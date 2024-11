El ex jefe de gabinete de la Nación Agustín Rossi sostuvo que el peronismo "tiene que recrear la esperanza" y que Cristina Kirchner "esté al mando del Partido Justicialista (PJ) es un primer paso".

Luego de participar en el acto por el Día del Militante en Santiago del Estero, indicó que "la reconstrucción del PJ no puede esperar" y que Cristina Kirchner "está proscripta porque tienen miedo de su capacidad de liderazgo y electoral".

"Hay que tener en cuenta que (Javier) Milei va a dejar un país devastado socialmente. A partir de ahí, hay que construir", aseveró.

En la misma línea, habló sobre el proyecto presentado por el PRO sobre la ley de Ficha Limpia donde se propone que personas condenadas por delitos penales no puedan acceder a cargos electivos.

Al respecto, Rossi indicó que, en caso de sancionarse, "será la primera ley en contra de una persona en democracia" debido a que lo que se busca es proscribir a la ex mandataria.

Días atrás, el ex funcionario había señalado que su compromiso como militante político es el de "contribuir activamente al reordenamiento del PJ haciendo efectivo lo que ya es una realidad, el liderazgo de Cristina Fernández".

"Estoy convencido que desde el PJ, y con Cristina Presidenta de nuestro partido, vamos a reconstruir la esperanza y aportar nuevas ideas que siempre serán para mejorar la vida de la mayoría del pueblo argentino", concluyó.