El triunviro de la CGT, Héctor Daer, no lo dudó y, rodeado de buena parte del consejo directivo de la central obrera, anunció que el tercer paro general contra el gobierno libertario fue un "éxito rotundo". Pero no se contentó con ello y advirtió que toda la jornada de acción sindical lo fue. Se refería también a la masiva movilización del día anterior, el miércoles 9 de abril, donde junto a fuerzas políticas y sociales acompañaron a los jubilados y jubiladas colmando la plaza de Los Dos Congresos. Por otra parte, anunció que la CGT ya está preparando la movilización del próximo 1º de mayo y no descartó que se puedan organizar otras medidas de acción directa mientras el gobierno de Javier Milei mantenga sus políticas de ajuste, los despidos y el freno a las negociaciones paritarias. Cuando le dijeron que la Casa Rosada decía que la medida de fuerza resultó un fracaso, el triunviro resaltó que "el principal emprendimiento estratégico y productivo de la Argentina, que es Vaca Muerta, hoy está totalmente parado". Sus compañeros lo aplaudieron.

Los triunviros Daer, Carlos Acuña (estaciones de servicio) y el camionero Octavio Argüello, siguieron desde temprano las alternativas de la tercera huelga general contra Milei. Sabían que la imagen de los colectivos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) circulando por las calles porteñas sería, en definitiva, el único argumento del gobierno libertario para repudiar la medida de fuerza. Igual, en la CGT no dejarán pasar así como así la defección de los colectiveros.

A la Secretaría de Interior, que integran los metalúrgicos Abel Furlán y Horacio Otero, fueron llegando los informes de las diferentes regionales de la CGT, son 80, con el nivel de acatamiento al paro lanzado por la central obrera y al que se sumaron las dos CTA. Eso informes mostraban que en varias provincias, como Santiago del Estero, Catamarca y Misiones, entre otras, las regionales de la UTA se habían plegado al paro. Esa fue una de las razones por la que Daer, al momento de la conferencia de prensa, no fue todo lo contundente que deseaba contra la conducción nacional del gremio de los colectiveros.

El freno de la actividad bancaria, la administración pública, las estaciones de servicios, la recolección de residuos, el servicio aéreo, el transporte marítimo, los puertos, los trenes e incluso la tarea parlamentaria, le dio fortaleza y contundencia al paro.

La circulación de colectivos, para alegría del gobierno, generó la imagen de una menor intensidad de la medida de fuerza. Sin embargo, para un dirigente sindical de larga trayectoria esa imagen no representaba la realidad. "Todos los días ingresan a la Ciudad de Buenos Aires algo así como tres millones de personas para trabajar. Esa cantidad no se vio porque los colectivos circulaban, pero no colmados como ocurre cuando por ejemplo no funciona el subte", advirtió a este diario y destacó que este jueves tampoco hubo trenes por lo que el servicio de colectivos debía haberse visto desbordado y eso no sucedió. "El gobierno puede decir lo que quiera, pero la gente que no fue a trabajar fue porque adhirió al paro, que fue un éxito", aseguró.

El futuro inmediato

"Las medidas se van a profundizar", dijo en un momento de la conferencia de prensa el triunviro Argüello. El dirigente camionero no dio más detalles, pero en este último tiempo es el encargado de adelantar las acciones de la central obrera. Para la conducción cegetista el inminente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una prueba de que todo se puede poner peor. "Es una mala señal para un plan económico que se vaya a pedir más dinero para que se vuelva sustentable", advirtió Daer.

También recordó que nunca en la historia de la Argentina el recurrir al Fondo trajo beneficios para los trabajadores. "Siempre que se va al FMI, se vuelve con condicionantes, y siempre tienen que ver con más ajuste a los sectores mas vulnerables. Para nosotros nunca el Fondo es la salida", afirmó.

En ese sentido, la conducción de la CGT insistió en que el futuro no será bueno mientras el gobierno mantenga como política la caída de los ingresos de los trabajadores y advirtió que ese ajuste también perjudica a las economías regionales y la obra publica. De todas formas advirtieron que los más perjudicados son siempre los jubilados y pensionados.

Por último, Daer rechazó que la medida de fuerza pueda considerarse, como dijo la Casa Rosada, un ataque a la República: "Todo esto es parte de la acción publicitaria del gobierno que ya se usó en el país tiempos no democráticos. Nosotros sólo planteamos que no puede existir una Argentina de precios libres y salarios pisados. Bastante desigualdad hay para seguirla profundizando", indicó.

Las represalias hacia las medidas de fuerza no se limitarán a lo retórico. A modo de anticipo, el miércoles la comisión de Legislación Laboral de Diputados volvió a reunirse para avanzar en la discusión de una docena de proyectos de reforma laboral. El que más los entusiasma es el proyecto que elimina la cuota sindical obligatoria.

Las dos CTA

Para la CTA de los Trabajadores que lidera Hugo Yasky, el tercer paro nacional convocado por las centrales obreras "demostró el fuerte rechazo al ajuste, despidos y el ahogo a las provincias La masiva adhesión en todo el país marca un cambio en el humor social: el pueblo argentino dijo basta a las políticas de crueldad".

En tanto, Hugo "Cachorro" Godoy que dirige la CTA Autónoma advirtió que "si no hay un cambio de rumbo las movilizaciones y los paros se irán profundizando". Por otra parte indicó que la huelga nacional "fue tan contundente como lo fue la movilización del miércoles en respaldo y abrazo a nuestros jubilados frente al Congreso de la Nación y en todas las principales plazas del país".

El factor UTA

La decisión de Roberto Fernández de sacar al gremio que conduce, la UTA, del paro nacional generó más enojo de lo que se expresó. Durante la conferencia de prensa que dio la conducción cegetista en el salón Felipe Vallese, el triunviro Daer tuvo que contestar por enésima vez sobre los colectiveros: "Hay sectores que están muy perjudicados, que hace meses negocian un aumento y hoy los vimos manejando los colectivos, pero son decisiones autónomas de las organizaciones sindicales", afirmó.

Ahora bien, entre los integrantes del consejo directivo crece la idea de no dejar pasar la defección de la UTA. Entre ellos se habla y se advierte que la convocatoria al paro se conversó, se acordó y se aprobó en todos los estamentos de la central obrera. Por eso es que ahora hay cada día más dirigentes que consideran que se debe aplicar el reglamento ante la desobediencia de Fernández y su sindicato. Según lo marcan los estatutos el gremio, que ya se despegó de las decisiones de la CGT en dos oportunidades, puede ser amonestado pero también expulsado de la central obrera. Este martes comenzarán a discutirse estas opciones en la reunión del consejo directivo.