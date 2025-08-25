El Congreso aprobó la ley de financiamiento universitario y desde el gobierno anticiparon que vetarán la ley. Ante ese escenario, la oposición en la Cámara de Diputados se prepara para blindar la normativa. En el socialismo se muestran confiados en llegar a los dos tercios, mientras que en el peronismo entienden que las mayorías “se deben construir”. En tanto, desde el radicalismo se mostraron más pesimistas, en función del recorrido parlamentario que tuvo la ley presentada el año pasado. En paralelo, la Cámara baja viene de rechazar el veto a la Emergencia en Discapacidad, en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que salpica al gobierno. Este martes habrá una reunión conjunta de comisiones de Salud Pública y de Discapacidad.

Este jueves el Senado aprobó la ley de financiamiento universitario, que la semana anterior había obtenido la media sanción en Diputados. La iniciativa, impulsada desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), obliga al gobierno nacional a actualizar los montos destinados al funcionamiento de las universidades públicas. No obstante, el presidente dejó en claro sus intenciones de vetar la normativa y la oposición junta fuerzas para evitar que los recursos para las universidades corran la misma suerte que el año pasado. Para eso, necesitarán el acompañamiento de dos tercios de los diputados.

Entre los espacios políticos de la oposición descuentan que habrá veto presidencial, pero las perspectivas respecto a la posibilidad de “tumbarlo” varían.

Las posiciones van desde las miradas más optimistas impulsadas por la aprobación previa; hasta las más pesimistas, a partir del recuerdo fresco que queda del tratamiento legislativo que no logró los consensos necesarios, en 2024.

Rosario/12 dialogó con distintos diputados nacionales por la provincia de Santa Fe, con el fin de sondear el panorama en el Congreso: Mónica Fein, del Partido Socialista (PS); Germán Martínez, del Partido Justicialista (PJ); y Melina Giorgi, de la Unión Cívica Radical (UCR).

Los dos tercios

“Creo que lo vamos a lograr. Tanto la votación en Diputados como en Senadores ha sido muy importante. Hay un gran trabajo de las autoridades de las universidades, mostrándole a los legisladores las dificultades que están atravesando por falta de financiamiento. Si se concreta el veto vamos a insistir con esta ley que es fundamental”, indicó Fein. “El tema universitario atraviesa a sectores muy importantes de la sociedad y creo que lo vamos a poder sostener”, afirmó.

Si bien el año pasado no se consiguieron los votos para dotar de recursos a las universidades, para la dirigente del socialismo hoy el panorama es distinto.

En ese sentido, recordó que a mediados de septiembre el gobierno debe presentar la ley de presupuesto, por lo que se abre otra ventana para mejorar la situación. “Estamos en un tiempo distinto al del año pasado. Y al sobreponerse con la presentación del presupuesto, de una forma o de otra vamos a sacar el financiamiento para las universidades. No pueden estar otro año sin presupuesto. Ese es el mayor problema que hoy tenemos”, evaluó.

Por su parte, Martínez consideró que se debe trabajar para lograr un escenario favorable en el Congreso: “No me gusta la idea de que los votos están en una cajita y uno los va a buscar cada vez que tiene una votación. Las votaciones en el Congreso hay que construirlas. La comunidad universitaria trabajó mucho para aprobar esta ley y hay que seguir por ese mismo camino, convenciendo a los legisladores de todas las provincias en la necesidad de insistir con esta norma”.

Como ejemplo, el dirigente justicialista citó la labor realizada por las familias y organizaciones vinculadas a discapacidad, que vienen batallando durante meses por el aumento de los aranceles y mejoras en las prestaciones. “Hicieron una tarea de argumentación y convencimiento muy importante con todos los legisladores. Es lo mismo que debemos seguir haciendo junto a la comunidad universitaria, para insistir con la ley aprobada en el Congreso”, remarcó.

En tanto, Giorgi evaluó que el tratamiento legislativo del año pasado no marca un buen antecedente a la hora de blindar la ley. “Veo difícil la votación en caso de un veto, pero ojalá me equivoque. El año pasado tuvimos la posibilidad de dejar sin efecto el veto de una ley para las universidades, pero no pudimos”, expresó y agregó: “Si bien logramos un resultado favorable con la emergencia en discapacidad, luego no conseguimos los dos tercios para defender el aumento a los jubilados. Cada votación tiene su lógica y con este tema el antecedente directo lamentablemente no es alentador. Pero lo vamos a pelear”.

Sospechas de corrupción

La Cámara de Diputados viene de rechazar el veto e insistir con la sanción de la ley de Emergencia en Discapacidad, que establece una regularización en los pagos a los prestadores, con aranceles actualizados, además de mejoras en las pensiones no contributivas. Fueron 172 votos positivos, 73 en contra y dos abstenciones, los que permitieron rechazar el veto a la normativa y lograr un hecho histórico: es la primera vez que la oposición consigue los dos tercios para insistir con una ley. Ahora resta que esos números sean validados en el Senado.

En medio de ese debate asoma un grave caso de corrupción donde se investigan posibles pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. La olla se destapó esta semana con la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, el exdirector del organismo, afirmando que funcionarios cobraban coimas por la compra de medicamentos. Los audios filtrados sugieren que la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y Eduardo “Lule” Menem, secretario de la misma área, se beneficiaban de un esquema que recaudaba millones de pesos. El juez federal Sebastián Casanello inició una investigación por presunto cohecho y dispuso 15 allanamientos el pasado viernes.

En ese contexto, los tres legisladores coinciden en que las sospechas de corrupción forman parte de la misma discusión que se dio en el Congreso. “Mientras el presidente plantea que no hay plata para atender cuestiones básicas nos enteramos de estos hechos, que el gobierno no sale a desmentir. Cuando pedimos que financien prestaciones a personas con discapacidad somos degenerados fiscales y el gobierno no puede explicar las acusaciones de retornos”, cuestionó Fein.

La diputada informó que este martes al mediodía habrá una reunión conjunta de la comisión de Salud y Discapacidad, donde están citados funcionarios del gobierno a dar explicaciones. “Hay mucho por averiguar”, remarcó.

Para Martínez, el escándalo “ya incidió” en el debate que tuvo lugar en Diputados, con la difusión de los audios, y consideró que también podría tener repercusiones en el Senado. “Desde el principio estigmatizaron a las personas con discapacidad planteando que había que revisar las pensiones, que se habían fraguado exámenes médicos, los obligaron a hacer nuevos trámites. Y al poco tiempo nos enteramos que los que estaban coimeando y choreando eran los propios funcionarios del gobierno”, criticó. “Es muy grave y creo que va a tener repercusiones en múltiples sentidos”, añadió.

Por último, Giorgi calificó de “bochornosa y lamentable” toda la situación que se describe en los audios. “Se suma a una serie de hechos de corrupción que ya venimos viendo. Es gravísimo porque a la vez que se desprotege a un sector tan vulnerable, se lo menoscaba con un caso de corrupción”, sostuvo y agregó: “Creo que es la gota que rebalsa el vaso. Es terrible que haya casos de corrupción asociados a un área que necesita recursos, como lo es discapacidad”.