Lo de 1915 es cosa seria. En diez años lograron afianzarse en la escena y expresar una vertiente novedosa dentro del pop-rock local, con una sensibilidad social y una búsqueda personal bien definidas. Con cuatro discos publicados, el cuarteto de zona norte celebra esta primera década ganada en dos noches en Camping, este jueves 14 y el domingo 24 de noviembre. "El otro día veíamos fotos de cuando arrancamos. Es gracioso porque éramos otras personas, pero a la vez somos los mismos. Mi voz cambió, también la apariencia de todos, pero seguimos siendo el mismo grupo de amigos que nos conocimos en el colegio Nacional de San Isidro, que tenía un enfoque artístico", dice el cantante, compositor y guitarrista Cruz Hunkeler.

Recuerda que conoció al tecladista Penzo en un acto escolar, tocando temas de Charly García. "Después yo toqué en algún festival del centro de estudiantes y así nos fuimos encontrando. Desde el principio, 1915 fue un proyecto para hacer temas propios y meterle con toda", resalta Cruz, quien apenas tenía 16 años cuando empezó a ensayar con la banda, allá por 2014. El primer disco, Dual, salió dos años después.

Estas dos fechas en Camping, entonces, son "una excusa para celebrar". La idea es tocar dos discos por fecha: este jueves 14 será el turno de Bandera (2018) y Fuera de Lugar (2022) y el domingo 24 tocarán las canciones de Los años futuros (2020) y Dual (2016): "Es una idea que teníamos hace tiempo: tocar todo el repertorio, que la gente pudiera decidir qué disco le gusta más e ir a escucharlo entero en vivo. Entonces, se nos ocurrió hacer dos discos por noche con invitados. Es un show íntimo, hay poca capacidad en el lugar", precisa Cruz.

En agosto metieron tres mil personas en el Complejo C Art Media, un hito para la banda. "Fue una locura, una de esas noches mágicas donde todo sale bien", dice el cantante de la banda que completan Alejo Freixas en bajo y Jeremías Alegre en batería. "El grupo humano es fundamental, somos muy amigos y nos llevamos muy bien. Musicalmente fuimos cambiando mucho y también nuestro conocimiento acerca de la industria y la música. Fuimos aprendiendo un montón, éramos muy pendejos cuando empezamos. Haciendo esto nos hemos curtido mucho. Lo que queda es la amistad y el empuje hacia adelante. Celebramos nuestros aciertos pero siempre buscamos el próximo objetivo: tocar en lugares cada vez mejores o más grandes; viajar y girar más; ampliar el equipo de trabajo e inspirar a cada vez más gente."

¿En estos diez años ya encontraron su sonido e identidad? ¿O es algo que siguen buscando?

Siempre hicimos lo posible para evitar la repetición de fórmulas. Entonces, disco a disco fuimos cambiando mucho. Pero a la vez algo solidificó: cierta sonoridad, la elección de algunos acordes o palabras. Al ser las mismas cuatro personas haciendo la música, es inevitable que haya cierto patrón o identidad general.

Fuera de lugar (2022), su último disco hasta la fecha, mostró la cara más rockera, directa y cruda de la banda. Fue grabado en un estudio con todos los músicos tocando en vivo. El resultado es un sonido más orgánico, vital y colectivo. Una fotografía de esta nueva etapa fue la sesión en vivo Gato Negro Session, que publicaron a fines de 2023 en su canal de YouTube. Ahí tocaron tres canciones de Fuera de lugar y una vertiginosa versión de Cheques, de Los Socios del Desierto.

"El tema de Spinetta lo habíamos hecho en un homenaje. Nos pareció que nos quedaba bien, hicimos una versión diferente. Nos gustó y la incluimos en la sesión", dice Cruz. "Yo tengo tatuado un disco de él, Alma de diamante, de Spinetta Jade (1980). Es como un norte, una inminencia. Es el máximo exponente de la libertad artística, siempre hizo lo que quiso musicalmente. Sacó quinientos discos y nunca dejó de componer. Es una influencia máxima."

Ustedes reivindican la idea de componer y tocar en vivo

Muchos artistas mainstream también. Es algo que está volviendo. En un momento se dejó de lado, se cambió a un formato más soundsystem. Pero hoy todos los artistas mainstream tienen banda. Es un formato que volvió, aunque nosotros nunca nos fuimos. A nivel espectáculo, es lo más divertido de ver.

Ahora, en lo que va de 2024, el cuarteto publicó tres canciones con sus respectivos videos, que recuperan quizás el sonido más pop: Resaca, Noches de la luna y Los 90. Estas canciones y otras dos van a formar parte de un EP que saldrá el primer trimestre de 2025, con producción de Mateo Rodó, que los guía "y toma la batuta".

Resaca es como una especie de diario de viaje de sus días de grabación y gira por México. "Un productor mexicano nos ofreció ir a grabar un par de días allá y fue un tema que surgió espontáneamente. Teníamos una pequeña idea musical, unos acordes, y la sesión de grabación se tornó también en composición", cuenta. "En cuanto al videoclip, un amigo argentino agarró una cámara analógica a rollo y nos siguió por una gira que teníamos por Guadalajara. El de México es un público re fervoroso. Es un destino que queremos explorar más e ir más seguido."

Después lanzaron Noches de la luna, una canción más midtempo, con un video protagonizado por Rodrigo de la Serna y Carolina Unrein. "Rodrigo llegó por una amiga en común, se re copó con nuestra música y pegamos la mejor onda. Entonces, lo invitamos al video. Carolina es una divina y se llevaron bárbaro. Grabamos en el río, en Tigre, y en un café del Abasto. Es un tema más guitarrero, más cancionero, y habla del orden natural de las cosas. Que todo sea sencillo e ir a la fácil, como cuando jugás al fútbol cinco."

Los 90, en tanto, sigue la línea de las canciones más sociales y políticas de 1915. "Soy de esa generación a la que tanto han mentido y estafado/ Sueño volver a brillar, no pueden volverme frío y desalmado/ ¿Cuál fue el pecado que cometí? Creo en un mundo feliz", cantan. "Al principio era un tema medio en joda, yo tocaba acordes de quinta, un lenguaje que usan Green Day o Blink-182, punk-pop. Después lo revestimos un poco y terminó siendo diferente", dice Cruz.

"Por ahí para alguien que no tiene determinada atención por la política o la coyuntura, los '90s no son directamente una representación de sucesos políticos sino de otras cosas, una nostalgia por la niñez, por ejemplo. Si te dicen 2001 sí te remite a algo más político, pero los '90s no sé", duda el compositor. "La intención de la canción era hacer un paralelismo sobre la nostalgia y también hablar de la coyuntura actual, en la que todo tiende a volver a esa época. Todo es muy superficial e individualista. Está bastante desesperanzadora la cuestión. Por eso la canción tiene un tono bastante irónico."

¿Qué ves de desesperanzador particularmente en este presente?

La sensación de no futuro. De que sea tan difícil planificar, proyectar y hacer que algo crezca. Y eso en la juventud es terrible. Porque siempre la juventud se caracterizó por tener un idealismo muy grande y esa sensación de querer cambiar el mundo. Y eso no sé si está tanto hoy en día. Relacionado a la canción, era eso: el contexto no me va a volver frío y desalmado.

¿Para 1915 es una responsabilidad expresarse sobre la actualidad social y política a través de la música?

Me parece algo bueno en una canción cuando, además de ser buena, es la voz de una generación o de un momento complicado. Me parece un valor. Entiendo que a mucha gente no le parezca un valor eso. Por eso yo no creo que hacer una militancia a través de la música sea un requerimiento o una necesidad. Ni en pedo. Me gusta la música más allá de eso. Nosotros somos cuatro personas a las que les interesan (los temas sociales y políticos), que lo viven de esa manera y es inevitable que eso se exprese a través del arte, porque es lo que somos. Además, la música que escuchamos, la música argentina en general, siempre tuvo esa cuota de rebeldía. ¡Charly le cantó a los militares! Si nosotros no podemos cantarle a quien sea de ahora, ¿qué nos queda?

Este gobierno se ha caracterizado por atacar directamente a los artistas...

Sí, hubo una seguidilla de ataques directos a Dillom y a Lali hace unos meses. Este es un gobierno que detesta al arte y la cultura como expresión. No hay vuelta que darle. No lo ven como un valor trascendental de lo humano sino como algo que no genera ganancia, como si la vida entera fuera un mercado. Si lo pensamos en esos términos, ¿para qué te vas a tocar la guitarra en tu cuarto si no te da plata? Si te ponés el lente de visión de la guita, no hacés la mitad de las cosas que hacés. Es triste y tiene que ver con ese sin futuro. Hacer crecer un proyecto es algo a largo plazo, no todo es inmediatez.

¿Y cuánto inciden en ustedes el afuera y la lógica de la industria, en lo artístico?

No hay nadie que nos diga qué hacer, tenemos completa libertad de hacer lo que queramos. Obviamente tenemos un equipo de trabajo que nos recomienda y nos sugiere cosas. Siempre escuchamos, pero tenemos completa libertad de decidir qué hacer con nuestros lanzamientos y recitales. Además de ser una pasión es un trabajo, entonces uno sabe qué conviene hacer con un lanzamiento o acción. Pero no nos limita creativamente el afuera.





