Gustavo Alfaro está en un gran momento como entrenador al mando de Paraguay, pero quizá esté mucho mejor a la hora de brindar sus conferencias de prensa, citando frases célebres, reflexiones de vida o realizando metáforas llamativas. Y el entrenador rafaelino no defraudó en la previa del partido con Argentina, comparando a los campeones del mundo con la "humedad".

"Argentina es la humedad, por algún lugar se filtra. Si vos tenés una pared rajada, la humedad te aflora, y Argentina es la humedad, te descubre la rajadura y si no las tenés bien cubiertas, por ahí Argentina se te filtra", analizó el "Profesor", generando más de una risa entre los oyentes.

En cuanto a la pregunta inevitable de cómo marcarán los suyos a Lionel Messi, Alfaro contestó: "No podés dejarlo jugar, o sea, alguien lo tiene que marcar. Porque si no, lo dejás solo y, bueno, firmás la sentencia de defunción, porque sabés que en algún momento te lo va a facturar".

El exDT de Huracán, San Lorenzo y Boca, entre otros, también se refirió a la prohibición de usar camisetas que no sean de la Selección paraguaya en el Defensores del Chaco: "Hay que vivirlo con la intensidad como se vive un partido donde está el campeón del mundo y un equipo que quiere volver a una copa del mundo. Ahora, yo no quisiera que por una camiseta tengamos un foco de conflicto donde no tiene que existir".

"Nosotros sabemos que puede haber una camiseta de Messi, pero mañana el paraguayo, te lo aseguro, va con la camiseta de Paraguay", finalizó.