Javier Milei viajó con destino a Mar-a-Lago, Florida, la residencia del mandatario electo de Estados Unidos, Doland Trump. Ese lujoso lugar será el escenario de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) el 14 y 15 de noviembre. El Presidente fue invitado a dar un discurso el viernes, en ese encuentro de extrema derecha, donde estarán los principales aportantes de la campaña de los republicanos, y se espera que también tenga un encuentro con Trump. En la previa, Milei aseguró que está dispuesto a firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. A su regreso, en tanto, recibirá en la Argentina al presidente de Francia, Emmanuel Macron, el 18 de noviembre participará en Río de Janeiro de la cumbre del G20 y el 20 almorzará en la Quinta de Olivos con la primera ministra de Italia, Georgia Meloni. Por último, el jefe de estado anunció que viajará a China en marzo de 2025, para participar en Beijing de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Antes de subirse al avión, Milei participó del lanzamiento de la fundación Faro, que se hizo en el Yacht Club Puerto Madero. Se trata del think tank libertario detrás del que está el asesor Santiago Caputo y que será presidido por el politólogo libertario y antifeminista Agustín Laje. Previo a eso, dio una entrevista en la que dejó varias definiciones. Por ejemplo, puntualizó que, si bien durante la conversación telefónica de once minutos que tuvo el martes con Trump, no hablaron del FMI. "Lo que está claro es que el gobierno electo se siente mucho más cómodo trabajando conmigo que con otros gobiernos y eso tiene implicancias económicas y financieras", dijo.

Además, Milei opinó que "es de esperar" que la nueva administración de EEUU lo "apoye para seguir avanzando", en las negociaciones por un nuevo programa con el Fondo y, por último, vociferó que Trump "encomendó a Elon Musk a replicar lo que está haciendo Federico Sturzzenegger". Consultado sobre si estaba seguro que el presidente de Estados Unidos "replica" lo que hace él en su gestión del gobierno argentino, Milei dijo confiado: "La persona que está con Elon Musk --por Vivek Ramaswamy-- hoy posteó el: AFUERA".

Ramaswamy es un multimillonario de 38 años, criado en Ohio, hijo de una familia de inmigrantes indios, que compitió con Trump en las internas del partido Republicano y perdió. Trump anunció que creará el Departamento de Eficiencia del Gobierno, del que estarán a cargo Ramaswamy y Elon Musk. En febrero de este año, cuando Milei viajó a Maryland para participar de otra edición de la CEPAC, tuvo un pequeño encuentro con Ramaswamy. El ahora funcionario de Trump le dijo jocoso en un castellano forzado: "Marxismo afuera", y se dieron las manos. Ayer, Ramaswamy posteó un mensaje en X que decía "un hijo de inmigrantes indios y un canadiense de Sudáfrica, ambos ciudadanos de Estados Unidos, están a punto de drenar total y completamente el pantano de DC". Él lo compartió con la palabra insignia de Milei: "Afuera". A eso se refería el Presidente.

El llamado que llegó una semana tarde

El mandatario argentino también contó detalles del llamado que, después de una semana, logró tener el miércoles con su par de Estados Unidos. Cerca de las 12 del mediodía, Milei se comunicó con la Casa Blanca y conversó con él once minutos. "Fue una conversación muy agradable, tenemos una excelente relación", dijo y recordó que Trump "había sido muy generoso conmigo cuando fui electo". El mandatario argentino contó que felicitó al estadounidense y que le dijo que "el mundo hoy es un lugar mejor porque fueron derrotados los wokes".

También subrayó que le expresó a Trump que ahora "se sentía más acompañado". "Yo estaba más solo que Adán en el día de la madre", contó que le dijo al presidente de Estados Unidos y que él le respondió que "no iba a estar más solo porque, juntos, íbamos a hacer a América y la Argentina grandes nuevamente". Por último, confirmó lo que había dicho el vocero presidencial el día anterior en redes sociales: "Trump me dijo que soy su presidente favorito".

Una vez que llegue a Estados Unidos, Milei buscará el encuentro con Trump, pero además se reunirá con Kenneth C. Griffin, fundador, CEO, jefe de inversiones y dueño mayoritario de Citadel, con el senador J.D. Vance, y con Elon Musk, dueño de Tesla.

Sobre el posible encuentro con el mandatario de EEUU Milei dijo que en la agenda estarán temas como el de la situación de Cuba y Venezuela. Él cree que será para el gobierno de Estados Unidos un presidente "líder" en la región y el elegido por la Casa Blanca como interlocutor, por estar completamente alineado con el país del norte. "Nosotros estamos en contra de todos los regímenes autócratas y ha sido bastante clara mi posición al respecto. Tiene que ver con mis alineamientos. En Rusia y Ucrania la autocracia está en Rusia y yo fui condecorado por el gobierno de Ucrania", afirmó en conversación con radio Rivadavia, para demostrar que es el mejor alumno de los Estados Unidos, y continuó "si vamos al caso de medio oriente, la única democracia es la de Israel, y yo la apoyo". También recordó que "si hay alguien que ha sido emblemático en el mundo por condenar a Cuba y Venezuela he sido yo".

A su regreso, el mandatario tiene planificado un encuentro el día 17 con el presidente de Francia que, antes de ir a la cumbre del G20 en Río de Janiero, hará una escala en La Argentina y visitará a Javier Milei. Luego ambos partirán a la cumbre en Brasil donde Milei todavía no confirmó si tendrá reuniones bilaterales. Sí trascendió que no habrá un encuentro a solas con el anfitrión del evento, el presidente Luis Inácio "Lula" da Silva. El 19 de noviembre, en tanto, llegará al país como invitada la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni con quien Milei almorzará en la Quinta de Olivos el 20.