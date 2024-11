El italiano Jannik Sinner atropelló este sábado al noruego Casper Ruud, al que batió en dos sets por 6-1 y 6-2, para sellar su clasificación a la final del Masters en la que se medirá al sorprendente estadounidense Taylor Fritz, que superó de manera inesperada al alemán Alex Zverev, número dos del mundo.



El partido de Sinner ante Ruud fue simplemente perfecto. Demostró que está a un nivel por encima del resto. Otra vez. Y Ruud fue una simple víctima que nada pudo hacer para evitar que el italiano ganase ante su gente, mantuviera el invicto para jugar su segunda final de la Copa de Maestros, la misma que en la que el año pasado perdió ante el serbio Novak Djokovic, tras solo una hora y 9 minutos de breve contienda.

"Es una emoción grandísima jugar en Italia. Es muy especial para mí jugar este torneo tan increíble. Perdí en la final el año pasado, pero este año intentaremos a hacerlo algo mejor", se ilusionó el número uno del mundo. Además, este año no estará el balcánico, por lo que el cartel de favorito en Turín es del pelirrojo nacido en San Cándido. Con el nivel que mostró ante Ruud hay pocos tenistas capaces de ganarle. Quizás solo el español Carlos Alcaraz en plenitud, algo que no pudo probar en esta edición del torneo comprometido por una gripe que no le permitió rendir en su mejor nivel.

Fritz, al que a batió en la final del Abierto de Estados Unidos, es su último escollo para ser oficialmente Maestro. Título que, este año, parece inevitable. Pero para tener en cuenta, en el primer turno, Fritz se agigantó este sábado ante el alemán Alexander Zverev, al que tumbó en tres sets por 6-3, 3-6 y 7-6 (7-3), para acceder a la definición. "El partido fue un ida y vuelta constante, sobre todo en el tercer set. Perder algún punto clave podría haberlo cambiado todo. El que aprovechara esos momentos iba a ganar y contra Zverev no hay muchas oportunidades", dijo el estadounidense.



Pocos apostaban por Fritz en Turín, sobre todo porque Zverev venía arrasando en las últimas semanas, pero acabó ganando tras un partido gigante. Resistió cuando le tocó y apretó cuando pudo con todo el acierto para llegar a su primera final en este certamen. Habrá que ver si le alcanza cuando se enfrente al gran candidato y el jugador a batir en este momento del circuito.