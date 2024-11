Después de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmara ayer la condena a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el arco político del peronismo-kirchnerismo fue el primero que salió a pronunciarse al respecto. En la provincia de Salta dirigentes y legisladores nacionales repudiaron el fallo.

Una de las primeras en pronunciarse fue la senadora nacional Nora Giménez, perteneciente al bloque Unión por la Patria, quien aseguró en sus redes ditigales que la confirmación de la condena a CFK se trata "sin dudas de una maniobra más del partido judicial", que busca proscribir a la "máxima referente del campo popular y la única dirigente que permanentemente incomoda al poder real". La legisladora sostuvo que se está frente a una "mafia enquistada en el Poder Judicial que responde a las órdenes del expresidente Mauricio Macri, y que pretende dejar fuera de la competencia electoral" a Cristina.

La Sala IV de Casación confirmó ayer la condena a Cristina a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en el caso de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

Sin embargo, por el momento el fallo no tendrá efectos concretos porque puede ser apelado por todas las partes y en tal caso intervendrá la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para eso cuentan con 10 días hábiles; la defensa de la expresidenta apelará, así que seerá el máximo tribunal nacional el que resuelva si ratifica la condena o la revisa. La Corte Suprema no tiene plazos para resolver.

La senadora Nora Giménez aseguró que en el expediente no hay una sola prueba que vincule a Cristina con algún hecho de corrupción. Y subrayó que "no hay un solo juez en todo el proceso que no esté vinculado con Macri", por lo que sostuvo que este es un caso de lawfare y persecución política a la exmandataria. "Por eso respaldo plenamente a Cristina y su decisión de apelar este fallo ante la Corte Suprema", manifestó, afirmando que hasta que se resuelva, seguirán "trabajando junto a millones de compañeros y compañeras de todo el país para unificar y modernizar el Partido Justicialista; y desde ese espacio enfrentar las aberrantes políticas de (Javier) Milei, su socio Macri y todos sus secuaces".

La senadora recibió recientemente el diploma de consejera nacional del PJ, ya que integró la lista Primero la Patria, que tenía como candidata a presidenta a Cristina. Quien también formó parte de ese armado en la disputa por la conducción del PJ nacional fue el diputado nacional Emiliano Estrada. En relación a lo sucedido ayer, el legislador manifestó en sus redes sociales que "judicializar la política nunca trae buenos resultados". Dijo que hace 9 años que "venimos con esto y todo va para peor. Que la culpabilidad se saltee a los Ministros es tan insólito como pensar que alguien llega a Presidente porque es un plan de una asociación ilícita".

En tanto, el senador nacional y presidente del Partido de la Victoria (PV), Sergio Leavy, expresó que el único objetivo del poder real siempre fue proscribir a la expresidenta. "No hay pruebas ni hay delito. Sí hay persecución y condena. La única razón es porque gobernó para el pueblo y eso el pueblo no lo olvida", sostuvo.

A su vez, en un extenso comunicado, el PV recordó que la intención de ratificar la condena ya había sido anunciada con "bombos y platillos" por medios de comunicación y líderes políticos antikirchneristas. En este contexto, la confirmación de la condena "tiene como único objetivo su eliminación de la arena política, en un momento en donde es elegida para presidir el Partido Justicialista en vistas a un reordenamiento del Frente de Partidos del campo nacional y popular", aseguró.

Además, el PV razonó que, en todo caso, de haber un delito, la acusación por “administración fraudulenta” debería recaer sobre exministros o el ex jefe de Gabinete y no sobre la expresidenta. "Ahora todo queda en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Señores Jueces, la Voluntad Popular no se proscribe", afirmó.

Por su parte, el Movimiento de Unidad Peronista Salta señaló que la imagen de Cristina se encuentra en ascenso en una "época de incertidumbre y hambre por las políticas ejecutadas por Stuzenegger, Caputo y Milei, más el apoyo incondicional del primer enemigo de la Patria (Mauricio Macri)", por lo que no es una rareza que la condena de "la Justicia" se da para garantizar la "proscripción de una dirigente en democracia", "un acto nefasto hecho por enemigos internos y externos de nuestra patria".

Cruces en el Concejo

La confirmación de la condena a Cristina también repercutió en la sesión de ayer en el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta. En la etapa de manifestaciones los ediles sentaron posición sobre el tema. Uno de los primeros en hablar fue el convertido libertario Pablo López: “Qué feo día para ser kirchnerista. Cristina está condenada en segunda instancia por chorra”, atacó con la superficialidad que acostumbra.

El edil oficialista Martín del Frari lo cruzó: "sacan pecho porque bajó la inflación" cuando en realidad "la inflación se bajó a costa de la caída de los salarios de los trabajadores argentinos, de desfinanciar a las universidades, de recortar a los jubilados, entre otras acciones” y en los últimos 10 meses, en Argentina cerraron 16.000 PyMEs por la estrepitosa caída del consumo, sostuvo.

“¿Cómo no va a bajar la inflación aplicando recesión? Esta película ya la vimos en los 90 y vimos cómo se destruían las empresas del Estado, que fueron regaladas por un gobierno muy similar al de Milei y esto terminó con la crisis del 2001. Milei vive en una fantasía”, agregó Del Frari.