiento 4B como las mujeres de Corea del Sur y dar a Estados Unidos un severo descenso de la natalidad: no casarse, no tener hijos, no salir con hombres, no tener sexo con hombres. No podemos dejar que estos hombres se rían al final... tenemos que devolverles el golpe", publicó una usuaria en X, un mensaje que cosechó más de 20 millones de visitas y casi 500.000 "me gusta".

TikTok también se llenó de videos de mujeres defendiendo el 4B, que alcanzaron millones de visualizaciones. "¡Chicas, es hora de boicotear a todos los hombres! Nosotras perdimos nuestros derechos, ¡y ellos perdieron el derecho a tener sexo! El movimiento 4B empieza ahora", publicó otra usuaria en Ticreadora, en un video que fue visto 3,6 millones de veces.

Las convocatorias a sumarse al movimiento, en algunos casos, vienen acompañadas de acciones concretas y propuestas. Una mujer, por ejemplo, se filmó afeitándose la cabeza junto a la frase "4B. Borrá las aplicaciones (de citas), cancelá tu boda, hacete una ligadura de trompas".

“Nos hemos humillado y hemos suplicado por la seguridad de los hombres y hemos hecho todas las cosas que se supone que debíamos hacer, y aún así nos odian”, dijo Ashli Pollard, una mujer de 36 años en St. Louis, a CNN. “Así que si nos van a odiar, entonces vamos a hacer lo que queremos”, añadió.

El origen en Corea del Sur

El movimiento 4B (4非) se originó en la década de 2010 en Corea del Sur, impulsado por el movimiento #MeToo. Las 4 B son bihon, bichulsan, biyeonae y bisekseu, que se traducen como no matrimonio, no parto, no citas y no sexo con hombres.

Según Ju Hui Judy Han, profesora asistente de estudios de género en la Universidad de California, Los Ángeles, tuvo su explosión en 2016, cuando una mujer fue brutalmente asesinada cerca de una estación de metro en Seúl y el agresor dijo que la mató porque se sentía ignorado por las mujeres. El incidente provocó una ola de indignación y un cuestionamiento respecto a cómo son tratadas las mujeres en el país, que más tarde se amplió para incluir discusiones sobre femicidio, pornografía de venganza y delitos sexuales digitales.

"Las mujeres coreanas se esfuerzan mucho por tener buen aspecto. Hay presión para llevar el pelo largo, maquillarse en el trabajo, tener un peso determinado, seguir las últimas tendencias de la moda y cambiar de peinado", explicó Baek Gaeul, editor de la revista Radish y defensor del 4B.

En ese sentido, indicó Gaeul, "el movimiento 4B consiste esencialmente en negarse a esforzarse por tener buen aspecto para no ser objeto de deseo sexual".

Este movimiento ha generado una fuerte controversia en Corea del Sur. En 2021, el presidente Yoon Suk-yeol afirmó que el feminismo estaba "bloqueando las relaciones sanas entre hombres y mujeres".

Según una nota de The New York Times, el debate que impulsan las mujeres del 4B está permitiendo una discusión profunda sobre los roles de género y provocando un descenso de la natalidad del país.

Respecto a la cantidad de integrantes de este movimiento, las estimaciones son variadas: se dice que está formado por un grupo de entre 5.000 a 50.000 mujeres, aunque las cifras exactas son difíciles de precisar debido a su fluida presencia online y offline.

"No es un movimiento muy extendido, pero creo que muchas personas se identifican con los sentimientos detrás de él”, señaló Han. “Cuando hay tanta violencia generalizada contra las mujeres, hay tanta discriminación e inequidad sistémica, cuando hay tanto que hace que el matrimonio, el parto y la crianza de los hijos sean difíciles, ¿por qué y cómo podría alguien imaginarse casarse y dar a luz?”, se preguntó.

4B en Estados Unidos

Según Han, más allá del furor en redes sociales, es poco probable que el movimiento 4B se vuelva convencional en EE.UU. En ese sentido, recordó que muchos de los votantes que hicieron que Trump llegue a la presidencia son mujeres.

En cambio, Breanne Fahs, profesora de Estudios de la Mujer y de Género en la Universidad Estatal de Arizona, dijo que el 4B está "en todas partes" en Estados Unidos en este momento, a medida que más mujeres jóvenes sienten temor sobre sus derechos reproductivos después de las elecciones.

"Están recurriendo a nuevas formas de afirmar su agencia y reclamar una sensación de control sobre sus cuerpos", explicó Fahs a The Washington Post.

Y es que Trump, el presidente electo de Estados Unidos, tiene un difícil historial en materia de derechos de las mujeres y derechos reproductivos. En 2022, cuando el Tribunal Supremo anuló el fallo Roe contra Wade, trasladando la potestad de regular el aborto a los estados individuales, lo que dio lugar a amplias restricciones, Trump festejó.

"Durante 52 años han estado intentando que Roe contra Wade llegara a los estados. Y gracias al genio, el corazón y la fuerza de seis jueces del Tribunal Supremo, pudimos hacerlo", volvió a festejar el republicano este año durante un debate presidencial, en referencia al nombramiento que hizo durante su gestión de tres jueces conservadores en el Tribunal Supremo que inclinaron la balanza a favor de esa decisión regresiva.

En los últimos días, figuras de la extrema derecha estadounidense salieron a cuestionar al movimiento 4B y al feminismo en general. Nick Fuentes, un comentarista conocido por promover la retórica de la supremacía blanca, celebró la victoria de Trump en X escribiendo: "Sólo me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer a los hombres por salvar a este país de perras estúpidas que querían destruir el mundo para mantener el aborto".

"Mujeres amenazando con huelgas sexuales como LMAO como si tuvieras algo que decir", publicó un usuario en redes sociales, en un posteo que se hizo viral. Otro creador de contenido en TikTok dijo que sólo las mujeres "liberales" seguirían el 4B mientras que las conservadoras seguirían teniendo hijos, afectando así a la demografía futura a su favor. "Apoyo su movimiento", señaló de forma sarcástica.

Lo cierto, coinciden quienes están observando el fenómeno, es que es muy pronto aún para estimar hasta dónde llegará este movimiento en Estados Unidos.