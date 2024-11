El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, informó ayer que el gobierno nacional se comprometió a invertir 548 millones de pesos en el Centro de Investigaciones Nutricionales de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) - Malbrán, considerado crucial en la lucha contra el dengue.

Mangione informó esta novedad en sus redes sociales, por la tarde de un día que arrancó denunciando que la Nación había abandonado las acciones para prevenir y remediar el dengue. Tras esas declaraciones, recibió una llamada del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.

El funcionario salteño detalló que Lugones aseguró entonces sobre la inversión de más de 500 millones, y además comprometió que la Nación fortalecerá la Dirección de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores con recursos adicionales para combustible, viáticos y estrategias para la campaña contra el dengue. También, el envío de 11 mil reactivos para la detección de la enfermedad. El envío, aunque "sin fecha confirmada aún", de otras 6 mil dosis de vacunas que se habían acordado y que se sumarán a las primeras 6 mil que se entregaron a la provincia.

Asimismo, Mangione dijo que la Nación aseguró que también se realiza un seguimiento semanal con la Dirección de Epidemiología y la Unidad de Coordinación Dengue para monitorear la situación de la enfermedad en la provincia.

“A raíz de mis recientes declaraciones sobre la falta de recursos para combatir el dengue en la provincia, mantuve una conversación con el Ministro de Salud de la Nación, @Mariolugones_ar, quien me ha garantizado las siguientes acciones”, inició un hilo de X el ministro salteño dando cuenta de la conversación con el funcionario nacional.

"Nación desapareció totalmente"

Mangione había comenzado el día con declaraciones a Radio Aries en las que sostuvo que la “Nación desapareció totalmente”, al ser consultado sobre la prórroga de la emergencia sociosanitaria aprobada por la Cámara de Diputados de Salta para los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia, con el fin de evitar la mortalidad infantil por causas evitables.

En esa entrevista el ministro de Salud de Salta apuntó contra el gobierno nacional, porque, dijo, incumplía con compromisos y se había limitado a decir que solo brindaría una asesoría.

“Nos cerraron vectores a cargo de Nación para bloqueos de contagios de dengue en pleno brote, 41 personas fueron dadas de baja, el centro nutricional de investigación también fue dado de baja, dejando 13 profesionales a la deriva, directamente se están lavando las manos completamente en todo”, afirmó Mangione.

Añadió que pese al compromiso de enviar vacunas faltantes contra el dengue, se incumplía este acuerdo. “Me respondieron que, de ahora en más, van a ser asesores y la verdad que no voy a permitir que me digan desde Buenos Aires como manejar Santa Victoria Este (municipio del departamento Rivadavia), porque no conocen y no saben de la realidad de Salta, solo se basan en el recorte y, con números, puedo demostrar que somos muy eficientes”, arremetió.

Acusó a los funcionarios nacionales de salir “en la fotito” junto con fundaciones. “Gastamos 70 millones para ellos vengan y eso no se dice. Tampoco nadie habla de las cosas buenas que se hacen y el sistema sanitario mejoró un montón y aún falta mucho”, afirmó.

Trabajadores de la Dirección de Vectores afirmaron ayer: “después de un año muy difícil, contamos con los insumos necesarios” para luchar contra la epidemia. Estos trabajadores afirmaron que, pese a la incertidumbre respecto de la tesitura que iba a seguir el Ministerio de Salud de la Nación, continuaron los trabajos preventivos junto a la provincia.