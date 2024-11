El diputado nacional de Unión por la Patria Máximo Kirchner ironizó sobre la euforia libertaria por el encuentro entre el presidente Javier Milei y su par electo de Estado Unidos, Donald Trump: "Milei salta como un koala".

Así lo expresó en el plenario de la agrupación Unidos y Organizados, que se realizó el viernes en la ciudad de Buenos Aires: "Lo veía saltar como koala a los brazos del presidente de Estados Unidos", dijo Kirchner

"Yo ya lo vi esto con las relaciones carnales del menemismo en los noventa. Creían que como jugaban al golf con el presidente de Estados Unidos nos iba a ayudar", agregó el hijo de la expresidenta Cristina Kirchner.

En esa línea, arremetió contra el plan económico del mandatario: "Cualquiera podría hacer lo mismo que hace Milei con estos números que quiere mostrar. Solo tenés que tener un grado de deshumanización, crueldad y ausencia de empatía".

Con respecto a la ratificación de la sentencia a seis años de prisión a su madre, dijo que "a pesar de las defecciones y las ingratitudes hay que seguir caminando porque no hay mensaje más anti casta que el de Cristina que va a militar y hablar con la gente aunque le prohíban estar en una boleta…mientras que otros se enojan si no los ponen en una lista".

Respecto de la interna partidaria, consideró que “el peronismo atraviesa una debilidad espiritual en gran parte de su dirigencia" y que "tenemos que ofrecerle a la sociedad un proyecto de país mejor que este" porque "es una obligación que nos debemos".

También alabó a Eduardo "Wado" de Pedro. “Wado decía que él militaba la causa de los derechos humanos pero que, internamente, pensaba que nunca iba a suceder lo que pasó después de 2003, pero no dejó de insistir. Y lo que demuestra esa lucha es que hay que caminar los barrios hasta el día que llegue una persona a la Casa Rosada con la voluntad política de cambiar las cosas”.

En un discurso en el cual no se mencionó a Axel Kicillof, hubo una crítica al último gobierno: “No venimos del gobierno de Cristina, sino de uno que no estuvo a la altura de lo que se comprometió. Fuimos parte y quisimos corregir para que diera respuestas a su gente. Cuando revisemos lo que nos pasó, que la autocrítica no sea impuesta por el adversario sino por el propio pueblo que nos votó masivamente en 2019″.

Kirchner también reivindicó haber acompañado el acuerdo con el FMI y destacó a Mariano Recalde: “A aquellos que decían que iba a salir bien lo del Fondo Monetario Internacional no los escuché más hablar. Acá veo a Recalde, que votó en contra de ese acuerdo, y no lo hicieron todos los representantes de nuestra fuerza política en la Ciudad".

Estimó que "la responsabilidad que tenemos es reagrupar y reorganizar al pueblo, haya votado a quien haya votado”. Finalmente, agradeció "cada palabra que han tenido para con Cristina, pero no nos va a alcanzar con eso", dado que "tenemos que salir a convencer y sumar de a un argentino o argentina por día; brindar la mayor cantidad de información posible al otro y a la otra, para que después elija”.