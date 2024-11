El diputado de Unión Popular (UP) y presidente del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, aseguró ayer que coexisten “tres liderazgos en el país: el liderazgo político de Cristina (Fernández de Kirchner, ex presidenta y actual líder del PJ a nivel nacional), el liderazgo antipolítico de (el presidente Javier) Milei y un liderazgo oscuro que es el de (el ex presidente Mauricio) Macri) a quien le atribuyó falta de “poder popular”, pero el apoyo del “partido judicial, los medios y el poder económico”. Además, analizó la interna del PJ y de “los manejos persecutorios del partido judicial” contra Fernández de Kirchner porque “la voluntad de proscribir es notoria”.

“La influencia en el partido judicial de Mauricio Macri es inaceptable para un país que se precie de sí mismo. Usted mira cómo le ha ido, incluso desde aquella condena de la Corte Suprema menemista, porque llegó a la Corte y fue condenado por contrabandista”, aseguró el diputado peronista Máximo Kirchner apuntando contra el ex presidente denunciando su forma de hacer política en base a su supuesta estrecha relación con jueces y fiscales. En una entrevista concedida a un medio digital, Kirchner afirmó también que Macri “ha sido un muy mal gobernante”, porque “endeudó al país como lo endeudó”, durante su gestión en la presidencia entre 2015 y 2019. El líder del PJ bonaerense agregó que “el daño que ha hecho Macri es enorme. Por eso la gente no lo votó, hasta fue más sabia que la Constitución. Porque la Constitución te habilita una reelección. El pueblo le habilitó... ninguna”.

Al analizar el escenario político actual, el legislador de Unión por la Patria indicó que “hay tres liderazgos en la Argentina: está el liderazgo político de Cristina, el liderazgo antipolítico de Milei, y un liderazgo oscuro, que es el de Macri, con un poder que no reside en la voluntad popular sino en la inserción que tiene en el partido judicial, en los medios y un poder económico incalculable. No tiene votos, pero tiene poder”. Apuntó también hacia la propuesta de Macri para relacionarse “con el gobierno del actual presidente, una situación de cuasi extorsión o hipercondicionamientos diarios”, pero sin embargo destacó las “coincidencias económicas entre ambos. De última, Milei encarna eso que dice Macri en el 2019: haría lo mismo, pero dos veces más rápido. Su autocrítica fue reafirmar el desastre que había hecho”.

La última elección interna del PJ Nacional dejó sobre la mesa las dificultades del peronismo para lograr avanzar en un diálogo que pudiera cerrar filas y llegar a un acuerdo. Máximo Kirchner, como presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, destacó a modo de autocrítica partidaria que “Nunca estuvo tan mal el peronismo. Gobierna cuatro o cinco provincias, cuando desde 1983 nunca bajó de diez. Estos son los resultados cuando el peronismo deja de gobernar para quienes lo votaron y no lo votaron”.

El dirigente kirchnerista aseguró sobre la condena judicial sobre la ex presidenta Fernández de Kirchner ratificada en segunda instancia por la justicia la semana pasada que se trataba de “los manejos persecutorios que desarrolló el partido judicial, que se intensificaron apenas dejó el gobierno. Por donde se lo mire, la voluntad de proscribir es notoria”. A su vez indicó que “Cristina construyó en una situación donde el partido judicial se echaba sobre su figura, lo mismo que el gran conglomerado de medios argentinos, el poder económico, los servicios de inteligencia, todos sobre su figura. Y sin embargo, se pudo construir una victoria en el 2019. Ellos aprendieron la lección y esta vez la proscriben y la condenan definitivamente, como están haciendo de esta manera, con una perpetua”.