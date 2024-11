En la tercera jornada de la asamblea plenaria que se celebra en Pilar (Buenos Aires) los obispos católicos eligieron a los presidentes de la mayoría de las comisiones episcopales que acompañarán en aspectos temáticos al presidente Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza, escogido el día anterior. Entre las nuevas designaciones se destacan la de Dante Braida, obispo de La Rioja, como nuevo titular de Pastoral Social, para suceder en ese cargo al obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones. Cáritas estará presidida por Gustavo Carrara, obispo auxiliar y vicario general de Buenos Aires, conocido también por su animación a la pastoral villera y el respaldo a los sacerdotes que trabajan en medios populares.

Braida, nacido en Reconquista (Santa Fe) en 1968, es sacerdote desde 1996. El papa Francisco lo nombró primero obispo auxiliar de Mendoza (2015) y luego, en 2018, titular de la diócesis de La Rioja.

En un reciente mensaje a los peregrinos de Las Padercitas el obispo riojano --quien hace una permanente invocación del beato obispo Enrique Angelelli y compañeros mártires, asesinados por la dictadura militar-- hizo una invitación a “caminar juntos en la Iglesia y a trabajar por una sociedad más justa donde todos sus habitantes podamos vivir en paz y trabajar solidariamente por el bien de los demás”.

Gustavo Carrara, el nuevo presidente de Cáritas, que sucederá en esa tarea al obispo Carlos Tissera (Quilmes), nació en Buenos Aires en 1973, fue ordenado sacerdote en 1998 por el entonces arzobispo Jorge Bergoglio quien, en 2017 y ya como Papa Francisco, también lo nombró obispo. Es considerado un hombre de gran compromiso social demostrado por su trabajo en las villas de emergencia, el acompañamiento a los sectores populares con los “curas villeros” y a través de la obra de los Hogares de Cristo. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, le confió además la condición de ser su mano derecha, al designarlo como vicario general.

El obispo Carrara es también un decidido impulsor de los proyectos de integración de los barrios populares. Al respecto ha dicho que "cuando hablábamos de integración, queríamos decir que los vecinos de los barrios populares no sólo dan qué pensar, sino que piensan, no solo dan qué sentir sino que sienten, y no solo padecen las injusticias sino que generan soluciones para resolverlas”. En la misma ocasión sostuvo que “no se puede recortar por los más pobres” y abogó por “una presencia inteligente y necesaria del Estado porque si no el narcotráfico va avanzando y mata personas en concreto, hipoteca la vida de niños y adolescentes".

En continuidad con las elecciones los obispos nombraron también a los titulares de otras comisiones episcopales. El hasta ahora secretario general del episcopado, Alberto Bochatey, Administrador Apostólico de La Plata, será presidente de Fe y Cultura y Ramón Dus, arzobispo de Resistencia, ocupará el mismo cargo en Catequesis, Animación y Pastoral Bíblica, mientras que Damián Nannini, obispo de San Miguel, será el presidente de la Comisión de Ministerios.

Héctor Zordan, obispo de Gualeguaychú, fue elegido como titular de la Comisión de Vida Consagrada; Ariel Torrado Mosconi, obispo de 9 de julio, en la Comisión de Liturgia, y Jorge González, obispo auxiliar de La Plata, en Educación Católica.

El arzobispo sanjuanino Jorge Lozano presidirá la Comisión de Comunicación Social y el Consejo de Asuntos Económicos estará a cargo de Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco, en tanto que Carlos Azpiroz Costa, arzobispo de Bahía Blanca –quien hasta ahora fue vicepresidente segundo del episcopado- se hará cargo de la Comisión Episcopal de Misiones.

Un hecho que resulta significativo es que la mayoría de los elegidos para ocupar responsabilidades de importancia dentro de la Conferencia Episcopal son obispos que han llegado a esa condición por determinación de Francisco. Si bien el Papa no tiene intervención directa en el proceso electoral, es indudable que el perfil de los elegidos da cuenta de la influencia del pensamiento de Bergoglio en la conducción renovada del episcopado.

Como delegados por regiones a la Comisión Permanente –organismo con representación federal y que actúa entre asambleas- fueron elegidos Carlos Sánchez (NOA); Gustavo Montini (NEA); Roberto Alvarez (Patagonia); Jorge Eduardo Scheinig (Platense); Guillermo Caride (Buenos Aires); Gabriel Barba (Cuyo); Ricardo Araya (Centro) y Gustavo Zurbridgen (Litoral).

Restan los nombres de los miembros de cada una de las comisiones episcopales pero al mismo tiempo los obispos dedicarán un tiempo para intercambiar acerca de los lineamientos generales de la gestión que se inicia, tanto en lo que tiene que ver con la vida interna de la Iglesia como acerca de la su relación con la sociedad y con el gobierno que encabeza Javier Milei.

Es probable que --continuando con lo que habitualmente se hace-- la conducción renovada del episcopado solicite una audiencia con el Presidente para expresarle su saludo navideño cuando, en el mes de diciembre, se reúnan en Buenos Aires los nuevos integrantes de la Comisión Permanente.

