El miércoles fue un día particular en Comodoro Py. En la Sala AMIA, transcurría una nueva audiencia del juicio por el intento de asesinato/femicidio contra CFK. Desde junio se hace siempre los miércoles. En otro salón, en el mismo edificio, en horario coincidente, la Cámara Federal de Casación Penal anunciaba la confirmación de la condena a la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad. Este caso fue el que en agosto de 2022, tras el enardecido alegato del fiscal Diego Luciani, motivó las movilizaciones en apoyo de ella, en medio de las cuales se produjo el atentado. Había dos transmisiones simultáneas por Youtube. La que tiene a la presidenta del Partido Justicialista como víctima duró horas. La de Casación, que la tiene acusada, fue un show de unos minutos de lectura de la parte resolutiva de un fallo de más de 1500 páginas, y se llevó, como era esperable, toda la atención. La imagen combinada de ambos juicios era una síntesis de una frase de la expresidenta: "me quieren presa o muerta".

Que hablaba "en joda", que lo suyo es "el humor negro", que no le creían lo que decía, que no sabe de política, "ni le da la cabeza" para planear un ataque, que "se subió al caballo de otro" y nadie cree que tenga un arma. Ese tipo de explicaciones son las que repiten los testigos ligados a Gabriel Carrizo, acusado como partícipe secundario en el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Una testigo amiga suya quedó detenida la semana pasada por falso testimonio, aunque ya fue liberada. Este miércoles reaparecieron esas descripciones en la audiencia ante el Tribunal Oral Federal 6 en boca de dos personas cercanas a él: sus hermanastros Jonatan y Andrea Posadas, a quienes contactó un rato después del atentado. Los llamó para avisarles que un empleado suyo en la venta de copos de azúcar, Fernando Sabag Montiel, había intentado matar a la vicepresidenta. Les dijo que el arma se la había dado él, que lo consideraba un héroe y que planeaban "matar al jefe de La Cámpora".

Jony White

--Jona. Ando jodido de verdad, mi empleado intentó matar a Cristina--, le dijo Carrizo en un mensaje de whatsapp a su medio hermano.

Un rato antes habían hablado por teléfono. Era el mismo 1 de septiembre de 2022 a la noche, después del atentado. Lo tenía agendado como Jony White. El testigo, chofer de camiones de 40 años, que de nutrida melena con rulos, se jactó de que el apodo venía de John Whitelocke, un oficial británico que participó de las invasiones al Virreinato del Río de la Plata. Contó que cuando recibió la llamada estaba en la casa de su mamá en Morón tirado al lado de un hogar para aliviarse con el calor los dolores de vesícula.

"Por más que me diga que habla en serio, no le creo nada. El que conoce a Gaby, esto no lo cree. Él no tiene nada que ver, le dio trabajo a unos tipos (a quienes) que les faltaba el cerebro", quiso defender a Carrizo. "Me llamó porque no tenía con quién hablar para comentarle esto. Le dije que se venga para el barrio. Cuando corté habló con Andrea", recordó. Ella estaba en otra habitación. Prendieron el televisor, pero según el testigo enterarse de la noticia no le cambió su impresión. Solo que le dijo a Carrizo que se había metido en un problema grave por las personas con las que se juntaba.

La fiscala Gabriela Baigún insistió en preguntarle cómo al conocer lo ocurrido. Posadas sorprendió: "¿Usted cree que yo me voy a poner mal porque intentan matar a una persona que ni conozco y que me ha perjudicado como obrero por las decisiones que tomó? Sí estuvo mal lo que hizo este muchacho Sabag Montiel, pero conociéndolo a Gaby a mí no me entra en la razón que él tuvo algo que ver con todo esto. En ningún momento le creí nada. Yo me moría de risa porque ya con eso Gabriel era famoso". La presidenta del tribunal, Sabrina Namer, le dijo varias veces que no le interesaban sus valoraciones, sino qué pasó. Le exhibieron mensajes de Carrizo y le pidieron que los leyera. Se empezó a reír en forma exagerada apenas mencionó que Sabag Montiel había intentado matar a Cristina. Su lectura siguió: "Le apuntó con un arma"; "me tengo que tomar el palo". "El arma es mía". "Espero que no salte nada". El hermanastro del acusado insistió: "Este muchacho nunca tuvo un arma por Dios".

Le mostraron también una captura de pantalla que Carrizo le había mandado de un chat con Brenda Uliarte, la novia de Sabag acusada como coautora: "Lo que pasó no lo difundan, hagámonos los pelotudos. Vos no sabés nada. Porque si no vamos a caer todos en la volteada". El le dice: "Te van a investigar a vos. Estamos todos juntos. A la mierda con Cristina". La chica alardea: "la próxima voy y gatillo yo". Posadas se seguía riendo y dijo que esa captura la había mandado él mismo a "todos los programas".

La idea de que todo era humor negro es la que usó el propio Carrizo en sus indagatorias. Otro mensaje suyo decía: "Mirá Yona. Estamos pensando matar al jefe de La Cámpora esta vez". Lo invitaba a juntarse con el grupo. "Estamos en una movilización hace cuatro meses". La respuesta de Jony White fue: "los sicarios de los copos de nieve". "Vamos no pudieron matar a Cristina van a matar al jefe de La Cámpora. Además ¿quién es? Ni yo sé quién es, seamos serios", siguió sin inhibiciones. El abogado de la querella Marcos Aldazabal le mostró que ya había dicho al declarar primera instancia que la idea había surgido "de un exmilitar que sabía donde vivía Máximo Kirchner". Según Posadas lo había leído en "Twitter". Hay quienes suponen que podría aludir a Ezequiel Castelli, un exsoldado que participó en charlas en Twitter Spaces del grupo violento Revolución Federal (RF) --donde se hablaba de matar a CFK en 2022-- y que dijo que pasaba siempre por la casa de Máximo Kirchner en Río Gallegos. Uno de los referentes, Jonatahn Morel --el que recibió dinero del Grupo Caputo-- le contestó: ¿Cómo no lo mataste boludo?". Posadas aseguró no tener relación con RF y dijo que militaba en el Partido Obrero.

En el mismo tono de toda su declaración, cuando le preguntaron por los estados de whatsapp de Carrizo, en los que ponía comentarios políticos, al ver el que decía (tras el atentado "el próximo sos vos Alberto! Tené cuidado!", a él le recordó la letra de una canción de Airbag que dice "tengo una bala que guardo para vos". Era una banda que irían a ver cuando Carrizo quedó detenido. "Carrizo no sabe nada de política", afirmó.

La hermanastra

Cuando le llegó el turno de declarar a Andrea Posadas, de cara redonda y pelo rubio largo lacio teñido, recurrió a la misma explicación del círculo de Carrizo: que por su humor negro nadie lo tomaba en serio. Los mensajes exhibidos no tienen tono de broma. Pero ella insistió durante toda su declaración en que no le creía y que le seguía la conversación solo por "chusma", "para sacarle información".

"Gaby, venite para Morón. Urgente. Mi mamá dijo que vengas", le rogó a Carrizo un rato después de que Sabag Montiel intentara el magnicidio, algo que él mismo le contó e ilustró con una foto de la TV. La mamá de Andrea y Jonatan fue novia del papá de Carrizo, quien falleció. "Estoy arreglando algunas cosas", "tengo dos patrulleros en la puerta", dio Carrizo para justificar que no iría. Estaba con otros vendedores de copos. La mujer le recomendó: "No borres nada Gaby. Del celular. Pero apenas puedas venite. Mi mamá te va a ayudar dijo". Él la cortó: "Andrea, el arma es mía. Entendés". Ella preguntó si estaba a su nombre. "No pero aparecen mis huellas". Ella le decía que el arma no iba a tener sus huellas, porque ya la había usado otro. Y Carrizo seguía con su historia: "Esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal. Es un pelotudo".

Más tarde Andrea le insiste para que vaya a su casa. "No voy a ir. Pensamos ponerle frente a esto. Estamos decididos a matarla a la puta esa (...) Cristina tiene miedo, salió mal pero tiene miedo". Ella le decía que piense en su otro hermano, quien al parecer tendría un trastorno psiquiátrico y vivía con él, algo que confirmaron todos los testigos. Carrizo seguía en su mundo: "Mi amigo estuvo a un segundo de convertirse en héroe nacional. Las elecciones las van a volver a ganar ellos. Estuvo muy cerca. Falló el arma. No lo entiendo. Andaba bien...".

Hablaron en forma intermitente aquella noche y hasta el día siguiente. En un momento, Carrizo, que al parecer se había enterado que habían secuestrado una pistola Bersa calibre .32 le informó: "Mirá no sé si es una buena noticia pero le arma con la que intentó ponerla no es la mía, yo le di un 22 corto, recién hablé con la novia (Uliarte) y la tiene ella, así que mañana la vamos a ocultar y vamos a ir a Crónica a hablar". En ese canal los rechazaron. Pero terminaron en Telefé, donde trataron de despegarse del hecho y dijeron que estaban amenazados. El arma calibre .22 no apareció nunca.

Ambos Posadas tuvieron un discurso similar. Uno dijo que "Carrizo se subió a un caballo que no era el de él", otro que "se subió al colectivo de otro"; daban a entender que quería fama, y que no se le podía creer nada. "Estuvo con las personas equivocadas en el momento equivocado", dijo Andrea. A Andrea le exhibieron intercambios con su pareja, que sigue siendo la actual, y con una vecina, donde en aquellos días se mostraba preocupada por quedar no "pegada" ella misma pero no aludía a lo que le decía su hermanastro como una broma. "No sabía qué mierda iba a hacer", "y qué carajo me voy a imaginar qué le pasa por la cabeza", le dijo a su marido, en una discusión porque la estaban nombrando en televisión a raíz de que se difundieron los chats. Ella le respondía que si él no tiene nada que ver "que mande en cana a los que realmente son".

Más mensajes y sospechas

Con el apodo León Taylor, Ezequiel Español publicó en Facebook: "El que atacó a Cristina fue Nando (apodo de Sabag) caí hace un rato no lo podía creer... paraba en la casa del chabón con otro par de pibes un buen tiempo (...) los que lo conocimos bien al vago sabemos que lo hizo por guita...". Español, entrenador personal, se sentó a declarar en musculosa, y el pelo largo lacio que le caía sobre los hombros. Dijo que era amigo de Carrizo y que no lo veía violento. "De Sabag sí pero de Nico (el otro nombre de Carrizo) en la vida me hubiese esperado algo así". A Sabag, aclaró, no le consta que le hayan pagado pero lo pensó "por el modo de llevar su vida".

Joana Colman integraba el grupo Girosos, que había armado Carrizo para juntadas y salidas, aunque dice que lo conoce poco. Aun así él le pidió si tenía un lugar para que pudieran quedarse él y Brenda pos atentado ya que los habían allanado. Con Uliarte, tenían una amiga en común, Mara. Esta última le contó lo que le había revelado Brenda: "que el novio le disparó o intentó dispararle a Cristina, que ella había estado con él (en el lugar) y que estaba feliz de lo que hizo". Se sumó a la justificación de los chistes. Le mostraron mensajes de Carrizo en el grupo: "La puta esa ya está muerta. Lo que hizo Nando nadie se atrevió en toda la puta Argentina. Hay que pararse bien y enfrentar a estos políticos de mierda". "Lo que pasó es que no le dio recarga, por eso no salió la bala. Sino hoy Cristina estaría muerta". "Nosotros no vamos por Macri". "Si bajan a Cristina, bajan a La Cámpora y con esto le damos un golpe terrible al gobierno".