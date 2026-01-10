Exigieron a Musk que detalle cómo arreglara el error de su plataforma
Indonesia bloqueó la IA de Elon Musk en medio del escándalo por la creación de “porn deepfakes”
Grok está bajo la mira de decenas de gobiernos e instituciones internacionales tras convertirse en un desarrollador y exportador de contenido sexual falso a partir de imágenes y videos reales de sus usuarios. El dueño de la red social anunció que la escandalosa función de su servicio de inteligencia artificial estaría habilitado ahora únicamente a suscriptores pagos.