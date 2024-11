TEATRO



La peste rosa

A finales de los ‘80, en una isla en los confines del delta del Tigre, Bobby y Daniel encontraron un refugio para escapar del terror que la crisis del SIDA está sembrando en la sociedad y, más importante, entre todos sus amigos. Después de dos años aislados, Sandra, amiga de la infancia de Bobby, irrumpe en sus vidas y trae consigo los horrores de la ciudad. Esa vida aparentemente serena se quiebra y los fantasmas del pasado comienzan a emerger del río para acecharlos. En medio de noches largas y sueños que parecen no acabar, la cordura comienza a fragmentarse. Una presencia extraña los acompaña y hace que los sueños se fundan con la realidad. Ahora en el espectral río rojo que baña sus días, las pesadillas cobran vida. La dramaturgia y la dirección son de Fabrizio Alessandro Centrone, la escenografía es de Alfredo Cavilla, y la iluminación de Anna Serra Torrelles. Con Centrone, Agustin Ferreyra, Ernestina Gatti y Toto Salinas.

Viernes a las 21.30, en Fundación Cazadores, Villaroel 1440. Entrada: $14000, con consumisión.

Grupo Mínimo Varieté

Se trata de un espectáculo que contiene diferentes números improvisados, con una multiplicidad de mundos, situaciones y personajes que se nutren de la dramaturgia del actor, la danza, el canto y utilizan un humor ácido, profundo y crudo que podría relacionarse con la escena porteña de los años ‘80. Grupo Mínimo tiene más de quince años de recorrido en la escena local, tanto con su obra Que todas las vaquitas de Argentina griten mu como en su formato Varieté. La asistencia en escena es de Candela Font, y la asistencia técnica está a cargo de Alex Gonzalez. Con Juan Isola, Facundo Mejías, Cristián Jensen, Ximena Banús y Eugenio Tourn.

Viernes a las 23.30, en El Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $8000.

MÚSICA



New London Boy

Con la foto de un jovencísimo Neil Tennant en su portada, los Pet Shop Boys acaban de presentar un simple a la vieja usanza, en dos partes, y con doble lado A, integrado por el tema “New London Boy” y una versión del clásico “All The Young Dudes”. Incluido en su último disco, Nevertheless, publicado en abril de este año, “New London Boy” comparte con el himno de David Bowie –que le regaló en su momento al grupo Mott The Hopple– la temática de la exploración de aquel Londres setentista que recibió al cantante de los Pet Shop Boys en su juventud. En la segunda parte del simple, la canción original del dúo se gana un remix de Boy Harsher, mientras que el cover de Bowie/Hopple tiene varias versiones y remixes. Los simples también incluyen dos temas ineditos, uno titulado “Beauty had laid siege to the city” y el otro un breve instrumental kraftwerkiano llamado “Clean air bus”. Además, “All the young dudes” protagoniza en soledad un tercer simple, en el que es intepretado junto a “West End girls”, y que incluye una version orquestal con la Camerata de Manchester.

Las golondrinas

Nuevo tema del próximo disco de Arquero, un rapper nacido en Sevilla pero que se crió entre España y Uruguay, donde ha realizado principalmente su carrera musical, asomando de entre el auge de la pujante escena urbana montevideana de una década atrás. Pegó un salto con el disco El mundo aparte (2022), donde comenzó a desarrollar una busqueda más melódica, pero sin dejar de presentar hits como “4 días”. Además de colaborar con artistas como La Vela Puerca o Juan Campodónico, Arquero ahora es capaz de lanzar como simple una balada como “Las golondrinas”, donde se demuestra dispuesto a asomarse a un mundo distinto, siempre sin abandonar sus raíces.

ONLINE



Cromañón

A dos décadas de la tragedia/masacre de República Cromañón, la serie producida por Prime Video reconstruye los hechos reales a partir de un relato de ficción protagonizado por un grupo de amigos de Ciudad Celina. Los ocho capítulos avanzan y retroceden en el tiempo, desde un 2008 donde una sobreviviente regresa a Buenos Aires a enfrentarse con el comienzo del resto de su vida, y ese diciembre de 2004 que avanza inexorablemente hacia la noche del desastre. La historia intenta erigirse en retrato generacional, con sus heridas aún abiertas, al tiempo que descansa en subtramas más cercanas al drama e incluso el melodrama juvenil. No hay aquí música de Callejeros, pero la banda sonora incluye temas de Santiago Motorizado, Intoxicados, Las pelotas, Viejas locas y Babasónicos. Dirigen la argentina Fabiana Tiscornia (La reina del miedo) y la chilena Marialy Rivas, con un reparto de jóvenes actores y los experimentados Luis Machín, Muriel Santa Ana, Esteban Lamothe, Soledad Villamil y Paola Barrientos.

Asalto al Banco Central

El 23 de mayo de 1981, tres meses después del intento de golpe de estado al reluciente gobierno democrático, una docena de hombres fuertemente armados ingresó a la sede principal del Banco Central de Barcelona y tomó de rehenes a cientos de personas con la intención de vaciar las bóvedas. Ese, al menos, parecía ser el objetivo, aunque no pocos estudiosos han llegado a la conclusión de que el verdadero propósito era hacerse con unos documentos comprometedores ligados al fallido golpe. Con ecos de La casa de papel, los tensos cinco capítulos describen los pormenores del hecho, sus causas y consecuencias, observados desde el exterior por una periodista, un fotógrafo y el comisario a cargo del caso.

CINE



Tiempo de pagar

La ópera prima del realizador argentino Felipe Wein pasó por la competencia nacional del último Bafici y está agotando rápidamente las funciones en Cine Arte Cacodelphia (Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1150). Se trata de un breve relato (apenas 63 minutos) que transcurre en la zona de los “arbolitos” de la calle Florida, bebiendo en las aguas de títulos argentos como Nueve reinas y Cambio, cambio y más de un guiño a Diamantes en bruto, de los hermanos Safdie. Un cambista de nombre Richard debe correr contrarreloj luego de que una deuda personal amenaza con desbaratar el precario equilibrio económico de su vida. En palabras del director, el film sigue “a un tipo plagado de ‘fallas’ que ayudan a entender cómo se han resuelto varios de los problemas en Argentina. ¿Como hacemos los argentinos para zafar de un problema? Zafamos de un problema metiéndonos en otro. Me fue súper interesante la idea de mostrar a un protagonista atrapado en su propio círculo vicioso, como quizás lo está la Argentina”.

Hong en el Palacio Libertad

El ex CCK está exhibiendo todos los domingos de este mes un puñado de largometrajes del celebrado y prolífico cineasta coreano Hong Sang-soo. Hoy a las 18 horas se proyectará Necesidades de una viajera, una de sus últimas producciones, estrenada este mismo año en el Festival de Berlín. Nueva colaboración entre el director y la actriz francesa Isabelle Huppert, la historia encuentra a una mujer que enseña francés en Seúl utilizando un particular método. Devota del makgeolli, el vino de arroz coreano, Iris es personaje y también misterio, que se va revelando a lo largo de extensas secuencias de diálogo, en el mejor estilo del director de La virgen desnudada por sus pretendientes y En otro país.

TV



Duna: La profecía

Así como la trilogía de El señor de los anillos tiene su propia serie derivada, el renovado interés por las novelas de Frank Herbert desatado por el díptico cinematográfico de Denis Villeneuve le dio luz verde a esta saga seriada que forma parte del mismo universo. Precuela de los dos largometrajes protagonizados por Timothée Chalamet, la historia narra los orígenes de la hermandad Bene Gesserit, en tiempos en los cuales apenas comenzaban a desarrollarse sus particulares habilidades. Los seis capítulos se basan libremente en la novela La hermandad de Duna, escrita por Brian Herbert y Kevin J. Anderson y publicada en 2012, y la acción transcurre unos diez mil años antes del “ascenso” de Paul Atreides. Valya (Emily Watson) y Tula (Olivia Williams), las hermanas Harkonnen, se enfrentan a fuerzas que atentan contra el futuro de la humanidad y, en el camino, sientan las bases de la secta religiosa que tendrá enorme y universal influencia en los milenios por venir.

Domingos a las 22, por HBO.

Juan sin Dios

“La vida de dos hermanas, Cecilia y Carmen, cambia por completo cuando se cruzan con Juan de Dios, un famoso líder místico que atrae a miles de personas al pequeño pueblo de Abadiânia, en Brasil”. La sinopsis oficial de esta miniserie brasileña de tres episodios está basada en el caso real de João Teixeira de Faria, un curandero que, según sus seguidores, tenía la capacidad de sanar el cáncer y otras enfermedades gracias a los espíritus. El relato sigue sus actividades desde el punto de vista de dos personajes de ficción, testigos de la vida del hombre condenado a 118 años de prisión por violar a diecisiete mujeres, varias de ellas menores de edad, entre 2010 y 2017.

Domingos a las 22, por A&E.