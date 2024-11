El 30 de noviembre de 2010, Stella Hernández se plantó frente al Tribunal Oral Federal que llevaba adelante la primera parte de la causa Díaz Bessone, donde se juzgaban crímenes de lesa humanidad en el Servicio de Informaciones, y pidió que los delitos sexuales fueran reconocidos como tales. "No eran casos aislados, (Mario) Marcote era el violador serial del Servicio, y esta era una forma más de humillación, de denigración para doblegarnos. No eran errores, eran cosas planificadas. Lo hago por mí, por Juani Bettanín, por todas las compañeras que están muertas o desaparecidas y no lo pueden denunciar y por las que estando, no pueden hacerlo porque les resulta doloroso", expresó la dirigente del Sindicato de Prensa de Rosario entonces, cuando recién se había producido una sentencia en todo el país en ese sentido. Hoy, Stella será parte de la clase pública que se desarrollará a las 17, en Oroño 940, frente a los Tribunales Federales, en el marco del Seminario Memoria, Identidad y Política, de la Facultad de Ciencias Políticas.

"Delitos sexuales en el marco del terrorismo de Estado” es el nombre de la actividad que se desarrollará esta tarde, coordinada por Tomás Labrador y Sabrina Gullino Valenzuela Negro, docentes del seminario optativo que se desarrolla desde 2015 en el segundo cuatrimestre, los lunes de 17 a 20, para alumnos de todas las carreras de Ciencia Política. "Este tema lo elegimos porque, de acuerdo al estudiantado, es un núcleo temático que damos, y frente a la embestida del gobierno en todo lo que tiene que ver con la problemática de género, el negacionismo que va creciendo, nos parecía importante sacar la clase a la calle, en un lugar simbólico, en los Tribunales, que también es un espacio de construcción de memoria y verdad jurídica", expresó Gullino Valenzuela Negro. El 14 de mayo de 2020, el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario condenó a José Rubén Lofiego y Mario Alfredo Marcote por haber violado a Stella Hernández y otra detenida, en la primera condena por delitos sexuales en el marco del terrorismo de estado en Rosario.

En la clase de hoy, junto a la testigo y sobreviviente Stella Hernández estará la abogada feminista, fundadora de Indeso e integrante de la Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario, Mabel Gabarra, que también dio testimonio en los juicios realizados en Rosario, tanto por la desaparición de su cuñado Pedro Paulón como por la represión al Villazo, donde su compañero Victorio Paulón fue detenido. Romina Marucco, transfeminista y militante de HIJOS será otra de las voces de la clase pública. Candela Flores Várvaro y Bárbara Passerini aportarán el conocimiento jurídico, desde el trabajo realizado por la propia Fiscalía especializada en Derechos Humanos para obtener el castigo de estos delitos. La periodista Sonia Tessa aportará la mirada desde la comunicación y el periodismo, que escribe el primer borrador de la historia, según la frase de J. R. Moehringer.

En cuanto al seminario, al ser electivo, tiene un estudiantado "que elige la materia, viene ávido de profundizar estos temas", afirma Gullino Valenzuela Negro.

La clase pública, días antes del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres (el próximo 25 de noviembre), es también una forma de plantear miradas interseccionales. "Nos permitía ejercitar la memoria en torno a estas luchas y conquistas. Rosario ha sido un lugar de mucha pertinencia en las condenas y nos parecía importante pensar los delitos sexuales en el marco del terrorismo de Estado como uno de los puntos para trabajar. Es un núcleo que nos permite revisar varios temas: el discurso jurídico, el discurso de la comunicación y pensar las condenas por delitos sexuales como una de las últimas conquistas que se pudieron plasmar en los juicios, y que se inscriben dentro de las luchas de los feminismos", siguió Gullino Valenzuela Negro.

La elección de las disertantes apuntó a dar cuenta de diferentes aspectos de la construcción de memoria y justicia: quienes sufrieron el terrorismo de Estado en sus cuerpos y trayectorias vitales, la cobertura periodística que se realizó desde Rosario/12 de los juicios desarrollados en Rosario, y "las compañeras que vienen del campo de lo jurídico".

En el marco del plan federal de defensa de la universidad pública, Gullino Valenzuela Negro y Tomás Labrador quisieron "inscribir la experiencia áulica en el espacio público. El objetivo es sumar otra acción colectiva a la creativa y diversa trama de iniciativas académicas que se vienen desarrollando en todo el país para visibilizar y resistir la embestida del gobierno nacional”. Al Encuentro de esta tarde invitan Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS Rosario y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (Regional 8).