Ariel Holan prueba esta mañana la formación titular que el miércoles visitará a Estudiantes a las 19.15. Una de las dudas es la presencia del juvenil Juan Giménez, quien viene de jugar un partido amistoso en Bolivia con la selección Sub 20. Su recuperación física determinará si formará parte del once titular, dado por que lesión no están disponibles Carlos Quintana ni Facundo Mallo. Mientras que Agustin Sández juega mañana Eliminatorias con la selección de Paraguay y tampoco formará parte del plantel que jugará su primer partido bajo la dirección técnica de Holan. Se esperan novedades en la formación del mediocampo y en el ataque. Marco Ruben no jugó por suspensión ante San Lorenzo y reaparecerá pasado mañana en La Plata. El once titular quedará confirmado mañana después del ensayo matutino previo al viaje del plantel a Buenos Aires.