Yolanda Vargas irá a juicio en febrero del año próximo, acusada por abandono de persona seguido de muerte por la muerte de su hija de seis años y su hijo de cuatro, en un incendio de la precaria vivienda en la que vivían en un momento en que les dejó solos para ir al almacén.

Pasaron más de 3 años, la madre sigue imputada, y ahora se enteró que irá a juicio porque se lo contó una docente que a su vez lo leyó en un diario, dado que no fue notificada formalmente.

El incendio de la casilla de madera y la muerte del niño y de la niña fue el 9 de febrero de 2021 al mediodía, en el asentamiento Las Palmeritas de la localidad de Colonia Santa Rosa. Era un día con tormenta, por eso Yolanda salió a comprar para cocinar en motocicleta y optó por no llevar a sus hijos, creyó que dejarlos era una forma de resguardarlos.

La fiscala Claudia Carreras acusó a la madre por abandono de persona seguido de muerte, pidió su detención, y Yolanda permaneció privada de la libertad por 23 días, luego fue liberada.

Yolanda era colaboradora del Comedor Rayito de Luz, del Polo Obrero Tendencia; cuando pasó todo, desde ese espacio visibilizaron la situación que ella atravesaba, a cargo de un hogar monomarental. Hubo marchas en Colonia Santa Rosa, Orán y Salta Capital, en las que pedían su libertad y sobreseimiento. También se juntaron firmas apoyando esa petición.

El juez de Garantías Francisco Oyarzú liberó a Yolanda pero no le otorgó el sobreseimiento. Ahora hay un pedido de destitución contra el magistrado, por mal desempeño en diversos casos, algunos que involucran a narcocriminales.

Me despierto llorando

"Con todo lo que pasó, no pude estar en el velorio. Logré que me trajeran al entierro, esposada. Con 6 y 8 guardiacárceles. En ningún momento me dejaron ni que me acerque al cajón. Me dieron una pastilla antes de salir de allá (del penal), un tranquilizante. (Hasta ahora) Me despierto llorando, gritando, me agarran ataques de nervios", relató Yolanda a Salta/12.

Consultada por la novedad del juicio que se hará en febrero.: "No se me notificó", aseguró. Dijo que se enteró por una docente, que le mandó una foto de la publicación de la noticia que había leído en un diario. Luego fueron notificadas la hermana de Yolanda, su excuñado (hermano de la pareja que tenía en 2021) y también el padre biológico del niño y de la niña junto a su mujer, estas dos últimas personas declararon en contra.

El progenitor del nene y de la nena no les pasaba la cuota alimentaria, no velaba por su cuidado ni les garantizaba un techo. "Cuando le preguntaron a él si me pasaba lo que tenía que pasarme, él decia que le daba a la mujer para que me dé a mí y la mujer decía que no, que yo iba a buscar la plata. No me daban la plata. Cada vez que le pedía a él, me salía con $100 o $250", dijo Yolanda. Incluso recordó que él le pedía sexo a cambio de darle dinero para la manutención de sus hijos.

Yolanda dijo que en 2019 denunció al padre de los hijos porque no le pasaba la cuota alimentaria. Una o dos semanas después de recuperar la libertad,"me llaman de Pichanal (no sabe si desde el juzgado o qué organismo específico) para preguntarme si el padre me estaba pasando la mantención de los chicos. Les pregunté si me estaban cargando, ¿por qué me llamaban para preguntarme si mis hijos fallecieron? Me dijeron que no sabían nada, que se estaban enterando por mí".

"Al padre no lo acusaron de nada. Fue siempre un padre ausente, los llevaba cuando quería, no les pasaba lo que correspondía a los chicos y yo estuve todo el tiempo con mis hijos pero me trataron más mal a mí que a él", cuestionó.

Yolanda tenía al abogado Pablo Cardozo Cisneros como defensor pero ahora no sabe si la va a representar, ya que perdió comunicación con él. Este letrado formó parte del Partido Obrero Tendencia, luego Política Obrera, de forma reciente fue imputado por encubrimiento agravado, por sus acciones cuando era defensor de Brian Palavecino, hijo de Cristian "Gringo" Palavecino, en el marco de la investigación del millonario robo a la empresa Abra del Sol.

El juicio contra Yolanda está previsto para el 3 de febrero de 2024. "Estamos viendo, lo del abogado. Yo no cuento con plata, estamos viendo si podemos organizar una lota antes y después de las fiestas de fin de año, para ver si juntamos plata y ver qué abogado hablamos", sostuvo.

Yolanda dijo que recibió apoyo de personas de distintos lugares del país y del mundo, entre ellas personalidades reconocidas, escritores, periodistas, y sobre todo, de mujeres trabajadoras. "El caso de Yolanda, no es de una persona. La mayoría de mujeres trabajadoras se puso a la par mía sabiendo que no solo a mí me puede pasar sino también a ellas que en algún momento tuvieron que dejar solos a sus hijos. Yo había salido a comprar para cocinar", manifestó.