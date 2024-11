La periodista y conductora Cynthia García remarcó en su editorial de este jueves que “no hay que naturalizar la proscripción de Cristina Kirchner” y aseguró que su condena se debe al hecho de ser mujer.

“Ella siempre respondió con política. Por eso la condenan. No la condenan no solo por lo que hizo en términos de políticas públicas. Es muy paradigmático que la condena sea por Vialidad, por obras, por sobreprecios por obras que no se demostraron en ninguna instancia judicial. Es paradigmático cuando el país está paralizado de obra pública”, sostuvo la periodista en su editorial de la 750.

“Hace mucho tiempo que están condenando a través de las tapas de los diarios a la expresidenta. Hace mucho tiempo que ocurrió La Ruta del Dinero K, como título inamovible de cualquier bajada de letras de molde del Grupo Clarín. Hoy Clarín vuelve a poner Cristina se victimizó y afirmó que la condenan por ser mujer. También es muy paradigmático que no tengan el decoro que la condenan por ser mujer. Que hay un ataque sistemático a Cristina por ser mujer”, enfatizó.

“Pero no la condenan no solo por ser mujer, por todo lo que sus gobiernos hicieron, sino para que no vuelva a ocurrir un país con justicia social plena, con obra pública, con el plan Procrear que hace 48 horas derrumbaron”, señaló.

“Por eso decía que no naturalizar la condena a Cristina Kirchner, porque es una condena que fideliza algo que venimos denunciando hace años que es el contexto proscriptivo”, agregó.

"Ella responde y va a seguir respondiendo con política. Y ahora, ¿cómo respondemos nosotros? Cuando hablo de nosotros, hablo del campo nacional y popular, de la militancia, de los comunicadores, de los dirigentes. ¿Cómo responden los diputados y diputadas de Unión por la Patria? ¿Cuál va a ser la respuesta de lo organizado de la política popular?”, se preguntó.



“250 presidentes, expresidentes y políticos de todo el mundo difundieron una carta en solidaridad con la expresidenta. Todos esos presidentes y expresidentes viven las tensiones y los intentos proscriptivos”, dijo.

“No me digan que Cristina se victimiza, porque si hay todo un panorama que recorre toda la región, entonces quiere decir que hay una planificación geopolítica alrededor de la proscripción de Cristina. Porque, como nunca, tenemos una extranjerización de la política, porque el modelo de poder real sobre el que Milei es la llave para llevar adelante esas intentonas extranjerizantes, son entreguistas. Por eso la condena es la condena hacia toda una sociedad que cree que puede vivir dentro de un país con soberanía”, indicó.

“Estos jueces no solo están condenando a Cristina, están entregando el país para que Argentina no tenga soberanía. El dique de contención para que eso no permeara como está permeando ahora fue Cristina, entonces la necesitan condenada, culpable, presa. La pregunta sigue siendo: ¿qué vamos a hacer nosotros?”, cerró.