Escuchar a Pablo El Enterrador, en concierto gratuito, celebrando 50 años con la música; es una de esas veces en las que todo está en sincronía. Hoy a las 20, el Teatro de Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza) recibe la música inclaudicable de uno de los grupos fundamentales del rock progresivo, de vitalidad y estilo intactos. El concierto contará con la presencia invitada de Fabián Gallardo, Claudio Zemp y Willy Echarte; y será ocasión propicia para que los integrantes de la banda reciban el Diploma de Honor de la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe, en reconocimiento a su trayectoria. Las entradas podrán retirarse en el mismo teatro, una hora antes del show.

“Los inicios de la banda fueron en 1971, luego se incorporaron otros integrantes; y esa formación culminó con un concierto en Fundación Astengo. A mí me convocaron en septiembre de 1980, y tenía 19 años. Fue muy importante; primero, porque era muy joven; y segundo, porque estaba entrando en una de las mejores bandas de Rosario y alrededores. A partir de ahí, fue empezar a trabajar diariamente, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Con Jorge Antún comenzábamos trabajando sobre el material nuevo, y a las 5 de la tarde caían los otros músicos. Al año, Jorge, que era el líder de la banda, decidió cambiar el baterista, y yo le ofrecí el nombre de Marcelo Sali, con quien tocaba desde el año 1975 en nuestra banda”, rememora el guitarrista y cantante José María Blanc a Rosario/12.

Marcelo Sali sabe completar el recuerdo: “Haber tenido la oportunidad de formar parte de Pablo El Enterrador fue como a quien convocan a jugar en primera. A la banda la conocía, había escuchado ese último concierto en Fundación Astengo, y sentía que era algo diferente en cuanto a composición, armonización y demás. Fue una alegría y placer enormes poder participar de los ensayos diarios; visto a la distancia, no puedo creer el esfuerzo y la dedicación: me tomaba dos colectivos para llegar a la sala, y volvía a la noche. Pero siempre con mucho placer. El trabajo se hacía muy exhaustivo y con hincapié en la originalidad; tratábamos de conservar el estilo, y era en el rock progresivo donde desembocaban las influencias que cada uno traía. En ese mix fue donde se logró la diversidad de composición; así como también en el tratamiento de las letras, en donde participó gente de afuera del grupo, a quienes les prestamos mucha atención. Y a mí se me permitió aportar muchísimas cosas en lo que respecta a percusión y batería”.

“Yo traía la influencia de Fragile de Yes, y USA de King Crimson, discos grandiosos. Sali tenía mucha influencia de Genesis; Omar López y Antún, de Jethro Tull; pero todo dentro del estilo de Pablo El Enterrador, que era música sinfónica, rock progresivo. En los primeros ensayos, me sugirieron acordes en tonos mayores y menores, como en la música clásica, y todo eso me atrapó; además, yo ya venía componiendo temas. Ese cuarteto fue la formación más importante que tuvo la banda, y con ellos grabamos el primer disco -Pablo El Enterrador- en 1983 por RCA Victor, en vinilos y casetes”, continúa Blanc. Sali agrega: “De hecho, ahora estamos gratamente sorprendidos, porque ese disco se reeditó y la primera tirada se agotó en dos días; así que se está preparando una nueva edición, con la posibilidad de hacer una preventa en el show de este domingo”.

Blanc es elocuente cuando dice que “Pablo El Enterrador es mi pasión de toda la vida. Hoy continuamos ofreciendo en el repertorio la trilogía de la banda (que se completa con 2 -1997- y Threephonic -2016-) y haciendo temas nuevos; es una música que no tiene moda pero sí en el exterior, donde se sigue comercializando y vendiendo, como en Japón, España y Estados Unidos, lugares donde llegaron nuestros discos”.

-El reconocimiento de la Cámara de Diputados marca algo importante, ¿qué opinan?

José María Blanc: -Es un honor recibir este premio, también porque es a la trayectoria, nos elogian y lo agradecemos. Además, el ministerio de Cultura nos apoyó muchísimo para que este show fuera posible y tal como lo queríamos: gratuito.

Marcelo Sali: -Me produce muchísima alegría la distinción; Pablo El Enterrador es una de las bandas que más tiempo ha perdurado, y creo que en el rock sinfónico tal vez sea un referente importante, si bien hubo varias bandas que formaron parte de esa movida en su momento, en los ’80. Lo que marca la diferencia es la permanencia en el tiempo, dedicados como seguimos a crear y mantener vivo el estilo.

Blanc: -Seguimos adelante y apostamos a un estilo de música que nunca nos permitió mucha publicidad, en la radio no nos pasaban; pero hacemos rock progresivo, y no transamos con otra cosa.