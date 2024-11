En medio de la discusión por el Presupuesto 2025, gobernadores de diferentes signos políticos se reunieron ayer por la tarde en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para tratar de unificar postura ante la intransigencia de la Casa Rosada en no ceder ante los reclamos de las provincias. Aunque el convite al encuentro fue girado a los mandatarios de los 24 distritos nacionales, el encuentro fue raleado y no hubo definiciones ni declaraciones políticas a la espera de ver si prospera alguna negociación en el Congreso donde el proyecto de cálculo de ingresos y egresos del Estado nacional para el año próximo está trabado.

Media hora después del encuentro previsto para las 18 en pleno centro porteño, solo estaban presentes en el CFI los gobernadores Ignacio Torres (PRO-Chubut), Gustavo Melella (PJ-Tierra del Fuego) y Axel Kicillof (PJ-Buenos Aires), mientras que desde otras provincias algunos gobernadores como Martín Llaryora (PJ-Córdoba) y Sergio Ziliotto (PJ-La Pampa) y Sergio Ziliotto (PJ-La Pampa), participaban vía Zoom, lo mismo que algunos funcionarios de otras administraciones provinciales como la de Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza).

Hubo otros que lo ignoraron, como el santafesino Maximiliano Pullaro (UCR-Santa Fe): “La verdad es que no sabemos quiénes participan ni cuáles el motivo del encuentro”, respondieron sus colaboradores ante la consulta de PáginaI12. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri (PRO-CABA) ya no había anunciado que no participaría del convite.

Los mandatarios provinciales vienen reclamando desde hace un tiempo que en el proyecto presentado por las autoridades nacionales se incluya el financiamiento para las obras en sus territorios y algunos de otros gastos, como las deudas por las cajas previsionales.

Además, los gobernadores de todos los signos políticos piden coparticipar el impuesto a los combustibles, retornar a la provincia un porcentaje que se gira a la AFIP (1,9%) y repartir los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) retenidos. Un pliego de condiciones que Milei no está dispuesto a aceptar. Muchos menos a los reclamos de aumento de jubilaciones y del presupuesto universitarios, cuyas leyes el Presidente vetó y logró blindar su decisión en el Congreso con el aporte de legisladores de todos los colores políticos.

La estrategia del Gobierno de negociar por separado con los estados provinciales, agrupándolos por sectores: colaboracionistas, dialoguistas y desesperados. De todos ellos siempre consiguió los apoyos que el Gobierno libertario necesitó para imponer sus condiciones.

Sin embargo las promesas de la Casa Rosada como moneda de cambio a esos apoyos, no se cumplieron o lo hicieron a cuenta gotas. Este es el reclamo de muchos de ellos, aunque la raleada presencia ayer en CFI fue una muestra de la debilidad para unificar una estrategia frente al Gobierno para hacer valer sus demandas.