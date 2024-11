En Casa Rosada festejaron la condena proscriptiva a Cristina Kirchner como un gol. "Todo llega", celebró Javier Milei a través de un flyer colgado en sus redes sociales, con una tipografía gigante en amarillo sobre un fondo negro. Pese al mamarracho judicial que implicó el avance en la causa vialidad, para el Presidente no hay dudas de que CFK --la principal dirigenta, hoy, de oposición a su gobierno-- "es culpable de actos de corrupción".

"La Justicia Argentina confirmó la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex Presidente", se alegró Milei. Luego publicó otro mensaje en el que afirmó: "Recuerdo que en la campaña fuimos criticados por no expedirnos sobre la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner. Por los mismos que hoy hablan de respeto a las instituciones". Y agregó: "En el día de hoy (por ayer) la Justicia Argentina confirmó la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex Presidente. Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción".

En la misma línea, ,a vicepresidenta Victoria Villarruel sostuvo que "es una humillación enorme para el pueblo argentino tener una ex presidente de la Nación condenada". Y añadió: "No existe lawfare, ni proscripción, solo justicia. No es gratis habernos robado nuestra dignidad". "Pero la mayor condena debe ser la intrascendencia y el olvido hacia lo peor que le pasó a nuestro país: el kirchnerismo", expresó.

Para el Gobierno, el fallo también abre una ventana para retomar las negociaciones con el kirchnerismo para sumar jueces a la Corte Suprema. El encargado de las negociaciones por Nación es el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, que mantiene la mesa de diálogo con la oposición.

En esa discusión busca terciar, por su parte, el expresidente Mauricio Macri. "Un país que respeta a las instituciones siempre tiene futuro", dijo con cara de piedra el líder del PRO, que jugaba a las cartas y recibió en la Quinta de Olivos más de una vez a los jueces que condenaron a CFK.